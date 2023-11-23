В Екатеринбурге вручили премию «Человек года — 2023». Главная награда досталась врачу

Церемония вручения премии «Человек года» состоялась уже в 14-й раз. На главном деловом приеме года были названы лауреаты в восьми номинациях. Первые лица уральского бизнеса и их достижения — на DK.RU.

Все 14 лет, что существует премия «Человек года», организаторы уделяли особое внимание конкретным, измеримым достижениям, за которые и награждали победителей. Кто-то выходил на сцену впервые, а кто-то становился лауреатом не один раз. По ним мы видели, как меняются рынки и их лидеры, как трансформируются крупнейшие игроки и как растут те, кто только начинает путь в бизнесе.

О премии

Главный принцип премии, которого неизменно придерживается «Деловой квартал», — объективный выбор победителей: победа на коммерческой основе не допускается.

Премией «Человек года» отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.

За тринадцать лет статуэткой «Человек года» отмечено более 130 человек — предприниматели, политики, деятели культуры. Кроме регулярного проекта «Человек года», «Деловой квартал» провел специальную премию Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 г. На сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная — в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяет бизнес-сообщество.Главный принцип премии, которого неизменно придерживается «Деловой квартал», — объективный выбор победителей: победа на коммерческой основе не допускается.Премией «Человек года» отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.За тринадцать лет статуэткой «Человек года» отмечено более 130 человек — предприниматели, политики, деятели культуры. Кроме регулярного проекта «Человек года», «Деловой квартал» провел специальную премию ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 (2019 г.) и составил перечень самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала (2020 г.)

Но за последние три года многое изменилось. Выручка, обороты, стратегии перестали быть главными в определении наших номинантов. На первый план вышли другие критерии — нет смысла «мериться» финансовыми успехами, когда во многих вещах наступила неопределенность, а планы измеряются месяцами, а то и неделями.

В 2023 г. организатор решил переосмыслить премию, назвав ее «Человек года. Визионеры». В целом визионеры — это стратеги, которые предчувствуют развитие важных тенденций, изменений на рынке, опережают время. Это люди, которые видят будущее отрасли и своей компании и вдохновляют других на позитивные перемены.

В соответствии с общей концепцией поменялся и смысл номинаций. В этом году они стали межотраслевыми. Четыре номинации были учреждены «Деловым кварталом» — это Созидатели, Перфекционисты, Партнеры бизнеса и Новаторы, еще три номинации появились благодаря партнерам премии. Во всех оценивались не только проекты 2022–2023 гг., но и вся деятельность номинанта ретроспективно.

Как и в предыдущие годы, шорт-лист номинантов формировался на основе голосования Экспертного совета. И еще важное изменение — в отличие от предыдущих лет, когда выбор главного победителя был исключительно за редакцией «ДК», на этот раз в голосовании за него участвовали и члены экспертного совета.

Еще одним нововедением стало и то, что в каждой из базовых номинаций — Созидатели, Перфекционисты, Партнеры бизнеса и Новаторы — были определены по два равнозначных лауреата.

Вручение премии проходило в формате закрытого светского мероприятия — торжественно, масштабно и трогательно. Это было целое театральное представление, к чему располагала и новая площадка — Екатеринбургский муниципальный Театр кукол. О том, что происходило в театре вечером 23 ноября, DK.RU расскажет в самое ближайшее время. Пока же знакомим вас с победителями этого года.

Главная номинация: Человек года — 2023

Андрей Белкин, доктор медицинских наук, директор «Клинического института мозга», председатель Наблюдательного Совета АНО «Клиника института мозга»

16 тыс. пациентов в год курирует «Клиника института мозга»

До 1200 пациентов с самыми сложными состояниями проходят лечение в клинике

«Клинический институт мозга» (КИМ) был создан в Екатеринбурге в 2004 г. на базе центра неврологии и нейрохирургии городской клинической больницы №40. В 2011 г. Андрей Белкин открыл «Клинику института мозга» в Березовском.

Сегодня КИМ играет ключевую роль в реабилитации пациентов Свердловской области, перенесших инсульт или травму головного мозга. «Мы смотрим пациентов, заканчивающих лечение в неврологических, травматологических, нейрохирургических, реанимационных отделениях, и маршрутизируем их: распределяем по отделениям медицинской реабилитации Свердловской области. Мы располагаем всем коечным фондом региона, наша задача состоит в том, чтобы адекватно загрузить его нуждающимися пациентами», — объясняет Андрей Белкин.

