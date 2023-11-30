Как в Альпах. Ну почти. Кто на Урале развивает экологический туризм?

На Среднем Урале есть экотропы не хуже, чем в Европе. Несколько километров мощеных и отсыпанных лесных дорожек со смотровыми площадками на вершинах гор. Рассказываем, где, и какие у них проблемы.

В выходные многие стремятся выехать на природу, чтобы отдохнуть, и ищут для этого более-менее интересное место. Емкость этого рынка в Свердловской области — 4,5 млн чел. Мы уже рассказывали, что этот ресурс активно используют создатели глэмпингов . В Свердловской есть природные парки, заповедники, заказники — особо охраняемые природные территории (далее ООПТ). В рабочие задачи парков и заповедников входит развитие туризма.

Но в самом определении заложена проблема: основная цель ООПТ — сохранение природы. Но когда речь идет о туризме (а это все-таки сфера экономики), без объектов питания и средств размещения не обойтись. Однако строить капитальные сооружения на территории ООПТ пока нельзя, хотя руководство Шарташского парка, например, пытается повлиять на ситуацию.

Вообще каждая ООПТ все же развивает туризм исходя из своих возможностей и своими темпами. Особо выделяется парк «Оленьи ручьи»: в пик сезона его посещает до 4 тыс. человек в день. В Висимском заповеднике гордятся тем, что столько туристов сюда приезжает за год, и искренне заявляют: «Как бы другие ни хотели, туризм — это не наш приоритет». А между тем власти хотят, чтобы на этих территориях развивался именно экологический туризм.

В общем, ситуация с использованием ресурсов ООПТ напряженная. Она связана с вечным вопросом — сохранять, ограничив антропогенную нагрузку, или максимально открыть для туристов.

Так или иначе, люди, которые участвуют в жизни ООПТ — представители природоохранных и образовательных учреждений, научного и туристского сообщества, общественники и туристы, — формируют повестку или климат вокруг использования природной среды. DK.RU побывал на мероприятии, где им дали возможность высказаться.

Позиция власти: использовать, ограничивать нельзя

ООПТ и природные территории решают много задач для общества. Здесь можно развивать образовательную, медицинскую, научную, спортивную, патриотическую истории. Плюс это лучший (но не единственный) способ для развития экотуризма как одного из самых бюджетных сценариев организованного оздоровительного отдыха.

Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области:

— Общая территория заказников и заповедников в Свердловской области составляет почти полтора млн гектар. У нас есть равнинные, водные и минералогические заказники. Есть те, в которых присутствуют культурное наследие и культурный слой, связанный с демидовским наследием. Мы являемся носителем базы для развития экотуризма на ООПТ. Можно ездить, не повторяя маршрутов, десятки лет.

Парки обеспечивают доступ для маломобильных граждан. Формируют тропы для людей с детьми. Формируют сценарии для разных уровней мобильности — для детей до 8 лет и взрослых старше 80.

Я бы сравнил Свердловскую область с Австрией или Чехией, где летом развит пешеходный туризм по горам. В Альпах людей летом ходит больше, чем зимой катается на лыжах. Это одна из самых лучших с точки зрения здоровья человека историй.

Люди у нас работают неравнодушные. Они, во многом на своем энтузиазме, формируют экологические туристические маршруты, сценарии отдыха, зачастую опережая коллег из других регионов по количеству и качеству этих сценариев.

Сергей Никонов, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области, природопользованию и охране окружающей среды:

— Мы создаем и сохраняем зеленые пояса вокруг наших промышленных регионов как среду, которая позволяет получать людям чистый воздух и воду. С другой стороны, мы хотели бы, чтобы эти леса использовались человеком, особенно для внутреннего туризма.

Ведь это не только времяпрепровождение. Это на самом деле и образовательное направление, и много чего еще. На сегодняшний момент у нас более 500 ООПТ, из них 5 федеральных, 20 местного значения, остальные — регионального. Этим надо не просто пользоваться, а на самом деле жить в этой среде.

В течение 2023 г. мы не раз выходили на наших коллег в федеральном правительстве, участвовали в различных круглых столах, и все вместе добились того, что федеральный законодатель позволил нам через зонирование и другие нормативные документы использовать это пространство. Мы, исполнительные органы власти совместно с нашими единомышленниками из бизнеса, эту задачу как раз и решаем.

Позиция парков — каждый сам за себя решает

«Оленьи ручьи» — самый посещаемый парк, он же самый доступный. О Висимском заповеднике и о Веселых горах мы уже писали. Здесь есть экотропа, оборудованная по европейским стандартам, шикарные виды и гостевые домики с панорамными окнами.

