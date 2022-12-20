Особняк на набережной Исети опять продается. За пять лет цена удвоилась

Трехэтажное здание в неоклассическом стиле — часть комплекса из трех объектов, построенных в центре Екатеринбурга в 2017 году. Этим девелоперским проектом занимался предприниматель Олег Флеганов.

Особняк «Рязанов» на Карла Маркса, 1а снова в продаже. Его «соседей» — особняки «Казанцев» и «Баландин» — купили в 2019 г. по цене в 600 млн руб. (за здание). Каждый раз, когда «Рязанов» возвращался на рынок, собственник увеличивал стоимость: в марте 2021 г. она составляла 800 млн руб., а к маю 2022 г. выросла до 1,2 млрд руб.

По этой же цене компания «Регион Бизнес Недвижимость» выставила его на продажу сейчас. Это один из самых дорогих объектов на рынке Екатеринбурга.

Площадь трехэтажного особняка с мансардой — 4 911 кв. м, есть подземный паркинг. Высота потолков варьируется от 3,6 м до 5 м.

Здание арендует банк «Открытие». Срок контракта не разглашается, но заинтересованным в покупке обещают, что инвестиция окупится за 9–12 лет.

Ранее DK.RU сообщил о продаже ТРЦ «Алатырь». Объект оценен в 1,75 млрд руб. Его общая площадь — 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения, а также право аренды земельного участка площадью в 12,6 тыс. кв. м.

Напомним, что в ноябре Сбер повторно выставил на продажу здание (объект культурного наследия) на Малышева, 31 а. Банк готов взять его в аренду у нового владельца.