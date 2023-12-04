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Сбербанк продал офис в центре Екатеринбурга

Сбербанк продал офис в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: сatalog.lot-online.ru

Здание на Гоголя, 44 выставляли на продажу за 910 млн руб. Нового владельца нашли буквально за месяц, хотя эксперты предполагали, что поиск покупателя может затянуться.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Уральский Сбербанк продал свой офис на Гоголя, 44, который находится рядом с центральным офисом банка на ул. Куйбышева. Напомним, 11-этажное здание, площадью 16,5 тыс. кв. м., земельный участок и стоянка на 136 машино-мест, были выставлены на продажу в конце октября за 910,3 млн руб.

В пресс-службе Уральского Сбербанка DK.RU подтвердили, что продажа состоялась:

Аукцион состоялся, покупатель определен. После продажи здания банк планирует арендовать часть площадей для размещения своих сотрудников. Значительная часть специалистов, работавших в этом здании, переехала в новый современный технохаб площадью 27 тыс. кв. м., который Сбер открыл в Екатеринбурге год назад.

По данным «Ъ-Урал», новым владельцем здания на Гоголя, 44 стало АО «Управляющая компания "Инвестстрой"», действующее в качестве доверительного управляющего Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ГринЯрд».

Ранее DK.RU писал о том, что компания «Регион Бизнес Недвижимость» вновь выставила на продажу оcoбняк «Pязанoв» на пepесечении улиц Горькoгo и Kaрла Mаpксa. Трехэтажное здание в неоклассическом стиле находится в одной из лучших локаций Екатеринбурга: на берегу Исети, недалеко от офиса РМК. Покупателей на него ищут не первый год — особняк оценен в 1,2 млрд руб.

Также сообщалось, что на продажу очередной раз выставили ТРЦ «Алатырь». Найти для него новых владельцев пытались еще в прошлом году — после банкротства компании «Амбер». Команда специалистов готова провести редевелопмент и повысить ликвидность объекта. Прием заявок на аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» завершится 30 ноября. Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб.

Автор: Елизавета Порошина
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