Победил формат «побег из города». В Екатеринбурге выбрали лучшие турпроекты региона

Гастрономические туры, мини-ярмарки, экотропы, сельскохозяйственный туризм, глэмпинг, избинг и даже цирк предлагают туристам на Урале. Главное, что объединяет все проекты — природа и свежий воздух.

1 декабря в Домне подвели итоги второго сезона регионального конкурса акселератора туристических проектов «Уральские каникулы». В этом году на конкурс было заявлено более 300 идей по развитию туристской инфраструктуры, турмаршрутов и событийных мероприятий со всего региона. 80 команд прошли в образовательный акселератор и четыре месяца под руководством региональных и федеральных экспертов упаковывали свои идеи в готовые к реализации проекты. Конкурс организован АНО УК ТРК СО при поддержке правительства Свердловской области.

В финал вышли 24 команды, из которых конкурсная комиссия во главе с заместителем Губернатора Дмитрием Иониным, выбрала 14 победителей второго сезона конкурса «Уральские каникулы» в трех направлениях.

4 победителя трека «Создание событийных мероприятий»

Фестиваль «Планета любви» Камышловский район д. Борисова. Здесь предлагают испытать радость от взаимодействия с природой, полюбоваться звездным небом, рекой, лесом, бескрайними полями и утренними туманами. Раскрыть творческий потенциал, снять блоки и зажимы за счёт участия в большом количестве творческих игр, занятий, мастер-классов и выступлений.

Камышловский район д. Борисова. Здесь предлагают испытать радость от взаимодействия с природой, полюбоваться звездным небом, рекой, лесом, бескрайними полями и утренними туманами. Раскрыть творческий потенциал, снять блоки и зажимы за счёт участия в большом количестве творческих игр, занятий, мастер-классов и выступлений. Фестиваль «Симеоновская ярмарка» г. Верхотурье. Здесь можно попробовать несколько видов ухи, погрузиться в атмосферу народного быта и ремесел, ярко отдохнуть на свежем воздухе в столице православия нашего региона.

г. Верхотурье. Здесь можно попробовать несколько видов ухи, погрузиться в атмосферу народного быта и ремесел, ярко отдохнуть на свежем воздухе в столице православия нашего региона. Мини-фестиваль «Лабаз» г. Дегтярск. По задумке, гости смогут насладиться музыкой у подножия горы Лабаз. Послушать рассказы об истории Уральских гор и поселений.

По задумке, гости смогут насладиться музыкой у подножия горы Лабаз. Послушать рассказы об истории Уральских гор и поселений. День рождения обелиска «Европа-Азия» г. Первоуральск. Хотите впечатлиться монументальностью и архитектурой одного из уникальных туристических объектов региона на границе частей света?

5 победителей трека «Развитие туристской инфраструктуры»

Абсолютный лидер трека — Креативная платформа «Прииск» г. Березовский. Это новое пространство для развития творчества горожан. Необычный архитектурный объект станет местом притяжения и усилит существующую площадку для мероприятий.

г. Березовский. Это новое пространство для развития творчества горожан. Необычный архитектурный объект станет местом притяжения и усилит существующую площадку для мероприятий. Загородный развлекательный комплекс Резиденция цирка «Арлекино» п. Горный Щит. Это уникальный комплекс на природе, где компактно объединены традиционные элементы цирка и современные интерактивные тренды. Разнообразные развлечения, где каждый посетитель сможет попробовать себя в разных жанрах цирка. В работе с посетителями участвуют не только артисты, но дрессированные собаки.

п. Горный Щит. Это уникальный комплекс на природе, где компактно объединены традиционные элементы цирка и современные интерактивные тренды. Разнообразные развлечения, где каждый посетитель сможет попробовать себя в разных жанрах цирка. В работе с посетителями участвуют не только артисты, но дрессированные собаки. Семейная ферма Шаровых, Талицкий район . Здесь предлагают пообщаться с животными и почувствовать себя настоящим фермером, узнать уклад современной сельской жизни. Отправиться на конную прогулку по живописным полям или в увлекательное путешествие на квадроциклах. Провести день с председателем колхоза.

Талицкий район Здесь предлагают пообщаться с животными и почувствовать себя настоящим фермером, узнать уклад современной сельской жизни. Отправиться на конную прогулку по живописным полям или в увлекательное путешествие на квадроциклах. Провести день с председателем колхоза. Белоярский острог, Белоярский район . Туристам предлагается посетить исторический комплекс Белоярского острога со старинными избами. Принять участие в активностях — исторические реконструкции, разнообразные забавы для детей, мастер-классы по народным промыслам. Комфортно разместиться в глэмпинге в стиле «избинга».

