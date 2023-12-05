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Подорожали масло и колодки. Стоимость автозапчастей в России выросла на 17%

Подорожали масло и колодки. Стоимость автозапчастей в России выросла на 17%
Иллюстрация: РИА Новости

В Российском союзе автостраховщиков, который проводит переоценку запчастей четыре раза в год, говорят, что за год их стоимость выросла на 7%. Эксперты «Дром» считают рост цен более существенным.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Стоимость автомобильных запчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин выросла на 7–17%, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Российского союза автостраховщиков (РСА) и автопортала «Дром».  

В РСА, которая четыре раза в год обновляет справочники стоимости запчастей в соответствии с Единой методикой оценки стоимости ремонта по ОСАГО, сообщили, что средняя стоимость запчастей увеличилась на 7,4% за последний год.    

По оценке «Дрома», из-за слабого рубля и логистических издержек запчасти выросли в цене в среднем на 17%: фильтры подорожали на 2–3%, щетки стеклоочистителя — на 7%, масла — на 14%, ремни, тормозные колодки и диски — на 15%. При этом сильнее всего подорожали запчасти на те марки машин, которые покинули российский рынок:  

В связи с ростом цен стоимость техобслуживания (ТО) автомобилей вырастет примерно на 10–15%, — добавили там.  

Ранее DK.RU рассказывал, что производители предупредили о росте цен на автомобильные шины. Себестоимость производства шин на 60% зависит от импорта натурального каучука. На фоне слабого рубля затраты на него резко подскочили, все контракты — валютные. 

Автор: Екатерина Тарханова
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