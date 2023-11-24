«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»

«Они умеют видеть неожиданные и эффективные решения, позволяющие создать дело новое, необычное, полезное и, конечно, прибыльное». Как в Екатеринбурге вручали премию «Человек года — 2023».

23 ноября «Деловой квартал» пригласил гостей в театр. Торжественная церемония вручения престижной бизнес-премии «Человек года» состоялась в Екатеринбургском муниципальном Театре кукол. В 2023 г. организатор изменил формат главного делового приема, отойдя от привычных номинаций и критериев оценки. Неизменными остались красная дорожка и главные герои — предприниматели, которые меняют жизнь города и региона к лучшему. Рассказываем, как проходила церемония.

Сбор гостей начался в 19 часов. И даже пробки на заснеженных дорогах Екатеринбурга не смогли стать для них препятствием.

Пройтись по красной дорожке гости могут каждый год. Неизменным партнером красной дорожки выступает УК RED

Возле входа гостей встречали автомобили автопартнера мероприятия — Geely ОКАМИ

Вручение премии проходило в формате закрытого светского мероприятия. До начала официальной части гости могли пообщаться в неформальной обстановке и сфотографироваться в нескольких фотозонах.

В 2023 году «Деловой квартал» наполнил звание «Человек года» новым смыслом, добавив к премии приставку «Визионеры». В редакции посчитали, что настало время новых смыслов, которые не определяются выручкой или оборотами. Визионеры — это стратеги, которые предчувствуют развитие важных тенденций, изменений на рынке, опережают время. Быть предпринимателем-визионером — это протаптывать дорожку, по которой еще никто не ходил. Предвидеть будущее, не бояться мечтать и вдохновлять других на позитивные перемены.

В соответствии с этой концепцией трансформировались и номинации. В этом году они стали межотраслевыми. Четыре базовые номинации учреждены «Деловым кварталом» — это Созидатели, Перфекционисты, Партнеры бизнеса и Новаторы, еще три появились благодаря партнерам премии. Номинантов не делили по отраслям и оценивали не только проекты 2022–2023 гг., но и всю деятельность человека ретроспективно. Кроме того, в каждой из базовых номинаций определилось по два равнозначных лауреата.

Шорт-лист номинантов традиционно формировался на основе голосования Экспертного совета. Членам жюри был предложен единый список претендентов без разбивки на номинации — чтобы эксперты оценивали визионерские качества, а не только достижения в рамках одного календарного года.

Еще одна важная новация: главного победителя всегда выбирала редакция «Делового квартала», но в этом году в голосовании участвовали и члены экспертного совета.

Но вернемся к самой церемонии. Площадкой для вручения статуэток стала сцена Театра кукол. На ней разыгралось театрализованное представление — с трогательными, философскими и тонкими злободневными номерами. Сценарий несколько месяцев совместно разрабатывали редакция DK.RU и главный режиссер Екатеринбургского Театра кукол Евгений Сивко. Ведущим церемонии выступил Максим Путинцев. Соорганизатор премии — «Уральский горнопромышленный холдинг». Партнер торжественной части мероприятия — Группа компаний «Атлас Девелопмент».

Прозвенел третий звонок, гости заняли свои места согласно полученным билетам (все, как принято в театре). Бархатные кулисы раздвинулись, и зрители погрузились в мир театрального волшебства.

Приветственное слово от главы Екатеринбурга Алексея Орлова, который не смог лично присутствовать на церемонии, на сцене зачитал Евгений Копелян, начальник городского департамента промышленной и инвестиционной политики.

Эта престижная награда вручается тем, кто содействует решению важных задач. Именно люди — трудолюбивые, креативные, радушные — были и навсегда останутся главным богатством Екатеринбурга. Устойчивое развитие нашего города, его победы и достижения невозможны без инициативных и амбициозных людей, которые любят свой город и знают, как воплощать самые смелые проекты в жизнь, — зачитал Евгений Копелян. И от себя добавил, что премия «Человек года» позволяет жителям узнавать тех, кто своим трудом делает жизнь в городе комфортнее и благополучнее.

После театрального номера Максим Путинцев представил номинацию Созидатели.

«Умение проявлять творческое мышление, преодолевать неудачи на пути к успеху, чтобы воплотить идею в жизнь, — вот принципы Созидателей», — сказал Максим Путинцев и напомнил, что награду получат сразу два лауреата.

