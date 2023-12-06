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«Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, посадивших самолет на поле пшеницы

«Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, посадивших самолет на поле пшеницы
Иллюстрация: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сергей Белов и Эдуард Семенов не стали подписывать заявления. Об этом сегодня написали СМИ со ссылкой на родственников пилотов.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

Пилотов «Уральских авиалиний» попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию сегодня со ссылкой на родственников пилотов опубликовали сразу несколько СМИ («Известия», «РЕН ТВ», «Московский комсомолец» и другие). В пресс-службе «Уральских авиалиний» отказались комментировать эту информацию по запросу 66.RU.

Напомним, пассажирский самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил вынужденную посадку в поле в Каменке (180 км от Новосибирска). Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета.

Однако у Росавиации иное мнение. В агентстве считают, что у пилотов был «недопустимо низкий уровень подготовки», они соврали комиссии о своих действиях и во время посадки в поле действовали «безрассудно». В отличие от пилотов, бортпроводников того экипажа допустили к полетам.

После происшествия пассажирам данного рейса «Уральских авиалиний» выплатили 15,8 млн руб.  За выплатой обратились 158 пассажиров приземлившегося в поле самолета «Уральских авиалиний». Каждый заявитель получил по 100 тыс. руб. Об этом сообщила компания «Альфастрахование».

Всего на борту самолета находились 170 человек, 159 пассажиров и 11 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сказал, что у самолета отказала гидравлическая система. В Росавиации сочли, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

В августе 2019 г. другой борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области из-за попадания птиц в двигатели.

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Автор: Татьяна Юстус
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