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«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»
Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: Полдень медиа

«Они умеют видеть неожиданные и эффективные решения, позволяющие создать дело новое, необычное, полезное и, конечно, прибыльное». Как в Екатеринбурге вручали премию «Человек года — 2023».

#ЧЕЛОВЕК ГОДА#БИЗНЕС

23 ноября «Деловой квартал» пригласил гостей в театр. Торжественная церемония вручения престижной бизнес-премии «Человек года» состоялась в Екатеринбургском муниципальном Театре кукол. В 2023 г. организатор изменил формат главного делового приема, отойдя от привычных номинаций и критериев оценки. Неизменными остались красная дорожка и главные герои — предприниматели, которые меняют жизнь города и региона к лучшему. Рассказываем, как проходила церемония.

Театр кукол

Сбор гостей начался в 19 часов. И даже пробки на заснеженных дорогах Екатеринбурга не смогли стать для них препятствием.

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 1Пройтись по красной дорожке гости могут каждый год. Неизменным партнером красной дорожки выступает УК RED

Фотозона

 

АвтоВозле входа гостей встречали автомобили автопартнера мероприятия — Geely ОКАМИ

Человек года

Вручение премии проходило в формате закрытого светского мероприятия. До начала официальной части гости могли пообщаться в неформальной обстановке и сфотографироваться в нескольких фотозонах.

Гости церемонии

Гости церемонии

Гости церемонии

Гости церемонии

В 2023 году «Деловой квартал» наполнил звание «Человек года» новым смыслом, добавив к премии приставку «Визионеры». В редакции посчитали, что настало время новых смыслов, которые не определяются выручкой или оборотами. Визионеры — это стратеги, которые предчувствуют развитие важных тенденций, изменений на рынке, опережают время. Быть предпринимателем-визионером — это протаптывать дорожку, по которой еще никто не ходил. Предвидеть будущее, не бояться мечтать и вдохновлять других на позитивные перемены.

В соответствии с этой концепцией трансформировались и номинации. В этом году они стали межотраслевыми. Четыре базовые номинации учреждены «Деловым кварталом» — это СозидателиПерфекционистыПартнеры бизнеса и Новаторы, еще три появились благодаря партнерам премии. Номинантов не делили по отраслям и оценивали не только проекты 2022–2023 гг., но и всю деятельность человека ретроспективно. Кроме того, в каждой из базовых номинаций определилось по два равнозначных лауреата.

Шорт-лист номинантов традиционно формировался на основе голосования Экспертного совета. Членам жюри был предложен единый список претендентов без разбивки на номинации — чтобы эксперты оценивали визионерские качества, а не только достижения в рамках одного календарного года.

Еще одна важная новация: главного победителя всегда выбирала редакция «Делового квартала», но в этом году в голосовании участвовали и члены экспертного совета.

Но вернемся к самой церемонии. Площадкой для вручения статуэток стала сцена Театра кукол. На ней разыгралось театрализованное представление — с трогательными, философскими и тонкими злободневными номерами. Сценарий несколько месяцев совместно разрабатывали редакция DK.RU и главный режиссер Екатеринбургского Театра кукол Евгений Сивко. Ведущим церемонии выступил Максим Путинцев. Соорганизатор премии — «Уральский горнопромышленный холдинг». Партнер торжественной части мероприятия — Группа компаний «Атлас Девелопмент».

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 2

Прозвенел третий звонок, гости заняли свои места согласно полученным билетам (все, как принято в театре). Бархатные кулисы раздвинулись, и зрители погрузились в мир театрального волшебства. 

Театр

Театр

Приветственное слово от главы Екатеринбурга Алексея Орлова, который не смог лично присутствовать на церемонии, на сцене зачитал Евгений Копелян, начальник городского департамента промышленной и инвестиционной политики.

Евгений Копелян

Эта престижная награда вручается тем, кто содействует решению важных задач. Именно люди — трудолюбивые, креативные, радушные — были и навсегда останутся главным богатством Екатеринбурга. Устойчивое развитие нашего города, его победы и достижения невозможны без инициативных и амбициозных людей, которые любят свой город и знают, как воплощать самые смелые проекты в жизнь, — зачитал Евгений Копелян. И от себя добавил, что премия «Человек года» позволяет жителям узнавать тех, кто своим трудом делает жизнь в городе комфортнее и благополучнее.

Театр

После театрального номера Максим Путинцев представил номинацию Созидатели.

Максим Путинцев

«Умение проявлять творческое мышление, преодолевать неудачи на пути к успеху, чтобы воплотить идею в жизнь, — вот принципы Созидателей», — сказал Максим Путинцев и напомнил, что награду получат сразу два лауреата.

