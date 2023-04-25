В 2024 году в Екатеринбурге откроется геронтологический центр

Это проект «Синара-Девелопмент». По словам генерального директора компании Тимура Уфимцева, такого учреждения восточнее Москвы нет, а потребность в качественном уходе за пожилыми людьми есть.

Администрация Екатеринбурга выдала компании «Синара-Девелопмент» разрешение на строительство геронтологического центра. Он появится в Академическом районе Екатеринбурга, в границах улиц Чусовской тракт — Хрустальногорская — Восходящая.

Общая площадь семиэтажного здания составит более 17 тыс. кв. м. В центре будет 48 одноместных и 99 двухместных номеров, административные и медицинские секторы, многофункциональный зал для мероприятий, просторные холлы, террасы. Там смогут проживать 246 человек.

В центре гостям будут оказывать комплекс услуг по обеспечению профессионального ухода и организации досуга. Подобного учреждения восточнее Москвы нет, а потребность в высококачественном уходе за пожилыми людьми достаточно высокая. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, — говорит генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев (цитата по 66.ru).

Вокруг здания будет создан парк с декоративным прудом.

Напомним, что о плане строительства геронтологического центра в Екатеринбурге стало известно в 2021 г. Тогда мэрия опубликовала первые рендеры проекта. А депутаты Гордумы согласились вывести из состава городских лесов один из участков в районе Широкой Речки для его реализации.