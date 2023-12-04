Сбербанк продал офис в центре Екатеринбурга

Здание на Гоголя, 44 выставляли на продажу за 910 млн руб. Нового владельца нашли буквально за месяц, хотя эксперты предполагали, что поиск покупателя может затянуться.

Уральский Сбербанк продал свой офис на Гоголя, 44, который находится рядом с центральным офисом банка на ул. Куйбышева. Напомним, 11-этажное здание, площадью 16,5 тыс. кв. м., земельный участок и стоянка на 136 машино-мест, были выставлены на продажу в конце октября за 910,3 млн руб.

В пресс-службе Уральского Сбербанка DK.RU подтвердили, что продажа состоялась:

Аукцион состоялся, покупатель определен. После продажи здания банк планирует арендовать часть площадей для размещения своих сотрудников. Значительная часть специалистов, работавших в этом здании, переехала в новый современный технохаб площадью 27 тыс. кв. м., который Сбер открыл в Екатеринбурге год назад.

По данным «Ъ-Урал», новым владельцем здания на Гоголя, 44 стало АО «Управляющая компания "Инвестстрой"», действующее в качестве доверительного управляющего Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ГринЯрд».

Ранее DK.RU писал о том, что компания «Регион Бизнес Недвижимость» вновь выставила на продажу оcoбняк «Pязанoв» на пepесечении улиц Горькoгo и Kaрла Mаpксa. Трехэтажное здание в неоклассическом стиле находится в одной из лучших локаций Екатеринбурга: на берегу Исети, недалеко от офиса РМК. Покупателей на него ищут не первый год — особняк оценен в 1,2 млрд руб.

Также сообщалось, что на продажу очередной раз выставили ТРЦ «Алатырь». Найти для него новых владельцев пытались еще в прошлом году — после банкротства компании «Амбер». Команда специалистов готова провести редевелопмент и повысить ликвидность объекта. Прием заявок на аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» завершится 30 ноября. Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб.