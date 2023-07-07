Газпромбанк займется реконструкцией ТРЦ «Алатырь»

Начнут ремонт в здании, владелец которого в 2022 г. признан банкротом, решено с фуд-корта. После ремонта там появятся новые рестораны и сцена для работы лектория и проведения концертов.

Компания «Астерия», связанная с Газпромбанком, приступила к ремонту торгового центра «Алатырь». Консультантом выступает компания IBC.

В первую очередь будет обновлен фуд-корт ТРЦ. 66.RU сообщает, что проект готовит архитектурное бюро «Правда», работы планируется завершить осенью 2023 г. На площади в 2 тыс. кв.м. планируется открыть три новых ресторана и пять корнеров. В фуд-зоне появится сцена, на которой будут проводить концерты, детские праздники, читать лекции.

Проведенный аудит ТРЦ показал, что нужно провести ребрендинг «Алатыря», обновить общественное пространство и усилить ТЦ федеральными качественными операторами, — уточнили в компании.

Напомним, осенью 2022 г. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Компания «Амбер», ранее владевшее ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Заявление о банкротстве подавал Газпромбанк из-за долга в размере 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, который кредитовал строительство «Алатыря». Тогда была выставлена на продажу доля в размере 100% уставного капитала ООО, но никто на торги не заявился.

«Ъ-Урал» сообщал, что до ноября 2020 г. «Компанию "Амбер"» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов ТРЦ «Алатырь». Но в 2020 г. этот актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 г. подала заявление о ликвидации «Компании "Амбер"».

В 2021 г. чистый убыток «Компании "Амбер"» составил 3,1 млн руб., активы компании — 2,9 млрд руб.