С маленькими детьми или с родственниками на инвалидной коляске лучше ехать на экотропу в парке «Бажовские места». Здесь есть оборудованная инклюзивная тропа, в том числе для детей с ментальными нарушениями.

В Шарташском лесном парке ждут, когда примут изменения в режим особой охраны ООПТ регионального значения и здесь будет позволено создавать линейные объекты, в том числе капитальные.

Елена Сорокина, заместитель ГБУ СО «Природный парк «Оленьи ручьи»:

Парк испытывает колоссальную антропогенную нагрузку, что с этим делать?

— Парку в следующем году исполняется 25 лет. Сейчас он испытывает очень серьезные рекреационные нагрузки. За эти годы он приобрел широкую известность по всей стране. Приезжают гости и из зарубежья. В прошлом году парк посетило 132 тыс. чел.

Пик посещаемости парка — середина августа, сентябрь и октябрь. В день здесь проходит до 4 тыс. человек. Мы даже начали мониторить антропогенную нагрузку.

Подвесной мост и вид со смотровой площадки в Оленьих ручьях

Территории вокруг троп находятся на пятой стадии регрессии — это ухудшение состояния экосистемы под воздействием человеческой деятельности. Это грозит парку тем, что экосистема постепенно утратит свою эстетическую привлекательность и самим людям здесь уже станет некомфортно.

Главный результат — потеря леса способности к самовосстановлению. На смену сохраняемым растениям придут другие, способные выдержать такое вытаптывание, — но это будет уже другое качество парка.

Между тем основные маршруты у нас сегодня отсыпаны щебнем и отсевом. Такой опыт благоустройства характерен для европейских стран — Швеции, Великобритании. В России такой способ используется пока только в двух заповедниках. Но гордиться тем, что мы идем впереди планеты всей, не стоит, мы можем потерять природу.

На фото: Евгений Хвостов крайний справа

Евгений Хвостов, директор ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места» :

О том, как здесь развивают инклюзивный туризм

— У нас создана инклюзивная тропа с просветительским наполнением для молодежи, детей, людей с инвалидностью. В парк приезжают жители соседних областей, а ввиду того, что парк находится недалеко от Казахстана, приезжают и оттуда.

Для детей с ментальными нарушениями и нарушением зрения у нас созданы интерактивные стенды и тактильные экспонаты — 10 фигур животных в полный рост, которые живут в парке. Например, бобры и цапли. Детям очень нравятся эти стенды, они остаются у них надолго. Даже детям с задержкой развития нравится изучать наши стенды — пока все не рассмотрят, с места не двигаются.

Фото: сайт парка

Вообще при создании инклюзивной тропы можно учесть особенности людей со всеми возможными формами инвалидности, что мы и постарались сделать. Мы учли ширину дорожки, отсыпку, предельный угол наклона тропы, ограждение опасных участков и так далее.

У нас можно гулять с маленькими детьми и с людьми в инвалидных колясках, к нам приезжают люди с ограниченными возможностями зрения и слуха.

Мы научились организовывать экологические занятия для людей с разными формами инвалидности. Особенно сложно работать с детьми с ментальными нарушениями, но наши экскурсоводы справляются.

Сергей Бондарев, директор ГБУ СО «Шарташский лесной парк»:

Как решается вопрос с использованием земли ООПТ для капитального строительства туристских объектов

— Ключевое в нашей деятельности — сохранять. В 2023 г. были внесены изменения в федеральный закон об ООПТ, который позволяет осуществлять туристскую деятельность с учетом особенностей охранных территорий. Мы с нетерпением ждем принятия подзаконных нормативных актов, позволяющих реализовывать такое право.

В настоящее время в стадии согласования находятся изменения в режиме особой охраны ООПТ областного значения, которые дадут возможность создавать на землях ООПТ линейные объекты, в том числе капитальные. Большая часть парка входит в категорию городские леса. Здесь запрещается строительство капитальных объектов, но не запрещается строить некапитальные. Совместно с правительством Свердловской области мы сейчас прорабатываем решение данного вопроса.

Фото: сайт парка

На сегодняшний день на некоторых территориях парка не разрешено возводить даже стенды и малые архитектурные формы без проведения археологической экспертизы. Но территория парка нуждается в развитии инфраструктуры, чтобы здесь можно было не только гулять, но также перекусить, попить чай или приобрести брендовую продукцию.

Большая часть земельных участков в парке, на которой в силу законодательных ограничений возможно развитие и привлечение инвесторов, находится в долгосрочной аренде, заключены договоры с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и Минприроды.

Мы сейчас разрабатываем регламент, который обяжет всех участников кластера работать в одной концепции. Сегодня в парке проводится много спортивных мероприятий, организованы секции и кружки.