Для оглашения имен победителей на сцену поднялись Сергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга», и Алексей Долгов, президент Уральского банка реконструкции и развития, лауреат премии 2021 г.

Я как никто знаю, как волнительно подниматься на эту сцену, и как эта награда мотивирует на успех, — сказал Алексей Долгов.

«Созидателями года» стали Владимир Городенкер, генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент», и Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и ГК Baden Family.

В ответном слове Владимир Городенкер отметил, что эта победа — заслуга всей команды-созидателей, которая создает уникальные проекты.

Все мы предприниматели, мы все что-то создаем, и приятно, когда это замечается и награждается экспертным сообществом, — сказал Евгений Кононов.

Подробно о достижениях, за которые лауреаты получили статуэтки «Человек года», можно почитать в материале DK.RU.

Подарки победителям в номинации «Созидатель» вручил партнер премии — Росбанк. Дарья Юнусова, директор Росбанка в Екатеринбурге, поздравила лауреатов и пожелала, чтобы эта награда стала для них стимулом для дальнейшего роста.

Цветочные композиции для каждого лауреата подготовила компания «БКС Мир инвестиций»

После перерыва на театральный номер о мечте настало время партнерских номинаций. Учредитель номинации «Подрядчик года: Проектирование и Строительство» — СРО Союз «Уральское объединение строителей».

По задумке СРО, во время сбора гостей участники церемонии могли познакомиться с «Человеком года — 2024». Но так и не увидели будущего героя — его кресло оставалось пустым. Интригу раскрыл поднявшийся на сцену заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

Мечта — настоящий двигатель бизнеса. 14 лет назад мы грезили идеей создать крупнейшее СРО в России. И у нас это получилось! И сегодня все мы мечтаем о новых достижениях. За которые, надеюсь, получим статуэтку «Человек года». На церемонии вы не увидели будущего «Человека года», потому что этот человек — вы. Каждый из вас достоин получить премию. Мечтайте! И все сбудется, — напутствовал гостей церемонии Денис Снетков.

Победителем номинации в СРО выбрали Евгения Лоскутова, гендиректора института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс».

Обычно в таких ситуациях принято говорить, что это все не я, это моя команда. Конечно же, это так. Я очень благодарен тем людям, которые работают со мной. Но бизнес — это история про деньги. И большинство номинантов — это люди бизнеса. И то, что премия «Человек года» существует, говорит о том, что нематериальные стимулы тоже важны. Важно ощущать себя частью бизнес-сообщества Екатеринбурга и Свердловской области, — отметил в ответном слове Евгений Лоскутов.

Номинацию «Инвестор года» представил Евгений Тарасевич, заместитель генерального директора «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области». В этой номинации за награду боролись руководители предприятий, завершивших в календарный период инвестиционные проекты на своих производствах.

Мы рады поддерживать премию из года в год. Благодаря инвесторам наш регион достигает значимых результатов, в прошлом году по объему инвестиций в основной капитал мы перешагнули отметку в полтриллиона рублей. Радует, что многие инвесторы обращаются к нам, в Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, за подбором участков и производственных площадок, помощью с выбором мер поддержки, комплексным сопровождением их проектов. Наши услуги для них бесплатны. В этом году номинация отразила тренды бизнеса: импортозамещение и ответственное отношение к окружающей среде, — отметил Евгений Тарасевич.

Победителем стал Михаил Кичигин, генеральный директор компании «Джи-Эко». Предприниматель открыл производство экомебели в Свердловской области в 2021 г.

Екатеринбург и Свердловская область дали нам большой кредит доверия. И мы будем стараться внести свой вклад в экономику региона, — пообещал Михаил Кичигин, получая награду.

Отметим, что наградные статуэтки премии «Человек года» уже в четвертый раз создает ювелирный дом CHAMOVSKIKH. Глава ювелирного дома Александр Чамовских также входит в состав Экспертного совета, принимающего решение о награждении победителей и лауреатов. В этом году в дизайне скульптуры зашифровано слово visionnaire.

Начертание буквы V напоминает руки Атланта, держащего Землю — малахитовый шар. Стилизованная S придает образу дополнительную динамику, символизирующую вечное развитие. Металлические элементы статуэтки покрыты золотом 999 пробы. Основание выполнено из лабрадорита и кахолонга.