К себе КИМ «забирает» самых тяжелых пациентов со всей России, в том числе пациентов с хроническим нарушением сознания. Это единственный реабилитационный центр в стране с собственным отделением реанимации и интенсивной терапии.

Для реабилитации пациентов в клинике используют как лучшие мировые практики, так и собственные уникальные технологии и методики. В частности, технологию навигационного картирования, позволяющую распознавать участки мозга, в которых произошла «поломка», и стимулировать их, чтобы восстановить двигательные функции.

В клинике всего 45 коек, из них девять — в отделении реанимации, восемь — в дневном стационаре. Штат КИМ составляет около 200 человек. Таким образом, с каждым пациентом работает до пяти специалистов, посвящая ему до трех часов в день.

Мы не завод, не конвейер, мы — реабилитационный бутик. Мы принимаем до 1200 пациентов в год, но это самые сложные случаи в стране, — комментирует профессор Белкин.

КИМ первой в России внедрила телемедицину (2009 г.). Ежегодно специалисты клиники проводят порядка 10 тыс. консультаций самых тяжелых пациентов со всей страны. Пациенты проходят реабилитацию в «Клинике института мозга» как на коммерческой основе, так и по полисам ОМС.

В образовательном центре, созданном на базе «Клиники института мозга», готовят специалистов в области реабилитации. За шесть лет здесь прошли обучение более 1000 человек.

Андрей Белкин рассчитывает, что со временем в структуре КИМ появится пансионат, в котором смогут останавливаться пациенты дневного стационара и родственники пациентов, нуждающихся в круглосуточной медицинской помощи. Этот социально значимый проект может быть реализован при участии инвесторов.

В 2023 г. «Клиника института мозга» стала победителем всероссийского конкурса Минздрава России «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» в номинации «Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», «оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи».

Номинация: Созидатели

Главное для них — творческое мышление, и оно может проявляться в любых областях — бизнесе, науке, технологиях. Созидатели не боятся неудач, потому что именно через ошибки находят новые пути и идеи.

Владимир Городенкер

генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент»

3 млн кв. м текущие проекты компании

345 тыс. кв. м построенной недвижимости

3 602 квартир сдано

ГК «Атлас Девелопмент» не просто строит квадратные метры, а создает пространство для комфортной жизни в мегаполисе. В этом смысле созидание — основа деятельности компании.

Флагманский проект «Атласа» — жилая экосистема «Парк столиц» в квартале улиц Московская, Айвазовского, Циолковского. Еще один амбициозный проект — 4YOU — находится недалеко от станции метро «Ботаническая».

В этих проектах компания воплотила в жизнь идею жилой экосистемы, базирующейся на семи основных элементах: концептуальной архитектуре, инфраструктуре all-in-one, здоровом образе жизни, дворе для всех, «умном доме», сервисе для людей и безопасности. Таким образом, внутри жилого комплекса кроется инфраструктура целого города.

В 2021 г. ГК «Атлас Девелопмент» стала победителем федерального конкурса Urban Awards, в том числе за создание и внедрение этой уникальной жилой экосистемы.

Кроме того, с 2019 г. компания работает над концепцией цифровизации девелопмента «житель — умная квартира — сервисная компания». Пилотным проектом по внедрению концепции стал ЖК «iTower», а позже решения были использованы и в других созданных ею жилых массивах. Эта работа позволила облегчить быт жителей и повысить их безопасность.

Осенью 2023 г. «Атлас Девелопмент» анонсировал новый проект в центре Екатеринбурга. Жилой комплекс будет расположен в границах улиц Саввы Белых — Онежская — Шатурская, на участке, примыкающем к одной из основных дорожных артерий города — улице Белинского. Проект также будет реализован в соответствии со стандартом «Жилой экосистемы». Стоит отметить, что девелопер преображает локацию комплексно — жилая экосистема 4YOU, строительство которой практически завершено, находится буквально через дорогу.

Евгений Кононов

учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и ГК Baden Family

4 комплекса сети работают в регионах УрФО, еще 4 строятся — в трех городах Свердловской области и Шерегеше

более 50 тыс. человек ежемесячно посещают свердловские курорты

Первый термальный курорт в родном Кургане Евгений Кононов открыл в декабре 2012 г. В октябре 2014 г. заработал первый комплекс сети в Свердловской области — в Реже, а через год — в челябинском селе Еткуль. В конце 2018 г. «Баден-Баден» появился и в Екатеринбурге — на Уктусе. К 2027 г. компания рассчитывает увеличить их число до 12.