Сергей Мазуркевич и Алексей Долгов

Для оглашения имен победителей на сцену поднялись Сергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга», и Алексей Долгов, президент Уральского банка реконструкции и развития, лауреат премии 2021 г.

Я как никто знаю, как волнительно подниматься на эту сцену, и как эта награда мотивирует на успех, — сказал Алексей Долгов. 

Победители

«Созидателями года» стали Владимир Городенкер, генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент», и Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и ГК Baden Family.

Владимир Городенкер

В ответном слове Владимир Городенкер отметил, что эта победа — заслуга всей команды-созидателей, которая создает уникальные проекты.

Евгений Кононов

Все мы предприниматели, мы все что-то создаем, и приятно, когда это замечается и награждается экспертным сообществом, — сказал Евгений Кононов.

Подробно о достижениях, за которые лауреаты получили статуэтки «Человек года», можно почитать в материале DK.RU.

Подарки победителям вручает Дарья Юнусова

Подарки победителям в номинации «Созидатель» вручил партнер премии — Росбанк. Дарья Юнусова, директор Росбанка в Екатеринбурге, поздравила лауреатов и пожелала, чтобы эта награда стала для них стимулом для дальнейшего роста.

ЦветыЦветочные композиции для каждого лауреата подготовила компания «БКС Мир инвестиций»

Гости в зале

Театральный номер

После перерыва на театральный номер о мечте настало время партнерских номинаций. Учредитель номинации «Подрядчик года: Проектирование и Строительство» СРО Союз «Уральское объединение строителей».

По задумке СРО, во время сбора гостей участники церемонии могли познакомиться с «Человеком года — 2024». Но так и не увидели будущего героя — его кресло оставалось пустым. Интригу раскрыл поднявшийся на сцену заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

Денис Снетков

Мечта — настоящий двигатель бизнеса. 14 лет назад мы грезили идеей создать крупнейшее СРО в России. И у нас это получилось! И сегодня все мы мечтаем о новых достижениях. За которые, надеюсь, получим статуэтку «Человек года». На церемонии вы не увидели будущего «Человека года», потому что этот человек — вы. Каждый из вас достоин получить премию. Мечтайте! И все сбудется, — напутствовал гостей церемонии Денис Снетков. 

Победителем номинации в СРО выбрали Евгения Лоскутова, гендиректора института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс».

Евгений Лоскутов

Обычно в таких ситуациях принято говорить, что это все не я, это моя команда. Конечно же, это так. Я очень благодарен тем людям, которые работают со мной. Но бизнес — это история про деньги. И большинство номинантов — это люди бизнеса. И то, что премия «Человек года» существует, говорит о том, что нематериальные стимулы тоже важны. Важно ощущать себя частью бизнес-сообщества Екатеринбурга и Свердловской области, — отметил в ответном слове Евгений Лоскутов.

Номинацию «Инвестор года» представил Евгений Тарасевич, заместитель генерального директора «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области». В этой номинации за награду боролись руководители предприятий, завершивших в календарный период инвестиционные проекты на своих производствах.

Евгений Тарасевич

Мы рады поддерживать премию из года в год. Благодаря инвесторам наш регион достигает значимых результатов, в прошлом году по объему инвестиций в основной капитал мы перешагнули отметку в полтриллиона рублей. Радует, что многие инвесторы обращаются к нам, в Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, за подбором участков и производственных площадок, помощью с выбором мер поддержки, комплексным сопровождением их проектов. Наши услуги для них бесплатны. В этом году номинация отразила тренды бизнеса: импортозамещение и ответственное отношение к окружающей среде, — отметил Евгений Тарасевич.

Победителем стал Михаил Кичигин, генеральный директор компании «Джи-Эко». Предприниматель открыл производство экомебели в Свердловской области в 2021 г. 

Михаил Кичигин

Михаил Кичигин

Екатеринбург и Свердловская область дали нам большой кредит доверия. И мы будем стараться внести свой вклад в экономику региона, — пообещал Михаил Кичигин, получая награду.

Отметим, что наградные статуэтки премии «Человек года» уже в четвертый раз создает ювелирный дом CHAMOVSKIKH. Глава ювелирного дома Александр Чамовских также входит в состав Экспертного совета, принимающего решение о награждении победителей и лауреатов. В этом году в дизайне скульптуры зашифровано слово visionnaire.

Статуэтка

Начертание буквы V напоминает руки Атланта, держащего Землю — малахитовый шар. Стилизованная S придает образу дополнительную динамику, символизирующую вечное развитие. Металлические элементы статуэтки покрыты золотом 999 пробы. Основание выполнено из лабрадорита и кахолонга.

