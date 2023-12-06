Госдума примет новый закон о занятости в новой редакции до 1 января. Что теперь?

Роструд станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений под названием «Работа в России» с целью государственного контроля за соблюдением законодательства.

С подачи депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, сообщают РИА Новости. В частности, законом предполагается давать участникам СВО и членам их семей право на приоритетное трудоустройство. Новый закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства. Также законом предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной работе.

В результате изменений Роструд станет оператором единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере занятости и трудовых отношений под названием «Работа в России». Для получения статуса безработного, а значит и социальных выплат, теперь будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд. Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений.

За правительством РФ закрепляются полномочия по контролю над ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами. Информация, содержащаяся на ЕЦП, теперь является общедоступной, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала Госуслуги.

Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, которые индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице 12 792 руб. в 2024 г., в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице — 5 000 руб. Фиксируется размер и минимальной величины пособия, который составит 1500 руб.

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