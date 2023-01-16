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Алексей Орлов подписал разрешение на строительство дома престарелых на Широкой речке

Алексей Орлов подписал разрешение на строительство дома престарелых на Широкой речке
Иллюстрация: 66.RU

Территория под гериатрический центр была выведена из состава городских лесов. Теперь участок находится в зоне объектов здравоохранения. Застройщиком является «Синара-Девелопмент».

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования «гостиничное обслуживание», «санаторная деятельность» в отношении земельного участка, на котором «Синара-Девелопмент» построит дом престарелых, сообщает 66.RU.

Участок расположен в границах улиц Чусовской тракт — улица Хрустальногорская в территориальной зоне ЦС-1 (зона объектов здравоохранения).

В сентябре 2021 года депутаты гордумы согласились вывести из состава городских лесов один из участков в районе Широкой Речки для строительства гериатрического центра. За изменением статуса земли вдоль Чусовского тракта обратилась компания «Синара-Девелопмент».

Сообщалось, что центр разместят на трех гектарах, он будет включать жилые и административный блоки, приемно-карантинное отделение, бытовой блок и пищеблок, пять теплиц, пять беседок, котельную, насосную станцию, очистные сооружения, скважину, трансформаторную подстанцию, большой (600 м) и малый (400 м) пешеходные треки. На территории будет водоем.

Сколько будет стоить проживание в доме престарелых и какие услуги там будут оказывать, пока не сообщается. Не оглашается пока и приблизительная стоимость проекта. В ноябре прошлого года мэрия Екатеринбурга опубликовала рендеры будущего гериатрического центра. Гериатрический центр будет возведен по принципу апарт-отеля. Каждая половина этажа будет вмещать четыре одноместных и восемь двухместных номеров. Здание рассчитано на 246 постояльцев.

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Автор: Татьяна Юстус
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