Надеемся, что в следующем году сможем реализовать дальнейший крупный проект, который был разработан в 2021 г., — благоустройство территории Шарташского лесного парка, капитальный ремонт дороги, создание инженерного обустройства и велосипедной дорожки. Сумма на реализацию проекта составляет 330 млн руб.

Александра Хлопотова, заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению ФГБУ «Висимский государственный природный заповедник»:

«У нас не массовый туризм, мы не стремимся к нему так сильно, как, наверное, кому-то бы хотелось»

— Здесь мы выглядим как белые вороны, потому что мы находимся далеко, даже до основных населенных пунктов — поставщиков гостей в природные территории — не менее 100 км. Большой проблемой является дорога, по которой предстоит гостям попасть к нам, — 26 км ухабистой грунтовки, тяжелой для обычного транспорта с не очень высокой посадкой.

Нам нечем похвастаться в плане количества посетителей: с января по ноябрь нашу территорию посетили 4 тыс. 800 чел. А в прошлом году был максимум — 5 тыс. 800 чел. за год.

Поток у нас небольшой, но, наверное, это к счастью, поскольку все-таки организация и осуществление туризма — не наша основная задача. Территория заповедника — это пространство, на котором мы проводим научные исследования.

Для развития туризма у нас есть не заповедная территория, а территория охранной зоны. На ней и расположены основные объекты притяжения людей. В охранной зоне заповедника пять туристских маршрутов, включая один водный. Эта территория довольно глухая, сюда не стремится массовый турист — и одновременно это одна из причин, по которым к нам едут.

Из самых известных достопримечательностей, находящихся на территории нашего заповедника, — вершины Веселых гор, включая Старик-камень. Мы с прошлого года проводим анкетирование гостей и получили вот такие сведения.

К нам приезжают в основном местные жители, практически нет гостей даже из других административных районов. Очень редко — из других регионов. Приезжают чаще те, кто уже бывал тут ранее. Не смотря на труднодоступность территории, у нас бывают семейные туристы.

Лестница на смотровую площадку в Веселых горах

На одной из вершин установлена смотровая площадка с панорамным остеклением. На склоне горы располагается эколого-туристский комплекс. Люди приезжают, чтобы отдохнуть, отрешиться от всего и иногда даже по всему комплексу не ходят.

Мы стараемся встречать и сопровождать наших гостей, поскольку все-таки у нас не массовый туризм, или, по крайней мере, мы не стремимся к нему так сильно, как, наверное, кому-то бы хотелось.

Справка DK.RU: Из Карпушихи до ЭТК «Веселые горы» командой Большой уральской тропы еще в 2022 г. промаркирован пешеходный маршрут протяженностью 12 км. Летом до ЭТК можно доехать на автомобиле повышенной проходимости по технической дороге 21 км для автотранспорта (это НЕ пешеходный маршрут). Зимой, если дорога почищена, то на любом автомобиле. GPS-координаты основных точек маршрута можно посмотреть здесь: На Весёлую гору (красный маршрут) (visimskiy.ru) .

Позиция ученых и общественности

Со стороны выглядит странно, что один или два из 500 ООПТ берут на себя весь поток туристов. Экологический туризм подразумевает единение с природой, но как этого достичь, если в парк прибывает до 4 тыс. человек в день?

Снизить нагрузку на парки можно, организовав маршруты по-другому, — сквозные, а не тупиковые и кольцевые. Чтобы люди не возвращались обратно той же дорогой, а выйдя из парка с другой стороны, разъезжались по домам.

Вообще специалистов, развивающих экологический туризм, до недавнего времени на Урале не выпускал ни один вуз или колледж. Сейчас этим уже второй год занимаются в УрГПУ на географо-биологическом факультете.

Ольга Гурьевских, заведующий кафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ:

О том, что такое экологический туризм, как его развивать и почему важно распределять потоки туристов между ООПТ

— Прежде всего, когда мы говорим о развитии экологического туризма, нужно понимать, что это такое. Большинство думает, что экологический туризм — это организованный туризм на ООПТ — в природных парках, заповедниках, заказниках, но под экологическим туризмом понимается посещение так называемых аттракций — мест привлечения туристов, которые не обязаны быть ООПТ.

Туристы сейчас поменялись, это я могу точно сказать, потому что как преподаватель кафедры работаю экскурсоводом. Люди приезжают в «Оленьи ручьи» не только провести отдых у мангала, как это раньше было.

Сейчас выезд на природу связан с определенными увлечениями. Люди хотят узнавать территорию, хотят уединения, но в тех же «Оленьих ручьях» единения с природой не получается вообще.

