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Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний», вероятно, разберут и спишут

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний», вероятно, разберут и спишут
Иллюстрация: Телеграм-канал «Уральских авиалиний»

Глава авиакомпании Сергей Скуратов подтвердил, что строить полосу для взлета судна экономически нецелесообразно. Окончательное решение о судьбе авиалайнера пока не принято.

#НОВОСТИ

Информацию о судьбе самолета Airbus A320, который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском, опубликовали «Известия» со ссылкой на свои источники. Издание пишет, что восстанавливать борт не будут — его разберут на запчасти и спишут в утиль. Взлет с поля исключен.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что взлететь с пшеничного поля самолет не сможет. По словам ее директора Сергея Скуратова, для этого пришлось бы построить взлетную полосу, а это экономически нецелесообразно. Однако в компании подчеркнули, что окончательное решение о судьбе воздушного судна пока не принято — перевозчик находится в переговорном процессе со страховой компанией.

При этом в «АльфаСтраховании», которое выступает страховщиком лайнера, считают, что технически восстановление Airbus A320 возможно.

Событие было квалифицировано как серьезный авиационный инцидент. Это само по себе означает, что конструкция самолета не получила серьезных повреждений, — заявил замглавы компании Илья Кабачник.

Ранее DK.RU писал, что «Уральские авиалинии» попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию пилотов, посадивших самолет. Сергей Белов и Эдуард Семенов подписывать заявления не стали. Ранее Росавиация назвала «безрассудными» действия пилотов — в ведомстве заявили, что у пилотов был «недопустимо низкий уровень подготовки», они соврали комиссии о своих действиях и во время посадки в поле действовали «безрассудно».

Супруга Эдуарда Семенова Анна сообщила в своих соцсетях, что это несправедливо и что написала обращение президенту Владимиру Путину:

Уверена, что эти люди герои, и они смогли спасти всех пассажиров. Эксперты утверждают, что с поломкой безопаснее было сажать самолет на полосу, пусть даже короткую, в Омске […]. Надо вспомнить авиакатастрофу в Шереметьево 5 мая 2019 года, где самолет другой авиакомпании с технической неисправностью, совершил посадку в аэропорту, «где есть все службы, скорые, пожарные». Итог 41 человек сгорел, 10 раненых.

Напомним, пассажирский самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил вынужденную посадку в поле в Каменке (180 км от Новосибирска). Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.

Автор: Елизавета Порошина
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