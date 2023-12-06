«Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, посадивших самолет на поле пшеницы

Сергей Белов и Эдуард Семенов не стали подписывать заявления. Об этом сегодня написали СМИ со ссылкой на родственников пилотов.

Пилотов «Уральских авиалиний» попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию сегодня со ссылкой на родственников пилотов опубликовали сразу несколько СМИ («Известия», «РЕН ТВ», «Московский комсомолец» и другие). В пресс-службе «Уральских авиалиний» отказались комментировать эту информацию по запросу 66.RU.

Напомним, пассажирский самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил вынужденную посадку в поле в Каменке (180 км от Новосибирска). Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета.

Однако у Росавиации иное мнение. В агентстве считают, что у пилотов был «недопустимо низкий уровень подготовки», они соврали комиссии о своих действиях и во время посадки в поле действовали «безрассудно». В отличие от пилотов, бортпроводников того экипажа допустили к полетам.

После происшествия пассажирам данного рейса «Уральских авиалиний» выплатили 15,8 млн руб. За выплатой обратились 158 пассажиров приземлившегося в поле самолета «Уральских авиалиний». Каждый заявитель получил по 100 тыс. руб. Об этом сообщила компания «Альфастрахование».

Всего на борту самолета находились 170 человек, 159 пассажиров и 11 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сказал, что у самолета отказала гидравлическая система. В Росавиации сочли, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

В августе 2019 г. другой борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области из-за попадания птиц в двигатели.

Читайте также на DK.RU: «Уральские авиалинии» все-таки смогут выкупить западные самолеты.