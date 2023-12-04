Ими гордится город: Екатеринбург выбрал лучших экспертов и топовые бренды

Самые стильные и талантливые екатеринбуржцы собрались в концертном зале Teatro Veneziano. В этот вечер он открыл свои двери для избранных: финалистов, членов жюри и партнеров премии.

В четверг, 30 ноября, в Екатеринбурге состоялась роскошная церемония награждения ежегодной всероссийской премии Shopping года 2023, которую проводит портал ЯПокупаю. Победители, за которых проголосовали тысячи горожан и члены экспертного жюри, получили заветные статуэтки и звание лучших.

Организаторы Shopping года воссоздали атмосферу закрытых итальянских вечеринок, куда нельзя попасть без специального приглашения, поэтому гости были в карнавальных масках. Атмосферу тайны и роскоши создавали великолепный зал в стиле итальянского дворца, актеры в масках солнца и луны, музыканты. В назначенный час все участники церемонии сняли маски.

Темой церемонии в этом году стала «тайная Венеция», и это не случайно. И хотя Shopping года — серьезная экспертная премия, ее задача гораздо больше. Каждый год мы очень серьезно относимся к теме церемонии, чтобы подарить яркие эмоции и гостям, и читателям, которые будут смотреть фото и видео-обзоры. Эта церемония позволила каждому участнику вечера почувствовать себя избранным, особенным и вдохновиться на новые свершения в 2024 г. А символическое избавление от масок продемонстрировало, что наша премия объединяет очень разных людей. Они встречаются на нашей площадке, знакомятся и становятся коллегами, которые формируют мощное комьюнити города», — рассказала Валерия Искакова, шеф-редактор портала ЯПокупаю. Екатеринбург.

Награды вручались в 11 номинациях, в которых были заявлены локальные бренды и топовые эксперты Екатеринбурга.

Самым стильным рестораном стал Pumpula, лучшим модным брендом — Big Brooch, лучшим шоурумом — T_f_b. В номинации «Лучшее место отдыха» одержал победу Центр релаксации СИАМ, а лучшим салоном красоты стал Be La Femme.

Благодарю ЯПокупаю за замечательную премию и мероприятия, которые проводились до церемонии награждения. Это 10 баллов из 10! Наш шоурум поддерживает молодых уральских дизайнеров, и вместе с нами они обретают уверенность. И сегодняшняя награда стала для нашей команды маячком, который показывает, что мы на правильном пути и двигаемся в нужном направлении, — Маргарита Кибардина, основатель шоурума T_f_b.

В новой номинации 2023 года «Эксперт по яркой жизни» одержала победу Наталья Пашкова. Лучшим стилистом стала Татьяна Филиппова, лучшим фотографом — Анастасия Сычева.

Быть членом жюри премии Shopping года — это огромная ответственность и очень важное дело. Я подошел к оценке номинации «Лучший фотограф Екатеринбурга 2023» довольно серьезно: изучил портфолио каждого номинанта, прочел всю информацию в сети о каждом из финалистов, а еще проанализировал обратную связь от героев съемок. Поэтому я крайне доволен результатом своей работы и абсолютно согласен с итогом — статуэтку и звание получила очень достойная и талантливая девушка. Уверен, что победа в премии даст ей хороший толчок в развитии, – поделился Вадим Шамсияров (My photo tape) — член жюри и опытный фотограф.

Лучшим бьюти-стилистом — Сергей Мурадов. Победу в номинации «Лучший блогер» одержала Ольга Савелкова, а в номинации «Лучший фэшн-дизайнер» — Бекназар Алмазбеков.

Войти в топ-5 лучших в Екатеринбурге — это большое достижение. Быть номинантом Shopping года — это успех. Победители задали высокую планку на 2024 год. Спасибо коллегии жюри, вы настоящие профессионалы своего дела. Спасибо всем участникам за то, что делаете статьи на портале ЯПокупаю экспертнее, а видео — живее и ярче. Спасибо за тепло и поддержку, спасибо, что встречаете номинантов овациями. Вместе мы каждый год делаем премию лучше, — Валерия Искакова, шеф-редактор ЯПокупаю. Екатеринбург.

Как подчеркнули организаторы премии, церемония — еще не финал Shopping года. Победители премии станут участниками нового проекта от ЯПокупаю «Супер-гид» по Екатеринбургу. Компании-победители войдут в соответствующие разделы гида, а эксперты станут его амбассадорами. Кроме того, портал продолжит выпускать подборки, статьи и видео с участниками премии, и в этом их поддержат информационные партнеры.

С полным списком номинантов и победителей можно ознакомиться на сайте премии, а горячие подробности узнать на портале или ВКонтакте ЯПокупаю.

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