Термальный бизнес сам по себе нестандартный. Это не ресторан, не девелопмент в чистом виде. А приемы в реализации нестандартной идеи как раз обычные — решительность, смелость и кропотливый труд. Только они помогают занимать лидирующие позиции в отрасли, — отмечал Евгений Кононов.

Один из новых комплексов сети появится вблизи Новоуральска, на территории санатория «Зеленый мыс». Он будет отличаться сильной спортивной составляющей и станет точкой притяжения спортсменов, любителей лыжных прогулок и велосипедистов. Компания реконструирует старые здания и построит новые — уже в 2024 г. здесь появится большой апарт-отель, виллы и дома с террасами, где смогут остановиться посетители термального комплекса.

Сразу два проекта будет реализовано в Сысерти. К 2025 г. новый «Баден-Баден» появится на территории бывшей мебельной фабрики. Особенностью курорта станет ориентация на семьи с детьми — в термальном комплексе появится большой развлекательный центр, игровые комнаты, бассейны с горками. Еще один комплекс планируют построить на горе Бессонова.

Baden Family способствует занятости населения в территориях присутствия. Это особенно актуально для малых городов, где наблюдается отток населения в мегаполисы. Всего в существующих комплексах компании трудоустроено около 600 человек.

«Если в малые города не едут туристы, те быстро пустеют. Но стоит в малом городе появиться крупному бизнесу, и картина меняется: местным жителям становится интересно. Да и вообще жизнь в городе сразу меняется: на территорию идут инвестиции. Причем не только частные, но и государственные, потому что локация становится интересной для строительства и развития новых инфраструктурных объектов», — отмечает Евгений Кононов.

Компания ведет строительство и за пределами Урала. Уже известно, что термальный комплекс от Baden Family появится на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Прорабатываются проекты в Москве, Санкт-Петербурге, в Сочи и на Байкале.

Номинация: Перфекционисты

Это люди, которые во всем стремятся к идеальному результату. Они тщательно прорабатывают концепцию, а затем следят, чтобы она была выполнена максимально точно.

Сергей Мазуркевич

генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга», председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области

2500 человек в штате холдинга

240 городов география клиентов

Сергей Мазуркевич возглавил группу компаний «Транссибурал» в 1999 г., впоследствии она преобразовалась в «Уральский горнопромышленный холдинг» (УГПХ). Сегодня это многоотраслевой холдинг, который развивает несколько направлений — производство нерудных материалов (шесть предприятий, совокупная мощность достигает 15 млн тонн готовой продукции в год), логистику, грузоперевозки.

В 2019 г. «Уральский горнопромышленный холдинг» стал владельцем «Северского гранитного карьера», после распада СССР производство там едва достигало 50% от возможных объемов. УГПХ полностью модернизировал месторождение, численность сотрудников увеличилась в три раза, объемы выпуска готовой продукции выросли в 10 раз.

Миссия нашей компании — создание благоприятных условий для жизни и развития граждан за счет участия в реализации ключевых строительных инфраструктурных проектов. Создание эффективного, безопасного и экологичного производства, способного обеспечить высочайшее качество производимых материалов и стать надежным системообразующим элементом строительной отрасли страны, — так видит цель своей работы Сергей Мазуркевич.

В 2020 г. Сергей Мазуркевич был награжден почетным званием «Заслуженный предприниматель Свердловской области». В 2021 г. отмечен «Почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей» за вклад в развитие реального сектора экономики, предпринимательства региона.

«Главное — выстроить систему и распределить время, силы, внимание. Если бизнес занимает все твое время, значит, он выстроен неправильно. Чаша должна быть наполнена — в этом и прелесть жизни, но не переполняться. В моем случае хобби разгружает от бизнеса, бизнес дает возможность финансировать хобби. И все в гармонии. Подобного баланса можно достичь только жесткой внутренней самодисциплиной», — уверен Сергей Мазуркевич.

Тимур Уфимцев

генеральный директор «Синара-Девелопмент»

39 млрд руб. было вложено в строительство объектов для Универсиады

100,2 тыс. кв. м составит площадь кампуса УрФУ

Стратегической точкой развития компании «Синара-Девелопмент» стал новый жилой район Екатеринбурга — «Новокольцовский». Последние несколько лет застройщик возводил там инфраструктуру к Универсиаде/Международному фестивалю студенческого спорта. Пандемия коронавируса, турбулентность на рынке стройматериалов и санкции стали вызовами для застройщика, тем не менее ему удалось возвести все объекты для соревнований в срок и в рамках суммы, предусмотренной госконтрактом.

