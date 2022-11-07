На Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зоной

Шестиэтажный пансионат на 246 постояльцев будет иметь одно- и двухместные номера, сад вокруг него обещают сделать сенсорным. Проект должен пройти общественные слушания.

«Синара-Девелопмент» построит на Широкой Речке дом престарелых. Мэрия Екатеринбурга опубликовала рендеры будущего гериатрического центра, в ближайшее время они должны пройти общественные слушания.

В районе Чусовского тракта и ул. Хрустальногорской планируют возвести шестиэтажный пансионат на 246 постояльцев, на каждом этаже будет восемь одноместных и шестнадцать двухместных номеров. Вокруг здания будет обустроен парк с сенсорным садом, декоративным прудом, аллеей скворечников, беседками и закрытой прогулочной зоной.

Фото: документация проекта

О том, что в городе появится апарт-отель для пенсионеров, стало известно еще в 2021 г. Сообщалось, что центр разместят на трех гектарах, он будет включать жилые и административный блоки (плюс зал лечебной физкультуры), приемно-карантинное отделение, бытовой блок и пищеблок, пять теплиц, пять беседок, котельную, насосную станцию, очистные сооружения, скважину, трансформаторную подстанцию, большой (600 м) и малый (400 м) пешеходные треки. На территории будет водоем.

О том, сколько будет стоить проживание в доме престарелых и какие услуги там будут оказывать, пока не сообщается. Не оглашается пока и приблизительная стоимость проекта.

Ранее DK.RU писал о планах ГК «Синара» и АФК «Система» по выкупу прав на развитие курорта «Архыз». ГК выступит стратегическим инвестором туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории курорта в Карачаево-Черкесской Республике.

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