В «Оленьих ручьях» мы можем одновременно увидеть 10 групп, которые перекрикивают друг друга, — какое уж тут общение с природой. Кстати, экологический туризм — это малые группы порядка 15 человек.

Стоит добавить, что экологический туризм — это туризм с использованием туристкой инфраструктуры. Это объекты размещения и питания. Без этого экологический туризм как сфера экономики не может рассматриваться.

Здесь тоже имеется проблема — ООПТ мы называем территории, которые первой и основной целью видят сохранение природы. Но когда речь идет о туризме, возникает вопрос экономики. Ни одного директора заповедника не учили, как развивать экологический туризм.

Образование сотрудники ООПТ приобретают в ходе работы — у нас до сих пор не было высших или средних учебных заведений, которые бы готовили сотрудников для ООПТ и сферы развития экологического туризма. Сейчас мы пытаемся это делать в УрГПУ.

Смысл развития стратегии туризма заключается в том, чтобы обеспечить равномерное распределение туристов, чтобы сохранить объекты, которые уже находятся на пятой стадии рекреационной регрессии, как происходит с территорией вокруг троп в «Оленьих ручьях».

10 экомаршрутов от кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ

Сколько раз турист может ездить в «Оленьи ручьи» и «Бажовские места»? Людям хочется посмотреть и другие объекты на территории Свердловской области. Мы на нашей кафедре изучили географию области и создали 10 новых экологических маршрутов. Составили ландшафтную карту, произвели инвентаризацию существующих ООПТ и их рекреационных возможностей. Это нужно, чтобы стратегически правильно использовать природные ресурсы и не достигать высокой степени антропогенной нагрузки.

Вячеслав Пестриков, директор автономной некоммерческой организации «Лаборатория внутреннего туризма»:

Как можно снизить нагрузку на ООПТ

— Мы развиваем проект Большая уральская тропа (БУТ), он проходит через несколько особо охраняемых природных территорий Свердловской области. Мы приводим людей в ООПТ, причем много. Команда БУТ активно занимается продвижением Урала, развитием туристской инфраструктуры и экологического туризма.

Такой проект, как БУТ, позволяет людям изучать ареал своего обитания. На сегодня БУТ охватывает пять уральских регионов, более 50 ООПТ, ее протяженность 2,5 тыс. км.

Идея в том, чтобы сделать единый пешеходный маршрут по уральским горам, который соединил бы самые классные природные и исторические достопримечательности на Урале и туристскую инфраструктуру.

Сейчас я вижу, что трафик туристов растет в геометрической прогрессии, думаю, на Урале туристов будет становиться только больше. Очевидно, что эти потоки нужно как-то структурировать.

В Свердловской области огромное количество людей хочет отдыхать на природе — 4,5 млн человек могут выехать в лес, и они едут. Это огромная нагрузка на природу, на ООПТ. Мы решили, что необходимо создать туристические маршруты — продуманные, распиаренные и промаркированные, с навигацией, стоянками и местами отдыха.

На примере Висимского заповедника можно рассказать, как это сделать. Мы туда ездили как раз на внедорожниках (по-другому не добраться). Классное место, развитое, с шикарной туристской инфраструктурой, отличная экотропа, коллектив, который проводит экскурсии, люди хотят туда приезжать, но мешают ужасная дорога и абсолютно не раскрученное с точки зрения узнаваемости место.

Даже если там особо не надо туристов, турист все равно туда пойдет, и эти потоки как-то надо будет направлять. В 2022 г. мы сделали в Висимском заповеднике два пешеходных маршрута, которые стали основой для создания БУТ. Там стоит столб с нулевым километром, оттуда мы стартовали на весь Урал.

На сегодняшний день мы уже промаркировали сквозной маршрут через нацпарк «Таганай», через нацпарк «Зюраткуль» и вышли к нацпарку «Иремель», маркировка тропы через который запланирована на 2024 год.

Проблема маршрутов в нацпарках в том, что они тупиковые — ведут трафик в одну сторону, потом его же — обратно. Почему бы туристам не идти насквозь, доходить до точки, где их могут забрать электрички, поезда, автобусы, и развезти по домам? Так парки будут менее загружены.

Наши партнеры в этом проекте — государство и бизнес. Средств государства зачастую не хватает, а мусор вывозить надо, тропы маркировать надо… Мы приводим партнеров, которые помогают сделать это, плюс занимаемся продвижением темы ответственного туризма. Как это делать? Для этого можно взять кейс Висимского заповедника, где мы уже установили столбы навигации, обозначили тупики и места стоянок и занесли это все в электронный путеводитель.

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