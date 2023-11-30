Особняк «Рязанов» снова выставлен на продажу. За год он не подешевел и не подорожал

Трехэтажное здание в неоклассическом стиле находится в одной из лучших локаций Екатеринбурга: на берегу Исети, недалеко от офиса РМК. Покупателей на него ищут не первый год. Возможно, их смущает цена.

Компания «Регион Бизнес Недвижимость» вновь выставила на продажу оcoбняк «Pязанoв». Он расположен на берегу Исети, на пepесечении улиц Горькoгo и Kaрла Mаpксa. «Рязанов» входит в комплекс из трех объектов, построенных в 2017 г. Этим девелоперским проектом занимался предприниматель Олег Флеганов.

Площадь трехэтажного особняка с мансардой составляет 4 910,6 кв.м. Высота потолков варьируется от 3,6 м до 5 м. В здании есть подземный паркинг на 42 машиноместа.

В размещенном на «Авито» объявлении указано, что объект полностью сдан в долгосрочную аренду.

Особняк оценен в 1,2 млрд руб. (с НДС). За такую же сумму его пытались продать в декабре 2022 г. В марте 2021 г. стоимость особняка составляла 800 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что ТРЦ «Алатырь» снова выставлен на продажу. Найти для него новых владельцев пытались еще в прошлом году — после банкротства компании «Амбер». Команда специалистов готова провести редевелопмент и повысить ликвидность объекта. Прием заявок на аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» завершится 30 ноября. Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб.

Читайте также:

Бизнес попросил прокуратуру разобраться в кратном росте кадастровой цены на недвижимость