Завершила череду визионеров года, выбранных партнерами церемонии, специальная номинация «Женщины в бизнесе» (учредитель OPORA WOMAN CLUB). Чтобы назвать имя победительницы, на сцену поднялись представительницы бизнес-объединения Александра Шереметьева и Анастасия Климина.

Статуэтку получила Ирина Пуць, основательница швейной фабрики KD. Получая награду, она рассказала, что когда волнуется, пишет стихи. И зачитала свой стих, который сочинила специально для церемонии. Вы можете послушать его в исполнении автора в видеозаписи трансляции.

«Чтобы мы все так нервничали — стихами», — позавидовал Ирине Пуць Максим Путинцев.

В следующей номинации представлены предприниматели, для которых все должно быть идеально.

— Стремление сделать людей вокруг себя лучше, а мир удобнее и дружелюбнее — еще одна грань визионеров. Источник их вдохновения — идеал, к достижению которого стремятся руководители и их компании. Номинация Перфекционисты, — объявил ведущий вечера.

Эта номинация учреждена «Деловым кварталом», и в ней сразу два лауреата. Чтобы раскрыть их имена, на сцену поднялись Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ, и Дарья Калинина, руководитель Прайвит — бэнкинг ВТБ в Екатеринбурге. «Перфекционистами года» стали Сергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга», и Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент».

Тимур Уфимцев отметил, что уже в третий раз получает статуэтку «Человек года» в разных номинациях.

Огромное спасибо «Деловому кварталу» за объективную, что уж там, оценку нашего труда, — сказал он с улыбкой и вызвал одобрительный смех и аплодисменты зала.

Спасибо организаторам, что много лет дарят нам такой праздник, определяют лучших в нашей любимой Свердловской области. Хочу всем пожелать удачного завершения года и успехов в следующем, — пожелал Сергей Мазуркевич.

Для вручения подарков победителям на сцену поднялся генеральный директор лизинговой компании «Аспект» Александр Стасюк.

— Создание региональных премий помогает сформировать центр компетенций по многим отраслевым направлениям. Поддержание контактов и понимание бизнес-среды в регионе помогает налаживать межотраслевые контакты с минимальными издержками на логистику, продвижение, формировать понимание ценности бренда в регионе, — отметил Александр Стасюк. — Премия — это скорее комьюнити бизнес-сообщества региона, которое способное в кратчайшие сроки обсудить на региональной платформе создание необходимых для региона продуктов от «поля до прилавка». Конструктивное взаимодействие «глаза в глаза», в том числе и с региональными государственными органами, позволяет получить максимальную выгоду при реализации и тестировании проектов и последующем их масштабировании на федеральном уровне.

Александр Стасюк добавил, что компания решила творчески подойти к подаркам и заменила в них одну деталь.

Чтобы наши победители протестировали себя: действительно они настоящие перфекционисты, или это лишь мнение экспертного совета, — пояснил Александр Стасюк, но добавил, что в самих подарках есть подсказка.

Как и многие зрители в зале, ждем от победителей письма в редакцию с ответом, как они справились с этим заданием.

Следующей стала номинация «Партнеры бизнеса». Предваряла ее сценка с двумя зайцами, которые иронично рассуждали на злободневные темы на примере посадок (морковки) и писем от «господина Грифа».

«Надежные партнеры нужны бизнесу не только для того, чтобы начать, но и для того, чтобы быть эффективным на любом участке бизнес-цикла. Положиться на настоящих профессионалов, которым можно доверять, — одно из важных качеств бизнесмена», — рассказал Максим Путинцев, объявляя номинацию.

Для вручения наград и оглашения имен победителей на сцену поднялись Леван Саакян, заместитель директора филиала страховой компании РЕСО-Гарантия в Екатеринбурге, и Владимир Бобряшов, региональный директор компании General Invest в Екатеринбурге.

Лучшими партнерами для бизнеса Экспертный совет назвал Дмитрия Суховерхова, председателя Уральского банка ПАО Сбербанк, и Илью Репина, директора строительной компании «Исеть».

Когда 14 лет назад я был на первой Премии, я даже представить не мог, что когда-то сам окажусь на этой сцене, — признался Илья Репин. — В правильном партнерстве в бизнесе самое главное — человеческие отношения, открытость и честность.

