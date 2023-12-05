Льготная ипотека станет менее льготной: первый взнос повысят до 30%

В правительстве решили повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке сразу на 10%, до 30%. При этом параметр 30% рассматривается не для всех программ с господдержкой.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью газете Известия о планах правительства повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки, пока обсуждается увеличение до 25%, а потом и до 30%. По его словам, льготные программы могут оставить только для определенных категорий заемщиков. Ужесточение требований по льготной ипотеке, отметил Аксаков, поспособствует снижению спроса, что приведет к снижению цен на жилую недвижимость.

С 20 сентября нынешнего года правительство уже повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по льготным программам. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять минимальный первоначальный взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. На программы льготной ипотеки правительство планирует выделить 95 млрд руб. К концу года объем выдачи ипотеки достигнет 3,5 трлн руб.

О том, что правительство принимает «некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил журналистам в субботу, 2 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия». Программа действует до 1 июля 2024 г., но должна, по мнению чиновника, развиваться. По его словам, цель этой меры — снизить объем выдачи ипотеки.

Признаки перегрева в этом сегменте отмечал в последнем обзоре финстабильности и Центробанк, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения требований по программам с господдержкой. Так, указывалось в документе, на 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении. И ключевым драйвером были именно массовые льготные программы, на которые приходится уже 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

Беспокойство у регулятора вызывает и тот факт, что рост ипотечного кредитования в значительной мере происходил за счет смягчения стандартов. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47%. А доля кредитов для приобретения жилья с низким первоначальным взносом (до 20%) превысила половину от всех ипотечных выдач.

Возможно, сейчас идет речь об ужесточении самой массовой ипотеки — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн руб. — в других регионах.

4 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Интерфаксу», что Минфин уже внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Правда, он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.