Представительницы Opora Woman Club

Завершила череду визионеров года, выбранных партнерами церемонии, специальная номинация «Женщины в бизнесе» (учредитель OPORA WOMAN CLUB). Чтобы назвать имя победительницы, на сцену поднялись представительницы бизнес-объединения Александра Шереметьева и Анастасия Климина.

Ирина Пуць

Статуэтку получила Ирина Пуць, основательница швейной фабрики KD. Получая награду, она рассказала, что когда волнуется, пишет стихи. И зачитала свой стих, который сочинила специально для церемонии. Вы можете послушать его в исполнении автора в видеозаписи трансляции.

«Чтобы мы все так нервничали — стихами», — позавидовал Ирине Пуць Максим Путинцев.

Театр

В следующей номинации представлены предприниматели, для которых все должно быть идеально.

— Стремление сделать людей вокруг себя лучше, а мир удобнее и дружелюбнее — еще одна грань визионеров. Источник их вдохновения — идеал, к достижению которого стремятся руководители и их компании. Номинация Перфекционисты, — объявил ведущий вечера.

На сцене

Эта номинация учреждена «Деловым кварталом», и в ней сразу два лауреата. Чтобы раскрыть их имена, на сцену поднялись Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ, и Дарья Калинина, руководитель Прайвит — бэнкинг ВТБ в Екатеринбурге. «Перфекционистами года» стали Сергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга», и Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент».

Тимур Уфимцев

Тимур Уфимцев отметил, что уже в третий раз получает статуэтку «Человек года» в разных номинациях.

Огромное спасибо «Деловому кварталу» за объективную, что уж там, оценку нашего труда, — сказал он с улыбкой и вызвал одобрительный смех и аплодисменты зала.

Гости в зале

Гости в зале

Мазуркевич

Спасибо организаторам, что много лет дарят нам такой праздник, определяют лучших в нашей любимой Свердловской области. Хочу всем пожелать удачного завершения года и успехов в следующем, — пожелал Сергей Мазуркевич.  

Александр Стасюк

Для вручения подарков победителям на сцену поднялся генеральный директор лизинговой компании «Аспект» Александр Стасюк.

— Создание региональных премий помогает сформировать центр компетенций по многим отраслевым направлениям. Поддержание контактов и понимание бизнес-среды в регионе помогает налаживать межотраслевые контакты с минимальными издержками на логистику, продвижение, формировать понимание ценности бренда в регионе, — отметил Александр Стасюк. — Премия — это скорее комьюнити бизнес-сообщества региона, которое способное в кратчайшие сроки обсудить на региональной платформе создание необходимых для региона продуктов от «поля до прилавка». Конструктивное взаимодействие «глаза в глаза», в том числе и с региональными государственными органами, позволяет получить максимальную выгоду при реализации и тестировании проектов и последующем их масштабировании на федеральном уровне.

Александр Стасюк добавил, что компания решила творчески подойти к подаркам и заменила в них одну деталь.

Чтобы наши победители протестировали себя: действительно они настоящие перфекционисты, или это лишь мнение экспертного совета, — пояснил Александр Стасюк, но добавил, что в самих подарках есть подсказка.

Как и многие зрители в зале, ждем от победителей письма в редакцию с ответом, как они справились с этим заданием.

Следующей стала номинация «Партнеры бизнеса». Предваряла ее сценка с двумя зайцами, которые иронично рассуждали на злободневные темы на примере посадок (морковки) и писем от «господина Грифа».

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 3

«Надежные партнеры нужны бизнесу не только для того, чтобы начать, но и для того, чтобы быть эффективным на любом участке бизнес-цикла. Положиться на настоящих профессионалов, которым можно доверять, — одно из важных качеств бизнесмена», — рассказал Максим Путинцев, объявляя номинацию.

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 4

Для вручения наград и оглашения имен победителей на сцену поднялись Леван Саакян, заместитель директора филиала страховой компании РЕСО-Гарантия в Екатеринбурге, и Владимир Бобряшов, региональный директор компании General Invest в Екатеринбурге.

Лучшими партнерами для бизнеса Экспертный совет назвал Дмитрия Суховерхова, председателя Уральского банка ПАО Сбербанк, и Илью Репина, директора строительной компании «Исеть».

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 5

Когда 14 лет назад я был на первой Премии, я даже представить не мог, что когда-то  сам окажусь на этой сцене, — признался Илья Репин. — В правильном партнерстве в бизнесе самое главное — человеческие отношения, открытость и честность.

