Пассажирам «Уральских авиалиний» выплатили 15,8 млн рублей

Эту «компенсацию за испуг» получили люди, летевшие 12 сентября 2023 г. из Сочи в Омск на самолете Airbus 320. Борт совершил экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

За выплатой обратились 158 пассажиров приземлившегося в поле самолета «Уральских авиалиний». Общая сумма выплаты составила 15,8 млн руб. Каждый заявитель получил по 100 тыс. руб. Об этом сообщила компания «Альфастрахование».

Всего на борту самолета находились 170 человек, 159 пассажиров и 11 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сказал, что у самолета отказала гидравлическая система. В Росавиации сочли, что во время посадки экипаж самолета допустил ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

В августе 2019 г. другой борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области из-за попадания птиц в двигатели.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге совершили незапланированную посадку самолеты «Azur air» и «Аэрофлот», летевшие в Пермь. Причиной стал гололед на взлетно-посадочной полосе пермского аэропорта Большое Савино, образовавшийся после ночного ледяного дождя, сообщает JustMedia.ru.