Теперь в качестве наследия фестиваля в Новокольцовском будут работать Дворец водных видов спорта, общественный центр, тренировочное поле, которыми смогут пользоваться жители микрорайона.

Новым проектом застройщика станет кампус УрФУ. Уже возведены общежития для студентов — всего в них будут жить 8,5 тыс. чел., а в ближайшее время будут также построены учебные корпуса двух институтов и СУНЦа. Предполагается, что рядом с кампусом УрФУ построят технопарк электронной промышленности — «Синара-Девелопмент» помогала в разработке его концепции на общественных началах, а в перспективе планирует принять участие в отборе генподрядчика для реализации проекта.

Фактически в Новокольцовском создается центр цифровой трансформации всей Свердловской области. Я уверен, что именно здесь будет создана уникальная среда для научных открытий, будет производиться высокоинтеллектуальная, инновационная продукция, — отметил Тимур Уфимцев.

Кроме этого, в Новокольцовском появится около 1 млн кв. м жилья для 50 тыс. человек. Первый дом будет сдан уже в этом году.

Помимо объектов в Новокольцовском, компания планирует реализовать и другие социально значимые проекты. Например, в 2024 г. компания построит геронтологический центр в Академическом районе — это будет единственное подобное учреждение восточнее Москвы.

Номинация: Партнеры бизнеса

Компании и их руководители, помогающие развиваться другому бизнесу. Это банкиры, аудиторы, юристы, страховые компании, подрядчики, а также аутсорсинговые организации, создающие эффект синергии для участников.

Илья Репин

директор строительной компании «Исеть»

54 года опыт компании по монтажу инженерных коммуникаций при строительстве домов

Более 20 очистных сооружений построено в Екатеринбурге за последние четыре года.

Строительная компания «Исеть» была образована в 2009 г. на базе предприятия «Ремводоканал» с 40-летней историей. В том же году вошла в состав группы компаний «Палникс». Специализируется на строительстве инженерных коммуникаций жилых домов, производственных сооружений и объектов социального назначения. С 2010 г. развивает новые направления — строительство дорог и сопутствующее благоустройство.

За последние годы СК «Исеть» приложила руку к нескольким крупным проектам. Пожалуй, самый масштабный из них связан со строительством городка Универсиады в Новокольцовском — для него компания строила дороги, очистные сети, дождевую канализацию, подводила водоснабжение.

Проект получился не только масштабным, но и инновационным. Мы строили на площадке канал-коллектор 2600 мм в диаметре и создавали герметичную сеть очистных сооружений из полиэтиленовых труб большого диаметра — такие трубы могут использоваться порядка 75 лет, — отмечает Илья Репин.

Также СК «Исеть» участвовала в развитии жилого района «Изумрудный бор» — силами компании сложная канализационная система была построена буквально за полгода. А в конце прошлого года она приступила к строительству очистных сооружений в Арамили с расчетной мощностью до 5 тыс. кубометров в сутки — сдать объект планируют в начале 2024 г.

«Мне приятно принимать участие в развитии и благоустройстве территорий. Нравится наблюдать, как они преображаются, как на них заходят строители и подрядные организации. Ведь после того как в городе приводят в порядок инженерную инфраструктуру и систему коммунального хозяйства, там сразу появляются и школы, и больницы, и крупные спортивные объекты», — отметил Илья Репин.

Дмитрий Суховерхов

председатель Уральского банка ПАО Сбербанк

100 млн руб. на 180 месяцев — кредит, который может получить уральский предприниматель

На 30% (больше 800 млрд руб.) выросло кредитование крупного бизнеса УрФО и Башкортостана в 2022 г.

Дмитрий Суховерхов стал председателем Уральского банка Сбербанка в декабре 2020 г., ранее работал председателем Дальневосточного банка. За его плечами больше 20 лет работы в банковской сфере, более десяти из них — в Сбере.

Сегодня уральские предприниматели могут оформить в Сбере кредит на сумму до 100 млн руб., при этом до половины суммы может быть обеспечено поручительством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, соответствующее соглашение СОФПП и Сбер подписали в ноябре 2023 г.

Кредитный портфель крупного бизнеса в Уральском банке за 2022 г. вырос на 30%, составив более 800 млрд руб., в Свердловской области по итогам года он превысил 345 млрд руб., увеличившись за год на 41%. В первую очередь это произошло за счет продолжения финансирования проектов, подчеркивал Суховерхов в апреле 2023 г.

