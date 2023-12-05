Объявленный в розыск основатель «Тануки» Александр Орлов прокомментировал уголовное дело

Предприниматель рассказал, что объявление в федеральный розыск и возбуждение уголовного дела вызвали у него удивление. Он также подтвердил, что продал все активы в России и находится в Лондоне.

Основатель сети «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов, объявленный в международный розыск, заявил, что возбуждение уголовного дела и объявление в розыск стало для него неожиданностью, пишет казахстанская редакция Forbes. Предприниматель добавил, в настоящее время находится в Лондоне.

Основанием для возбуждения дела стали долги по арендной плате за помещение фитнес-центра Black Star Fitness, которое расположено в Москва-Сити. Александр Орлов подтвердил, что по данному иску последние два года шло судебное разбирательство, но оно протекало в гражданском порядке:

В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения. Мы найдем выход из сложившейся ситуации, придем к мировому соглашению. Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем урегулировать финансовые споры, не будем никому ничего должны и все это закончится.

Бизнесмен отметил, что объявление в розыск стало следствием того, что он долгое время отсутствовал в России:

Подобные ситуации бьют в первую очередь по репутации, но в бизнесе с этим периодически приходится сталкиваться. Совершенно уверен, что здесь нет никаких скрытых мотивов — некое недопонимание, может быть. Меня нет в России уже определенное время, и наверняка именно из-за этого и возникла вся эта ситуация.

Ресторатор также подтвердил, что полностью вышел из всех проектов в России и сейчас занимается масштабированием своего бизнеса в других странах:

Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге, — сказал он.

О том, что ресторатора Александра Орлова объявили в федеральный розыск, стало известно в ноябре 2023 г., до сих пор предприниматель никак не комментировал происходящее.

Как рассказывал DK.RU, Александр Орлов уехал из России в начале 2022 г. В августе 2023 г. бизнесмен продал доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Сумма сделки составила около 70-80 млн руб.

Также летом 2023 г. предприниматель продал российский бизнес ресторанной группы Bulldozer Group Alba Group (куда входят «Хорошая девочка», Eshak, «Такахули» и «Манана») группе инвесторов с Ближнего Востока. На данный момент у ресторатора нет проектов на территории России.