Дмитрий Суховерхов

— Построение партнерских отношений — одна из наших важнейших задач. Мы ставим себе цель быть незаметными партнерами и решать вопросы финансовые, в первую очередь, так, чтобы это не отнимало лишнего времени и энергии у наших партнеров, — отметил Дмитрий Суховерхов.

Владимир Бобряшов

Сегодня я присутствую на вручении премии «Человек года» в четвертый раз, и это лучшая церемония на моей памяти. Очень удачный формат. В этом году «Деловой квартал» поменял категории награждения. Это точно поможет в дальнейшем развитию как премии, так и бизнес-среды региона. Новые номинации — нечто большее, чем перечисление сильнейших в той или иной сфере. Изменилась и общая атмосфера мероприятия, из бизнес-междусобойчика оно превратилось в культурное городское событие, которого ждешь, и знаешь, что именно здесь соберутся люди, чьи решения улучшат в последующем нашу с вами жизнь. Я очень впечатлен и уже жду следующего года, чтобы вновь пройти по красной дорожке со своей командой сильных инвестиционных профессионалов, — поделился планами Владимир Бобряшов.

Театральное представление

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 6

— Иногда им пеняют, что они зачастую идут против трендов, но это значит, что они просто могут смотреть дальше. Они умеют видеть неожиданные и эффективные решения, позволяющие создать дело новое, необычное, полезное и, конечно, прибыльное. Прорывные идеи Новаторов меняют мир к лучшему, — представил ведущий новую номинацию.

Для объявления имен «Новаторов года» на сцену пригласили Андрея Беседина, президента Уральской Торгово-Промышленной палаты, и Александра Чамовских, основателя и владельца ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 7

Андрей Беседин

Есть такие удивительные люди — новаторы. Они не умеют жить, как все, им хочется делать что-то новое. Зачастую это очень трудно и не всеми принимается. Но когда у этих людей получается реализовать задуманное, тысячи и миллионы людей не представляют свою жизнь без того, что смогли сделать новаторы. Очень интересно, кто станет победителем, — сказал Андрей Беседин.

В конвертах оказались имена Валерия Ананьева, главы компании «Атомстройкомплекс», председателя комитета по строительству СОСПП, и Олега Шиловских, гендиректора Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главного офтальмолога Свердловской области.

Ирина Брусницына

Олег Шиловских был на конференции офтальмологов и не смог присутствовать на церемонии. Награду получила пресс-секретарь генерального директора Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ирина Брусницына, передав слова благодарности Олега Шиловских: «Спасибо, что видите наши заслуги, даже еще не будучи нашими пациентами».

— Видимо, все там будем, — отшутился ведущий.  

Валерий Ананьев

Валерий Ананьев

Гигантское спасибо организаторам, что каждый год не ломают традицию и делают Премию все значимее и интереснее, — сказал Валерий Ананьев. — Бизнесмены, строители, врачи — все меняют жизнь к лучшему, делают город конкурентоспособным, интересным, делают людей счастливее. Нам очень важна обратная связь, и такое признание окрыляет и заставляет достигать новых высот.

Анна Осипова

Подарки победителям вручила Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций в регионах компании hh.ru.

Александр Чамовских

Александр Чамовских, глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель Гильдии ювелиров Урала:

Премия «Человек года» объединяет людей, у которых есть редкая способность аналитически смотреть на ситуацию и находить нестандартные, максимально эффективные пути развития. И понятие «визионер» как раз отражает этот подход. Чтобы быть первым, мало просто знать самый передовой опыт, нужно уметь его трансформировать, чтобы получить качественно новый результат. Важно, что формат премии поддерживает и стимулирует коммуникацию лидеров различных сфер бизнеса и общественных институтов. Я еще раз благодарю всю команду «Делового квартала» за прекрасную традицию вручения Премии. Торжественное мероприятие удивило своей креативностью, отмечу также его прекрасную техническую организацию. Это действительно очень важное событие для города и региона. Поздравляю всех победителей и желаю им никогда не останавливаться на достигнутом.

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 8

Татьяна Вишнякова, директор автоцентров ГК «ОКАМИ»:

— Участие в премии, кроме очевидных бонусов в виде повышения узнаваемости бренда и признания в отрасли, для бизнеса — еще и уникальная возможность получить обратную связь от экспертного сообщества и понять, в верном ли направлении он движется. Премия — это в определенном смысле вклад в свой бизнес, который позволяет оценить потенциал и возможности для дальнейшего развития.