Общий объем кредитов, выданных Сбербанком малому и микробизнесу Свердловской области за 9 месяцев 2022 г., превысил 27,5 млрд руб., что больше показателей аналогичного периода 2021 г. на 30%.

Помимо финансовой поддержки, банк оказывает предпринимателям информационные и образовательные услуги. Минувшим летом Сбер и правительство Свердловской области провели дизайн-сессию по ИИ, участие в которой приняли Дмитрий Суховерхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вносит уральский Сбер свою лепту и в строительство и развитие крупных проектов местных компаний. В это число входит и СТК «Шерегеш», крупный проект уральского девелопера «УГМК-Застройщик».

Реализация этого проекта сделает Шерегеш новой точкой притяжения на карте России, повысит инвестиционную привлекательность всего региона и даст импульс развитию бизнеса. Сбер планирует не только выступить в качестве финансового партнера, но и интегрировать в проект свои технологии и цифровые решения. Мы рады участвовать в этих масштабных начинаниях, — подчеркивал банкир.

Частным образом Дмитрий Суховерхов поддерживает общественные организации и благотворительные фонды. На одной из Екатерининских Ассамблей 2023 г. его лот — футболка и мяч с автографами игроков сборной России по футболу — был передан воспитанникам «Уральской футбольной академии». Банкир любит читать и старается прочесть минимум две книги в квартал, а если в отпуске — то и больше.

«Стараюсь всегда обмениваться мнениями о прочитанном с коллегами и клиентами. Я уверен, что невозможно достигать результата, если ты не развиваешься каждый день — настолько динамичен мир и так быстро устаревают знания. А без постоянного развития в финансовой сфере стать успешным нельзя», — уверен он.

Номинация: Новаторы

Те, кто умеет находить необычные решения и идти против течения. Новаторы способны создавать нечто удивительное и необычное. Их идеи меняют мир в лучшую сторону.

Валерий Ананьев

глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП

1995 — год основания компании

11 собственных заводов по производству строительных и отделочных материалов

«Атомстройкомплекс» — единственная в регионе строительная компания полного цикла. За 28 лет она внесла значительный вклад в формирование строительной отрасли Урала. В интервью DK.RU Валерий Ананьев отметил, что с течением времени задачи у компании стали масштабнее, а времени на раздумья — меньше.

Сейчас, по его мнению, главная задача — даже не импортозамещение, а всестороннее развитие собственной инженерной мысли, технологий и производства. Так, на одном из своих заводов «Атомстройкомплекс» открыл производство новой тротуарной плитки с минимальным углом фаски, чтобы делать поверхность максимально ровной, что важно для передвижения маломобильных граждан и маленьких детей.

По итогам первого полугодия 2023 г. компания заняла первое место по объемам ввода жилья в регионе. ЖК от «Атома» есть на Уралмаше, Эльмаше, Уктусе, Широкой Речке, ВИЗе, во Втузгородке.

Совместно с городской администрацией и правительством области компания работает над тем, чтобы обеспечить Екатеринбург школами и другими важными социальными объектами. В качестве генподрядчика «Атом» запроектировал и построил более трех десятков школ и детских садов в Екатеринбурге и Свердловской области. В их числе школа №80 на Уралмаше, которая признана лучшей в России. Сейчас компания строит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне, которому нет аналогов в области по заложенному функционалу.

В ноябре 2022 г. в центре Екатеринбурга, на ул. Радищева, 41 открылся Консультативно-диагностический центр для взрослых МНТК «Микрохирургия глаза», «Атомстройкомплекс» возвел здание буквально за год. А в 2024 г. в Академическом районе откроется девятиэтажная поликлиника, строительством которой также занимается «Атом».

Олег Шиловских

гендиректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, к.м.н.

35 лет исполнилось компании в 2023 г.

Более 5,5 млн пациентов получили медпомощь

1,3 млн операций выполнено

Центр играет ключевую роль в системе здравоохранения Уральского федерального округа. Являясь акционерным обществом, он выполняет огромный социальный заказ и проводит более 25 тыс. операций в год в рамках программы госгарантий, бесплатно для пациентов.

В Уральском регионе работают 18 представительств и филиалов клиники, где более 80% медицинских услуг проводится по ОМС. Все это делает высококвалифицированную офтальмологическую помощь в Свердловской области одной из самых доступных в стране.

В ноябре 2022 г. Центр открыл в Екатеринбурге консультативно-диагностическую поликлинику с глаукомным отделением. Этот масштабный проект вынашивался в течение многих лет и был реализован в непростой для всего бизнеса период.

