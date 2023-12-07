Выше ожиданий. Силуанов заявил, что бизнес заплатил 305 млрд руб. налога на сверхприбыль

Windfall tax компании должны выплатить до конца января 2024 г. Изначально доходы в бюджет от нововведения планировались на уровне 300 млрд руб., но итоговая сумма сборов будет выше минимум на треть.

Российский бизнес выплатил более 300 млрд руб. налога на сверхприбыль, об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил «Известиям». Министр напомнил, что налог на сверхприбыль является разовым и распространяется на компании, чья доналоговая прибыль превысила ₽1 млрд. Бизнес должен выплатить 10% от полученной сверхприбыли до 28 января 2024 г., при этом, если платеж был совершен до 30 ноября, то ставка вдвое ниже — 5%. Власти планировали, что данная мера позволит пополнить бюджет на 300 млрд руб.

Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать в бюджет, превысил 300 млрд руб. Если быть точным, на данную неделю — 305 млрд руб., — сказал Антон Силуанов.

Министр добавил, что до конца года планируются еще поступления.

Ряд компаний уже публично заявляли о намерении уплатить налог досрочно. Самый большой из объявленных взносов в бюджет должен был внести «Норникель» — 8,3 млрд руб., Сбер рассчитывал выплатить 3 млрд руб. HeadHunter — 268 млн., «Ростех» —1,6 млрд руб.

Издание пишет, что Минфин не планирует собирать налог на сверхприбыль в 2024 г. Это подтвердил и Антон Силуанов:

windfall tax — это разовая мера. Минфин будет дальше согласовывать с бизнесом свои действия в области налогов.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее отмечал, что общее число плательщиков windfall tax составит примерно 2,5 тыс. Из них 20% придется на компании по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением нефти и угля — например, торф, руда), еще 19% — на производителей удобрений, 13% — на металлургов, 12% — на торговлю, 9% — на банки.

Добавим, что пополнения от налога на сверхприбыль на уровне 300 млрд руб. составляют примерно 1% бюджета страны на 2024 г.

Ранее эксперты ВШЭ предполагали, что крупные предприятия за счет налога могут пополнить бюджет на 470 млрд руб., что в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов согласен с тем, что итоговые поступления будут на уровне 400 млрд руб.:

Итоговая сумма сборов может оказаться выше на целую треть. Только крупнейшие публичные компании без учета нефтегазового сектора могли обеспечить свыше 200 млрд. А с учетом непубличных организаций, которых среди подпадающих под windfall tax большинство, финальная сумма, вероятно, составит около 400 млрд.

Как рассказывал DK.RU, в начале ноября Владимир Путин провел встречу с представителями крупного российского бизнеса. Тогда российские предприниматели выразили готовность к повышению ставки налога на прибыль, но в обмен на это требуют гарантии стабильной и предсказуемой нагрузки по другим налогам и пошлинам, а также предоставления инвестиционных вычетов.