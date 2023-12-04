Доходы российских компаний в 2023 г. снизились в два раза

Резкое падение произошло из-за компаний нефтегазовой отрасли и высокой базы 2022 г. В прошлом году выручка российских предприятий превысила квадриллион рублей.

За первые шесть месяцев доходы российских компаний снизились в два раза с 694,1 трлн до 342,2 трлн руб. по сравнению с первым полугодием 2022 г., пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала ФНС.

На портале ФНС сказано, что цифра рассчитывается исходя из сведений отчетности на основании деклараций по налогу на прибыль организаций по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы» без учета всех видов расходов налогоплательщиков.

Издание сообщает, что тренд на снижение доходности подтверждаются отчетностью крупнейших компаний. Например, выручка «Газпрома» снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «Интер РАО» — на 43%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%. В «Русале» отметили, что за шесть месяцев выручка компании снизилась на 16,9%, до $5,95 млрд, а состояние алюминиевой отрасли характеризуется как тяжелое, добавили там.

Тенденцию на общее сокращение доходов подтверждают и данные ЦБ. Согласно отчету регулятора, за три квартала 2023 г. выручка крупнейших российских экспортеров нефти и газа сократилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение доходов нефтегазовой отрасли связывают в первую очередь со снижением стоимости нефти. По данным Минфина, средняя цена на марку Urals в январе–ноябре 2023 г. в среднем составляла $62,89 за баррель, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2022 г.

Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов говорит, что нынешнее падение связано с высокой базой прошлого года. 2022 г. был исключительный для российского рынка: сильно росли расходы и доходы компаний:

В итоге по итогам 2022 г. выручка предприятий превысила квадриллион руб. Это почти в два раза больше показателя 2021 г., когда выручка составила 655 трлн руб. Если посмотреть на динамику роста выручки и затрат предыдущих лет, то в первом полугодии 2023 г. был откат на уровень более репрезентативного восстановительного 2021 г., — отметил эксперт.

Генеральный директор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель добавил, что также на доходы предприятий в 2023 г. оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек и перестроение процессов производства.

При этом финансовое положение компаний не такое уж страшное, говорят эксперты. Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин отмечает:

Несмотря на значительное сокращение доходов, их прибыль в первом полугодии выросла на 31%, до 18,1 трлн, следует из данных ФНС за шесть месяцев. Один показатель растет на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами.

Ранее DK.RU рассказывал, что по итогам трех кварталов 2023 г. доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. В абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза (на 2,9 трлн руб.), до 5,58 трлн руб.