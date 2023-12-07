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Выше ожиданий. Силуанов заявил, что бизнес заплатил 305 млрд руб. налога на сверхприбыль

Выше ожиданий. Силуанов заявил, что бизнес заплатил 305 млрд руб. налога на сверхприбыль
Иллюстрация: РИА Новости

Windfall tax компании должны выплатить до конца января 2024 г. Изначально доходы в бюджет от нововведения планировались на уровне 300 млрд руб., но итоговая сумма сборов будет выше минимум на треть.

#БЮДЖЕТ#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Российский бизнес выплатил более 300 млрд руб. налога на сверхприбыль, об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил «Известиям». Министр напомнил, что налог на сверхприбыль является разовым и распространяется на компании, чья доналоговая прибыль превысила ₽1 млрд. Бизнес должен выплатить 10% от полученной сверхприбыли до 28 января 2024 г., при этом, если платеж был совершен до 30 ноября, то ставка вдвое ниже — 5%. Власти планировали, что данная мера позволит пополнить бюджет на 300 млрд руб.

Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать в бюджет, превысил 300 млрд руб. Если быть точным, на данную неделю — 305 млрд руб., — сказал Антон Силуанов.

Министр добавил, что до конца года планируются еще поступления.  

Ряд компаний уже публично заявляли о намерении уплатить налог досрочно. Самый большой из объявленных взносов в бюджет должен был внести «Норникель» — 8,3 млрд руб., Сбер рассчитывал выплатить 3 млрд руб.  HeadHunter — 268 млн., «Ростех» —1,6 млрд руб.  

Издание пишет, что Минфин не планирует собирать налог на сверхприбыль в 2024 г. Это подтвердил и Антон Силуанов:  

windfall tax — это разовая мера. Минфин будет дальше согласовывать с бизнесом свои действия в области налогов.  

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее отмечал, что общее число плательщиков windfall tax составит примерно 2,5 тыс. Из них 20% придется на компании по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением нефти и угля — например, торф, руда), еще 19% — на производителей удобрений, 13% — на металлургов, 12% — на торговлю, 9% — на банки.  

Добавим, что пополнения от налога на сверхприбыль на уровне 300 млрд руб. составляют примерно 1% бюджета страны на 2024 г.

Ранее эксперты ВШЭ предполагали, что крупные предприятия за счет налога могут пополнить бюджет на 470 млрд руб., что в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов согласен с тем, что итоговые поступления будут на уровне 400 млрд руб.:  

Итоговая сумма сборов может оказаться выше на целую треть. Только крупнейшие публичные компании без учета нефтегазового сектора могли обеспечить свыше 200 млрд. А с учетом непубличных организаций, которых среди подпадающих под windfall tax большинство, финальная сумма, вероятно, составит около 400 млрд.  

Как рассказывал DK.RU, в начале ноября Владимир Путин провел встречу с представителями крупного российского бизнеса. Тогда российские предприниматели выразили готовность к повышению ставки налога на прибыль, но в обмен на это требуют гарантии стабильной и предсказуемой нагрузки по другим налогам и пошлинам, а также предоставления инвестиционных вычетов.  

Автор: Екатерина Тарханова
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