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ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге снова выставили на продажу

ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге снова выставили на продажу
Иллюстрация: Соцсети ТРЦ «Алатырь»

Найти новых владельцев для объекта пытались еще в прошлом году — после того, как владевшая им ранее Компания «Амбер» была признана банкротом по заявлению Газпромбанка.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

30 ноября завершается прием заявок на аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» в центре города. Объявление об этом опубликовано на сайте Российского аукционного дома. Сообщается, что единственным лотом аукциона является доля в 100% уставного капитала ООО «Астерия», которому в настоящий момент принадлежит действующий торговый центр. Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб.

Как уточнил в своих соцсетях риэлтор-брокер Сергей Лоскутов, общая площадь помещений девятиэтажного ТРЦ — 73,4 тыс. кв. м. Заполняемость арендаторами на ноябрь 2023 г. — 94%. Есть команда специалистов, которая готова провести редевелопмент и повысить ликвидность объекта.

Ранее DK.RU писал, что торговый центр уже пытались продать в 2022 г. Стоимость объекта оценивалась в 1,75 млрд руб. Но тогда аукцион не состоялся.

До этого в отношении прежнего владельца торгового центра, Компании «Амбер», было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга компании в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, который кредитовал строительство «Алатыря».

Летом текущего года представители Газпромбанка» заявили, что продавать торговый центр не будут. Тогда DK.RU писал, что связанная с банком компания «Астерия» приступила к ремонту торгового центра. Предполагалось, что первым шагом станет обновление зоны фуд-корта. Также собственник планировал усилить ТЦ федеральными качественными операторами.

Автор: Елизавета Порошина
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