«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023» 9Валентина Жильцова, бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Свердловской области:

— Одним из важных составляющих успешного бизнеса и успешного человека является оценка его труда, идей, достижений и пассионарности, силы личности в построении мира вокруг себя. Эту оценку можно делать, сравнивая себя сегодняшнего с тем, каким ты был до этого, можно сравнить себя с другими. Но гораздо ценнее, когда оценку тебе дают со стороны, и делают это эксперты, те, кто уже добился успеха, состоялся в бизнесе и, самое главное, обладает огромным социальным влиянием, сильным личным брендом. Премия «Человек года» — именно такая оценка, мне важно, что и среди номинантов, и среди Экспертного совета — успешные, социально активные люди, предприниматели с сильными именами, для которых важны не только бизнес-показатели, но и то, какое общественное значение имеет их труд.

Голова

Перед объявлением имени главного победителя премии — «Человека года — 2023» — на сцене неожиданно появились огромные руки, а следом — голова.

«Одна голова хорошо, две, конечно, лучше, а еще лучше, когда в них есть мозг», — сказал Максим Путинцев, приоткрывая завесу тайны над родом деятельности главного «Человека года».

Чтобы раскрыть имя победителя, на сцене появился Сергей Дружинин, директор и главный редактор «Делового квартала». Но и он традиционно сохранял интригу, рассказывая о закулисье премии.

Сергей Дружинин

«Открою тайну — на ранних этапах проработки концепции главная номинация вообще не предусматривалась. Но. Когда эксперты проголосовали и были подсчитаны все баллы, оказалось, что среди претендентов выделился безусловный лидер. Лидер, получивший максимальное количество баллов не только в 2023 г., но и вообще за всю историю проекта. Поэтому, конечно, номинация вернулась в лайнап», — рассказал Сергей Дружинин.

На вопрос о том, как гости восприняли реконцепцию премии, зал ответил бурными аплодисментами. 

Сергей Дружинин

Особенно приятно, что сегодняшний победитель является представителем медицинской отрасли. О том, какую важную роль в нашей жизни играет эта сфера, нам очень красноречиво заявила недавняя пандемия. Учреждение, которое возглавляет наш победитель, по своей направленности работает с самыми тяжелыми пациентами со всей России — более 1000 человек в год. А направление это связано с самым важным органом человека — мозгом, — продолжил Сергей Дружинин. — Здесь используют лучшие мировые практики, и не только. Большое внимание уделяется собственным уникальным технологиям. Например, врачи клиники научились распознавать участки мозга, в которых произошла «поломка», и стимулировать их, чтобы восстановить двигательные функции пациента.

После такого описания зал уже понимает, что главным новатором и визионером Екатеринбурга и Свердловской области назван Андрей Белкин, основатель «Клинического института мозга» и «Клиники института мозга». Вы можете почитать большое интервью с победителем на DK.RU.

Андрей Белкин

Получая награду, Андрей Белкин отметил, что от избытка чувств люди обычно падают в обморок, но он продержится. И продолжил шутку ведущего:

Я вам скажу: одна голова — хорошо, а две — некрасиво. В природе все должно быть гармонично. Я благодарен «Деловому кварталу», во-первых, за то, что мне позволили наконец надеть смокинг. Во-вторых, за возможность прийти в кукольный театр, где я давно не был. Я благодарен «Деловому кварталу» за то, что по утрам читаю новости из его дайджеста и смотрю на деловую жизнь глазами издания и его очень талантливых журналистов.

Андрей Белкин

Андрей Белкин выразил благодарность за победу в бизнес-премии, отметив, что медицина — это отрасль не про деньги:

Предыдущие номинанты рассказывали, что они построили, что продали, что выпустили. А мы ничего не выпускаем, и я вам предлагаю никогда не связываться с нами и даже не знать, где мы находимся… Я рассчитывал, конечно, на Нобелевскую премию, но «Человек года» намного лучше, потому что Нобелевскую при жизни получать обычно не успевают, а мне повезло. Мы наделаем 150 копий статуэтки, потому что это не я — Человек года, это все наши врачи — люди года.

Торжественная церемония завершилась благодарностью труппе театра и совместным фото всех, кто выходил в этот вечер на сцену.

Совместное фото

В заключение добавим, что в 2024 году «Деловой квартал» отмечает сразу три важных даты: 30 лет изданию, 20 лет порталу DK.RU и 15 лет премии «Человек года». Так что нас ждет еще немало удивительных событий.

Благодарим всех партнеров и спонсоров премии премии «Человек года — 2023».Фото: Ирина Смирнова, Денис Полуэктов, Евгений Исаков.

Партнеры

Автор: Анна Хлебникова
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