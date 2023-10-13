«Это позволит летать без риска ареста»: «Аэрофлот» выкупил права на четыре самолета

После выкупа прав компания сможет вывести самолеты из иностранного реестра и использовать их на зарубежных рейсах без риска попасть под санкции. До конца года «Аэрофлот» хочет выкупить еще 60 машин.

Ирландский лизингодатель CDB Aviation официально передал права собственности на четыре самолета российской компании «Аэрофлот». Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании НСК, которая оплатила сумму урегулирования, а лизингодатель прекратил требования как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом», пишет Forbes.

В начале сентября «Аэрофлот» также провел успешную сделку, урегулировав отношения с ирландским лизингодателем AerCap по 18 самолетам и пяти авиадвигателям. А 2 октября другой ирландский лизингодатель — SMBC Aviation Capital — согласовал 17 находящихся в операционном лизинге самолетов, один из которых находился не в собственности, а в управлении SMBC.

Теперь «Аэрофлот» рассчитывает до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными лизингодателями по 61 самолету иностранного производства, сообщил глава группы Сергей Александровский. В конечном итоге авиалайнеры станут собственностью специально созданной в России лизинговой компании, которая профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а «Аэрофлот» будет осуществлять в ее пользу лизинговые платежи. На выкуп самолетов у иностранных лизингодателей правительство выделило из ФНБ около 300 млрд руб.

В рамках «сделок по урегулированию» используется схема, не нарушающая санкции Запада: средства из ФНБ поступают на счета российских авиакомпаний, потом на счета контрагента в нейтральной стране, затем в депозитарный центр страны регистрации зарубежной лизинговой компании и после этого — на счета зарубежного лизингодателя, владеющего самолетом, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Это позволяет вывести авиалайнеры из иностранного реестра, чтобы использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

До введения санкций в парке российских авиакомпаний было около 750 самолетов для международных рейсов, сейчас — около 150–160 бортов без двойной регистрации, которые могут летать за рубеж. В августе «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на выкуп самолетов у западных лизингодателей, рассказывал DK.RU. Но государство готово выделить на сделки до 96 млрд руб. вместо запланированных 300 млрд руб.

Речь идет 40 самолетах, которые должны будут перейти из иностранной собственности в российскую. Провести сделки нужно было до октбяря, именно до этой даты действуют лицензии, которые ЕС и США выдали российским авиакомпаниям на выкуп лайнеров.

Но 4 октября не уложившиеся в сроки «Уральские авиалинии» и iFly не смогли согласовать условия по обещанным 19 западным лайнерам. Российская авиакомпания должна была переоформить самолеты лизингодателей в собственности РФ до 30 сентября, пока позволявшие это лицензии OFAC были действительны. Источники в отрасли заявили, что проблема в том, что у «Уральских авиалиний» нет договора с будущим собственником самолетов — компанией «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации. Вопрос пытаются урегулировать в ближайшее время.