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«Уральские авиалинии» все-таки смогут выкупить западные самолеты

«Уральские авиалинии» все-таки смогут выкупить западные самолеты
Иллюстрация: телеграм-канал «Уральских авиалиний»

В авиапарке компании 52 лайнера, все они в лизинге. 19 из них она собиралась переоформить в российскую собственность до октября. Но условия сделки удалось согласовать только сейчас.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» согласовала условия договора финансового лизинга на 19 самолетов Airbus с подконтрольной Росавиации «НЛК Финанс». Срок договора — 17 лет. После этого лайнеры перейдут в собственность компании.

Как сообщает «Ъ», согласно условиям сделки, авиаперевозчик переведет лизингодателю чистую прибыль за прошлый год в размере 13,4 млрд руб., поскольку в 2022 г. получил «антисанкционные» субсидии.

Кроме того, внесет депозит, размер которого будет определен в ближайшее время. Ранее лизингодатель хотел получить с «УА» 30–40% от стоимости судна (при стандартных 10–20%), поэтому заключение договора затянулось. Сейчас сторонам удалось прийти к компромиссу.

Напомним, что в октябре ирландский лизингодатель CDB Aviation официально передал права собственности на четыре самолета российской компании «Аэрофлот». Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании НСК, которая оплатила сумму урегулирования, а лизингодатель прекратил требования как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом». Авиакомпания рассчитывает до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными лизингодателями еще по 61 самолету.

Автор: Виктория Говорковская
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