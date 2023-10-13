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«Это позволит летать без риска ареста»: «Аэрофлот» выкупил права на четыре самолета

«Это позволит летать без риска ареста»: «Аэрофлот» выкупил права на четыре самолета
Иллюстрация: РИА

После выкупа прав компания сможет вывести самолеты из иностранного реестра и использовать их на зарубежных рейсах без риска попасть под санкции. До конца года «Аэрофлот» хочет выкупить еще 60 машин.

#НОВОСТИ

Ирландский лизингодатель CDB Aviation официально передал права собственности на четыре самолета российской компании «Аэрофлот». Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании НСК, которая оплатила сумму урегулирования, а лизингодатель прекратил требования как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом», пишет Forbes.

В начале сентября «Аэрофлот» также провел успешную сделку, урегулировав отношения с ирландским лизингодателем AerCap по 18 самолетам и пяти авиадвигателям. А 2 октября другой ирландский лизингодатель — SMBC Aviation Capital — согласовал 17 находящихся в операционном лизинге самолетов, один из которых находился не в собственности, а в управлении SMBC.

Теперь «Аэрофлот» рассчитывает до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными лизингодателями по 61 самолету иностранного производства, сообщил глава группы Сергей Александровский. В конечном итоге авиалайнеры станут собственностью специально созданной в России лизинговой компании, которая профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а «Аэрофлот» будет осуществлять в ее пользу лизинговые платежи. На выкуп самолетов у иностранных лизингодателей правительство выделило из ФНБ около 300 млрд руб.

В рамках «сделок по урегулированию» используется схема, не нарушающая санкции Запада: средства из ФНБ поступают на счета российских авиакомпаний, потом на счета контрагента в нейтральной стране, затем в депозитарный центр страны регистрации зарубежной лизинговой компании и после этого — на счета зарубежного лизингодателя, владеющего самолетом, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Это позволяет вывести авиалайнеры из иностранного реестра, чтобы использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

До введения санкций в парке российских авиакомпаний было около 750 самолетов для международных рейсов, сейчас — около 150–160 бортов без двойной регистрации, которые могут летать за рубеж. В августе «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на выкуп самолетов у западных лизингодателей, рассказывал DK.RU. Но государство готово выделить на сделки до 96 млрд руб. вместо запланированных 300 млрд руб.

Речь идет 40 самолетах, которые должны будут перейти из иностранной собственности в российскую. Провести сделки нужно было до октбяря, именно до этой даты действуют лицензии, которые ЕС и США выдали российским авиакомпаниям на выкуп лайнеров.  

Но 4 октября не уложившиеся в сроки «Уральские авиалинии» и iFly не смогли согласовать условия по обещанным 19 западным лайнерам. Российская авиакомпания должна была переоформить самолеты лизингодателей в собственности РФ до 30 сентября, пока позволявшие это лицензии OFAC были действительны. Источники в отрасли заявили, что проблема в том, что у «Уральских авиалиний» нет договора с будущим собственником самолетов — компанией «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации. Вопрос пытаются урегулировать в ближайшее время.

Автор: Андрей Широков
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