— Построение партнерских отношений — одна из наших важнейших задач. Мы ставим себе цель быть незаметными партнерами и решать вопросы финансовые, в первую очередь, так, чтобы это не отнимало лишнего времени и энергии у наших партнеров, — отметил Дмитрий Суховерхов.

Сегодня я присутствую на вручении премии «Человек года» в четвертый раз, и это лучшая церемония на моей памяти. Очень удачный формат. В этом году «Деловой квартал» поменял категории награждения. Это точно поможет в дальнейшем развитию как премии, так и бизнес-среды региона. Новые номинации — нечто большее, чем перечисление сильнейших в той или иной сфере. Изменилась и общая атмосфера мероприятия, из бизнес-междусобойчика оно превратилось в культурное городское событие, которого ждешь, и знаешь, что именно здесь соберутся люди, чьи решения улучшат в последующем нашу с вами жизнь. Я очень впечатлен и уже жду следующего года, чтобы вновь пройти по красной дорожке со своей командой сильных инвестиционных профессионалов, — поделился планами Владимир Бобряшов.

— Иногда им пеняют, что они зачастую идут против трендов, но это значит, что они просто могут смотреть дальше. Они умеют видеть неожиданные и эффективные решения, позволяющие создать дело новое, необычное, полезное и, конечно, прибыльное. Прорывные идеи Новаторов меняют мир к лучшему, — представил ведущий новую номинацию.

Для объявления имен «Новаторов года» на сцену пригласили Андрея Беседина, президента Уральской Торгово-Промышленной палаты, и Александра Чамовских, основателя и владельца ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

Есть такие удивительные люди — новаторы. Они не умеют жить, как все, им хочется делать что-то новое. Зачастую это очень трудно и не всеми принимается. Но когда у этих людей получается реализовать задуманное, тысячи и миллионы людей не представляют свою жизнь без того, что смогли сделать новаторы. Очень интересно, кто станет победителем, — сказал Андрей Беседин.

В конвертах оказались имена Валерия Ананьева, главы компании «Атомстройкомплекс», председателя комитета по строительству СОСПП, и Олега Шиловских, гендиректора Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главного офтальмолога Свердловской области.

Олег Шиловских был на конференции офтальмологов и не смог присутствовать на церемонии. Награду получила пресс-секретарь генерального директора Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ирина Брусницына, передав слова благодарности Олега Шиловских: «Спасибо, что видите наши заслуги, даже еще не будучи нашими пациентами».

— Видимо, все там будем, — отшутился ведущий.

Гигантское спасибо организаторам, что каждый год не ломают традицию и делают Премию все значимее и интереснее, — сказал Валерий Ананьев. — Бизнесмены, строители, врачи — все меняют жизнь к лучшему, делают город конкурентоспособным, интересным, делают людей счастливее. Нам очень важна обратная связь, и такое признание окрыляет и заставляет достигать новых высот.

Подарки победителям вручила Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций в регионах компании hh.ru.

Александр Чамовских, глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель Гильдии ювелиров Урала:

Премия «Человек года» объединяет людей, у которых есть редкая способность аналитически смотреть на ситуацию и находить нестандартные, максимально эффективные пути развития. И понятие «визионер» как раз отражает этот подход. Чтобы быть первым, мало просто знать самый передовой опыт, нужно уметь его трансформировать, чтобы получить качественно новый результат. Важно, что формат премии поддерживает и стимулирует коммуникацию лидеров различных сфер бизнеса и общественных институтов. Я еще раз благодарю всю команду «Делового квартала» за прекрасную традицию вручения Премии. Торжественное мероприятие удивило своей креативностью, отмечу также его прекрасную техническую организацию. Это действительно очень важное событие для города и региона. Поздравляю всех победителей и желаю им никогда не останавливаться на достигнутом.

Татьяна Вишнякова, директор автоцентров ГК «ОКАМИ»:

— Участие в премии, кроме очевидных бонусов в виде повышения узнаваемости бренда и признания в отрасли, для бизнеса — еще и уникальная возможность получить обратную связь от экспертного сообщества и понять, в верном ли направлении он движется. Премия — это в определенном смысле вклад в свой бизнес, который позволяет оценить потенциал и возможности для дальнейшего развития.

Валентина Жильцова, бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Свердловской области:

— Одним из важных составляющих успешного бизнеса и успешного человека является оценка его труда, идей, достижений и пассионарности, силы личности в построении мира вокруг себя. Эту оценку можно делать, сравнивая себя сегодняшнего с тем, каким ты был до этого, можно сравнить себя с другими. Но гораздо ценнее, когда оценку тебе дают со стороны, и делают это эксперты, те, кто уже добился успеха, состоялся в бизнесе и, самое главное, обладает огромным социальным влиянием, сильным личным брендом. Премия «Человек года» — именно такая оценка, мне важно, что и среди номинантов, и среди Экспертного совета — успешные, социально активные люди, предприниматели с сильными именами, для которых важны не только бизнес-показатели, но и то, какое общественное значение имеет их труд.

Перед объявлением имени главного победителя премии — «Человека года — 2023» — на сцене неожиданно появились огромные руки, а следом — голова.

«Одна голова хорошо, две, конечно, лучше, а еще лучше, когда в них есть мозг», — сказал Максим Путинцев, приоткрывая завесу тайны над родом деятельности главного «Человека года».

Чтобы раскрыть имя победителя, на сцене появился Сергей Дружинин, директор и главный редактор «Делового квартала». Но и он традиционно сохранял интригу, рассказывая о закулисье премии.

«Открою тайну — на ранних этапах проработки концепции главная номинация вообще не предусматривалась. Но. Когда эксперты проголосовали и были подсчитаны все баллы, оказалось, что среди претендентов выделился безусловный лидер. Лидер, получивший максимальное количество баллов не только в 2023 г., но и вообще за всю историю проекта. Поэтому, конечно, номинация вернулась в лайнап», — рассказал Сергей Дружинин.

На вопрос о том, как гости восприняли реконцепцию премии, зал ответил бурными аплодисментами.

Особенно приятно, что сегодняшний победитель является представителем медицинской отрасли. О том, какую важную роль в нашей жизни играет эта сфера, нам очень красноречиво заявила недавняя пандемия. Учреждение, которое возглавляет наш победитель, по своей направленности работает с самыми тяжелыми пациентами со всей России — более 1000 человек в год. А направление это связано с самым важным органом человека — мозгом, — продолжил Сергей Дружинин. — Здесь используют лучшие мировые практики, и не только. Большое внимание уделяется собственным уникальным технологиям. Например, врачи клиники научились распознавать участки мозга, в которых произошла «поломка», и стимулировать их, чтобы восстановить двигательные функции пациента.

После такого описания зал уже понимает, что главным новатором и визионером Екатеринбурга и Свердловской области назван Андрей Белкин, основатель «Клинического института мозга» и «Клиники института мозга». Вы можете почитать большое интервью с победителем на DK.RU.

Получая награду, Андрей Белкин отметил, что от избытка чувств люди обычно падают в обморок, но он продержится. И продолжил шутку ведущего:

Я вам скажу: одна голова — хорошо, а две — некрасиво. В природе все должно быть гармонично. Я благодарен «Деловому кварталу», во-первых, за то, что мне позволили наконец надеть смокинг. Во-вторых, за возможность прийти в кукольный театр, где я давно не был. Я благодарен «Деловому кварталу» за то, что по утрам читаю новости из его дайджеста и смотрю на деловую жизнь глазами издания и его очень талантливых журналистов.

Андрей Белкин выразил благодарность за победу в бизнес-премии, отметив, что медицина — это отрасль не про деньги:

Предыдущие номинанты рассказывали, что они построили, что продали, что выпустили. А мы ничего не выпускаем, и я вам предлагаю никогда не связываться с нами и даже не знать, где мы находимся… Я рассчитывал, конечно, на Нобелевскую премию, но «Человек года» намного лучше, потому что Нобелевскую при жизни получать обычно не успевают, а мне повезло. Мы наделаем 150 копий статуэтки, потому что это не я — Человек года, это все наши врачи — люди года.

Торжественная церемония завершилась благодарностью труппе театра и совместным фото всех, кто выходил в этот вечер на сцену.

В заключение добавим, что в 2024 году «Деловой квартал» отмечает сразу три важных даты: 30 лет изданию, 20 лет порталу DK.RU и 15 лет премии «Человек года». Так что нас ждет еще немало удивительных событий.

Благодарим всех партнеров и спонсоров премии премии «Человек года — 2023».Фото: Ирина Смирнова, Денис Полуэктов, Евгений Исаков.