Эта поликлиника поможет нам осуществить давнюю мечту: мы создадим полный реестр больных глаукомой в Екатеринбурге и по аналогии с существующим для больных диабетом возьмем под контроль всех екатеринбуржцев с этим диагнозом. Системная работа с такими пациентами позволит снизить показатели инвалидности по глаукоме, — отмечает Олег Шиловских.

У Центра есть планы развития на несколько лет. Они связаны со строительством новых клиник в Нижнем Тагиле, Тюмени и Каменске-Уральском. Сейчас Центр работает над проектом глазной детской поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга. Ее строительство должно начаться в 2024 г.

Партнерские номинации

Специальная номинация №1. Женщины-созидатели

(учредитель OPORA WOMAN CLUB).

Ирина Пуць

основатель швейной фабрики KD

Швейная фабрика KD была основана в 1999 г. Компания начинала с продажи игрушек российских производителей, затем запустила швейное производство, поначалу небольшое, на четыре швейные машины. Сейчас фабрика занимает несколько цехов в Екатеринбурге и Свердловской области. Продукция бренда KinDerLitto продается не только по всей России, но и в Казахстане, Белоруссии и Монголии.

Ирина Пуць несколько раз становилась лауреатом престижных конкурсов — «Лучший предприниматель города Екатеринбурга» в номинации «Женское предпринимательство» в 2021 г., «Лучший Предприниматель года» им.Столыпина П.А. — в 2022 г.

В 2021 г. она также вошла в «Золотой Фонд регионов» — список 100 лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса РФ, в 2020 г.была награждена Почетной грамотой Губернатора Свердловской области за вклад в развитие швейной отрасли. Кроме того, Ирина Пуць стала организатором просветительских проектов для будущих мам «2в1 с Крошкин дом», «Экскурсии в роддом с Крошкин дом».

Если у руководителя есть стержень, тогда он взаимодействует не с гендером другого человека, а с его личностью. Если стержня нет или он слабый, начинаются интерпретации. Женщина-руководитель или избегает работать с мужчинами, или уподобляется их стилю общения или выбирает орудием свое женское начало, — говорит она.

Специальная номинация №2. Инвестор года

(учредитель Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области).

Михаил Кичигин

гендиректор компании «Джи-Эко»

Предприниматель открыл производство экомебели в Свердловской области в 2021 г. Проект развивается по франшизе «Умная SREDA». Панели для будущих скамеек и урн компания производит из полимерпесчаной смеси: 40% переработанного пластика и 60% речного песка. При этом мебель из пластика выглядит как деревянная, а служит до 30 лет.

В конце прошлого года «Джи-Эко» решила объединить мощности со своим поставщиком пластика и перевезла оборудование на площадку предприятия-переработчика отходов «Уралвторма». Это позволило компаниям усилить кооперацию, объединить усилия по сбору сырья и поиску покупателей, а также снизить транспортные расходы.

Мощность действующей линии по производству пластиковых панелей — 10 тонн в месяц. Михаил Кичигин планирует открыть три экозавода по выпуску уличной мебели из пластика. Объем вложенных средств в будущее производство оценивается в 50 млн руб.

Специальная номинация №3. Подрядчик года: проектирование и строительство

(учредитель СРО Союз «Уральское объединение строителей»).

Евгений Лоскутов

гендиректор института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс»

Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» основан в 2005 г. Основные направления деятельности: проектирование, строительная экспертиза (в т.ч. судебная), техническое обследование зданий и сооружений, выполнение функций технического заказчика. Среди заказчиков «ИнПроЭкс» — предприятия УГМК-холдинга, ТМК, оператор связи МТС, УГМК-застройщик, Синара-девелопмент, «Страна-девелопмент», «Форум-групп», государственные и муниципальные медицинские и образовательные учреждения и другие.

За последний год кардинально изменилась стратегия организации, в первую очередь мы работаем над увеличением портфеля заказов с нашими постоянными заказчиками, а не занимаемся поиском новых, — говорит Евгений Лоскутов. — Пандемия внесла коррективы в нашу работу. Мы изменили структуру организации, сейчас наши штатные и внештатные сотрудники работают удаленно на территории всей России и за ее пределами. Такой подход дал свой эффект — 2021 г. мы закончили с ростом выручки в три раза.

В ближайшее время будет реализована стратегия масштабирования бизнеса, будут открываться филиалы и представительства компании в других регионах. В настоящее время открыты представительства в Набережных Челнах и Новосибирске.