Белоярский район посетить исторический комплекс Белоярского острога со старинными избами. Принять участие в активностях — исторические реконструкции, разнообразные забавы для детей, мастер-классы по народным промыслам. Комфортно разместиться в глэмпинге в стиле «избинга». Глэмпинг-отель «Тулайка» г. Североуральск. Здесь разработали разнообразные сценарии отдыха для гостей — активности, экомаршруты, экскурсии. Живописное расположение на берегу водоема и максимальный комфорт. Транспортная доступность к самым впечатляющим природным достопримечательностям северного Урала — Денежкин камень, Жигаланские водопады и многие другие.

5 победителей трека «Развитие туристических маршрутов»

«Стройдормаш — территория спецмашин» г. Алапаевск. Здесь вы сможете своими глазами увидеть настоящее производство строительных машин. Стать участником испытаний техники в ходе изучения основных этапов производства. Узнать историю завода «Стройдормаш» с 1941 года и пообедать в заводской столовой.

— г. Алапаевск. Здесь вы сможете своими глазами увидеть настоящее производство строительных машин. Стать участником испытаний техники в ходе изучения основных этапов производства. Узнать историю завода «Стройдормаш» с 1941 года и пообедать в заводской столовой. «Экотропа Лисья» д. Кадниково, Сысертский ГО . Создатели тропы предлагают пройти по живописному маршруту, насладиться природными достопримечательностями, ощутить приток энергии и наполниться положительными эмоциями. Побыть с семьей, узнать интересные факты о местности, дополнить маршрут вкусным обедом и экскурсией на пасеку.

д. Кадниково, Сысертский ГО Создатели тропы предлагают пройти по живописному маршруту, насладиться природными достопримечательностями, ощутить приток энергии и наполниться положительными эмоциями. Побыть с семьей, узнать интересные факты о местности, дополнить маршрут вкусным обедом и экскурсией на пасеку. Природно-индустриальный маршрут «Урало-Сибирская тропа», г . Каменск-Уральский. Пройдя по маршруту, можно познакомиться с историей появления каменского чугунолитейного завода, увидеть настоящий рудник, бывший в эксплуатации в течение 200 лет. Побывать на границе Урала и Сибири, полюбоваться слиянием рек Исети и Каменки, живописными скалами и антропогенными ландшафтами. Совершить сплав на сапбордах по скалистому участку Исети летом и пройти его на лыжах зимой.

. Каменск-Уральский. Пройдя по маршруту, можно познакомиться с историей появления каменского чугунолитейного завода, увидеть настоящий рудник, бывший в эксплуатации в течение 200 лет. Побывать на границе Урала и Сибири, полюбоваться слиянием рек Исети и Каменки, живописными скалами и антропогенными ландшафтами. Совершить сплав на сапбордах по скалистому участку Исети летом и пройти его на лыжах зимой. Школа молодых актеров «Дети горы Благодать», г. Екатеринбург предлагает погулять, увидеть и услышать квест-экскурсии по городам Гороблагодатского горного округа. Потрогать и попробовать на вкус — участие в мастер-классах по «Уральской» росписи, приготовление блюд традиционной уральской кухни.

г. Екатеринбург предлагает погулять, увидеть и услышать квест-экскурсии по городам Гороблагодатского горного округа. Потрогать и попробовать на вкус — участие в мастер-классах по «Уральской» росписи, приготовление блюд традиционной уральской кухни. «Вкус трех культур», Красноуфимский район. Проект предпоалгает гастрономический шопинг на мини-ярмарке, участие в кулинарном мастер-классе. После этого все желающие смогут попробовать себя в сельском труде, примерить национальную одежду и попробовать традиционную кухню народов Урала.

«Наша большая цель как организаторов конкурса сделать наш регион ярким маяком на туристической карте России, опираясь на инициативы местных жителей, местного бизнеса и управленческих команд, которые лучше всех знают свою территорию и готовы развивать ее. Уральские каникулы – это территория полноценного отдыха, здесь есть все! Мы радуемся, когда по прошествии времени наши участники успешно реализуют свои проекты. Так, например, участники первого сезона Уральских каникул в этом году выиграли в общей сложности 39 млн руб. в виде грантовой поддержки на развитие туринфраструктуры, пляжей и мероприятий. И мы очень гордимся ими», — прокомментировал событие Леонид Гункевич, генеральный директор АНО УК ТРК СО.

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