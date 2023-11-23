Минимальные значения с 2007 г. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ обвалилась

Эксперты говорят, что в 2023 г. будет зафиксирован локальный минимум доли поступления нефтегазовых доходов в бюджет страны. В перспективе тренд изменится.

По итогам трех кварталов 2023 г. доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Цифра сократилась на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом 2022 г., пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты о ходе исполнения бюджета.

Согласно данным записки, в абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза (на 2,9 трлн руб.), до 5,58 трлн руб. Таким образом, доля нефтегазовых доходов в поступлениях федерального бюджета опустилась до минимального значения с 2007 г.

Госаудиторы объяснили такую динамику нефтегазовых доходов снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ.

При этом федеральный бюджет на 2024 г. прогнозирует, что нефтегазовые поступления обеспечат 32,8% доходной части, а в 2025 г. их доля вырастет до 35%.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов полагает, что в 2023 г. был зафиксирован локальный минимум доли поступления нефтегазовых доходов, при этом назвать это долгосрочным трендом нельзя:

На горизонте в три года мы ожидаем, что доля нефтегазовых доходов вернется в диапазон 34–36%, — на уровни, характерные для 2016 г. и 2021 г., — прогнозирует эксперт.

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков согласен, что доля поступлений нефтегазовой отрасли в бюджет восстановится, однако есть и негативные сигналы:

В 2024 г. нефтегазовые доходы составят порядка 33% общих доходов федерального бюджета. Несмотря на сокращение дисконта Urals и ослабление курса, против увеличения нефтегазовых доходов будут действовать тренды в росте налоговых льгот на добычу нефти, доли добычи, на которую распространяется НДД, против добычи под НДПИ, — считает он.

Как рассказывал DK.RU, министр финансов Антон Силуанов ранее подчеркивал, что на 2024 г. спланирован «нормальный, здоровый бюджет». При этом правительство одобрило предложение Минфина сократить расходы в 2024 г. на 10%, или на 450 млрд руб., чтобы избежать дефицита.

Ранее глава Минфина РФ говорил, что в целом экономика России на протяжении ближайших трех лет будет расти темпами выше 2%: