«Наши поставщики не реагировали на нарекания. Поэтому мы стали делать пылесосы сами»

«Этот рынок небольшой, бесконечно расти на нем невозможно. Но мы не останавливаемся на достигнутом». Как на Урале появилось свое производство промышленных пылесосов.

Рост промышленного производства в России стал драйвером спроса на промышленное оборудование. В частности, на промышленные пылесосы. Они отличаются от бытовых мощностью, производительностью и размерами. В основном, используются на заводах и стройплощадках для уборки промышленных отходов и строительного мусора.

В Екатеринбурге работает одно из немногих существующих в стране производств промышленных пылесосов. А всего на российском рынке представлена продукция около 30 компаний (в основном импортных).

Сейчас ежемесячно СКАРТ создает по 60 промышленных пылесосов и в перспективе планирует увеличивать объемы. Сооснователь предприятия Роман Любушкин рассказал DK.RU о том, как торговая компания стала еще и производственной, и что сегодня мешает ей развиваться.

Роман, расскажите, как вы пришли к созданию производства промышленных пылесосов?

— 11 лет назад мы основали компанию вместе с Юрием Черемных, с которым были знакомы еще со студенчества, а позже работали менеджерами по продажам в одной компании. У нас была общая мечта стать предпринимателями. Мы обсуждали разные бизнес-идеи, пытались воплотить их в жизнь. Начинали с продаж инновационных технических продуктов — например, энергосберегающих котлов, преобразователей солей жидкости, промышленных пылесосов. Была попытка наладить производство гибкого кирпича и термопанелей.

В какой-то момент мы стали получать много нареканий на промышленные пылесосы, реализацией которых мы занимались. Мы доносили идеи потенциальных доработок до производителей, но те бездействовали. Поэтому мы решили создать собственный промышленный пылесос, лишенный этих недостатков.

Нашли инженера для разработки продукции, закупили первые станки, запустили свой сайт. Прошли обучение в производственном акселераторе «Прорыв», организованном при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Екатеринбургского центра развития предпринимательства, и вступили в одноименный клуб, объединяющий производственников. Первое время мы производили свою продукцию в помещении, которое по сути представляло собой большой гараж — с тех пор мы трижды переезжали на другие площади, увеличивали штат.

Что представляет собой ваше производство сейчас?

— Наши производственные площади находятся на Уралмаше и занимают около 525 кв. м, офисное помещение — отдельно, в центральной части города. Мы самостоятельно конструируем, производим, продаем продукцию и организуем доставку. Штат сотрудников у нас небольшой, но достаточно стабильный. Ни в пандемию, ни во время частичной мобилизации штат мы не сокращали, а наоборот, постепенно наращивали. Надо сказать, что наша продукция не имеет сезонности и весьма устойчива к различным потрясениям, так как промышленные пылесосы нашим клиентам нужны всегда.

Даже в момент объявления пандемии и самоизоляции, когда розничные заказы резко упали, у нас состоялось несколько крупных сделок, одна из которых — продажа 15 пылесосов в компанию Рузхиммаш. Это крупнейший российский производитель грузового подвижного состава. Сделка выровняла спрос даже в тот особенно сложный пандемийный месяц. В данный момент оборонная промышленность набирает обороты, что только способствует развитию нашего бизнеса, — практически ни одно подобное производство не может обойтись без промышленного пылесоса.

Для предприятий нужны пылесосы с какими-то особыми характеристиками, например, способные работать при высоких температурах?

— Да. Иногда для заводов необходимы пылесосы, способные работать при экстремальных температурах. И некоторые наши модели могут работать при -50 градусах и +85 градусах по Цельсию. Но я бы акцентировал внимание на том, что на производстве пылесос может попасть в руки неквалифицированных работников или подвергнуться механическим воздействиям. Поэтому мы делаем пылесосы целиком из металла и усиливаем бак. А импортные аналоги со своими пластиковыми элементами достаточно быстро приходят в негодность.

Насколько вы зависите от импорта материалов, оборудования, технологий?

— Изначально у нас была очень небольшая доля импортных комплектующих в составе изделия.

В связи с текущей ситуацией, мы заменили шланги, закупаемые в Германии, на российский аналог — он оказался даже более интересным по своим характеристикам. Кнопки и некоторые другие компоненты электрики, закупаемые у европейских производителей, начали успешно копировать российские коллеги-производственники, причем качество этой продукции — на высоком уровне. Поэтому после проведения испытаний мы перешли на них.

В данный момент наша продукция содержит только российские комплектующие, а также качественные фабричные запчасти из Китая. Впрочем, при необходимости мы можем полностью изготавливать нашу продукцию, используя комплектующие исключительно российских производителей.

Как вы можете охарактеризовать рынок производителей промышленных пылесосов? Насколько он конкурентный?

— На Урале нам известен только один конкурент, а всего их в России — восемь. В целом же российским потребителям сейчас доступна продукция около 30 различных производителей, включая импортных (европейских и китайских). Несмотря на, казалось бы, небольшую конкуренцию, другие производители промышленных пылесосов действуют активно, и никто не готов отдавать свою долю рынка.

Удерживать конкуренцию удается за счет того, что наша продукция имеет ряд важных конструктивных преимуществ. Политика нашей компании предусматривает серьезные вложения в складские запасы, чтобы клиент был уверен, что пылесосы и комплектующие он может приобрести из наличия. Также нас отличает адекватная ценовая политика и уровень сервиса.

Какие основные вызовы сейчас стоят перед вашей компанией?

— Пожалуй, главная задача, которую нам предстоит решить, — приобретение собственного производственного помещения. Купив его, мы сможем смонтировать там тяжелое промышленное оборудование и перестанем передавать на аутсорсинг часть работ.

Кроме этого, мы понимаем, что для построения длительных трудовых взаимоотношений с сотрудниками необходимо, чтобы производство находилось в удобной для них локации. Последний переезд нам дался нелегко — так как найти свободное помещение с необходимыми характеристиками в черте Екатеринбурга оказалось довольно сложно. Еще сложнее найти такое помещение не для аренды, а для приобретения в собственность.

Пока испытываем сложности с поиском подобной промышленной территории. Были бы рады, если бы появилась какая-либо господдержка, где приоритетное право выкупа подобных помещений давалось бы именно производственникам.

Еще один серьезный вызов — дефицит кадров. Про проблему подбора инженерных кадров сегодня говорят многие, для нас она тоже актуальна — последнего инженера в штат мы искали более полугода.

Оказалось, что крайне сложно найти и квалифицированных менеджеров по продажам. Хотя, казалось бы, это одна из самых востребованных специальностей на рынке.

В этой сфере мы столкнулись с немного забавной проблемой. Кадровым агентствам сильно портит конверсию из звонка в приглашение на собеседование тот факт, что у потенциальных кандидатов промышленный пылесос почему-то ассоциируется с пресловутой компанией Kirby, которая прославилась активными и, я бы даже сказал, агрессивными продажами частным лицам. Но никакой связи между такими продажами и реализации промышленных пылесосов на производственные предприятия нет.

И третий вызов — увеличение продаж в страны ЕАЭС. Нам интересно увеличить наше присутствие в первую очередь в Казахстане и Беларуси. Рынок промышленных пылесосов совсем небольшой. Мы понимаем, что бесконечно расти на нем мы не сможем. Но останавливаться на достигнутом мы не намерены. Поэтому у нас есть планы по развитию производства, имеющего синергию с нашим текущим направлением. Например, мы рассматриваем сферы вентиляции и пылеудаления.

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