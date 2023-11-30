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Особняк «Рязанов» снова выставлен на продажу. За год он не подешевел и не подорожал

Особняк «Рязанов» снова выставлен на продажу. За год он не подешевел и не подорожал
Иллюстрация: DK.RU

Трехэтажное здание в неоклассическом стиле находится в одной из лучших локаций Екатеринбурга: на берегу Исети, недалеко от офиса РМК. Покупателей на него ищут не первый год. Возможно, их смущает цена.

#НОВОСТИ

Компания «Регион Бизнес Недвижимость» вновь выставила на продажу оcoбняк «Pязанoв». Он расположен на берегу Исети, на пepесечении улиц Горькoгo и Kaрла Mаpксa. «Рязанов» входит в комплекс из трех объектов, построенных в 2017 г. Этим девелоперским проектом занимался предприниматель Олег Флеганов.

Площадь трехэтажного особняка с мансардой составляет 4 910,6 кв.м. Высота потолков варьируется от 3,6 м до 5 м. В здании есть подземный паркинг на 42 машиноместа.

В размещенном на «Авито» объявлении указано, что объект полностью сдан в долгосрочную аренду.

Особняк оценен в 1,2 млрд руб. (с НДС). За такую же сумму его пытались продать в декабре 2022 г. В марте 2021 г. стоимость особняка составляла 800 млн руб.  

Ранее DK.RU сообщил, что ТРЦ «Алатырь» снова выставлен на продажу. Найти для него новых владельцев пытались еще в прошлом году — после банкротства компании «Амбер». Команда специалистов готова провести редевелопмент и повысить ликвидность объекта. Прием заявок на аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» завершится 30 ноября. Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб.

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Автор: Виктория Говорковская
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