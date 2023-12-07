Старт дан. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 г. Они продлятся три дня

Решение о дате проведения выборов принято единогласно, сегодняшний день можно считать стартом предвыборной кампании. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что выборы продлятся три дня.

Совет Федерации принял постановление о проведении выборов президента России 17 марта 2024 г., пишет РБК. Решение было принято единогласно, «за» проголосовали 162 сенатора.

Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты.

На том же заседании председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что впервые выборы президента будут проходить в столь «токсичной» геополитической обстановке:

Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций <…>. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья, — сказала она.

По словам главы Памфиловой, голосование на выборах президента России будет идти в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Проект постановления об этом ЦИК рассмотрит 8 декабря.

Добавим, что полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 г. Ранее Конституция запрещала избираться на пост президента два раза подряд, однако в 2020 г. в Конституцию были внесены поправки, одновременно была принята поправка об обнулении текущих сроков Владимира Путина.

В 2024 г. россияне будут выбирать президента сроком на 6 лет, до 2030 г.

До сих пор Владимир Путин не делал заявлений о участии в выборах. Однако DK.RU ранее рассказывал, что в АП это считают решенным вопросом. Администрация президента уже начала прорабатывать различные сценарии будущей предвыборной президентской кампании 2024 г. Предполагается, что тема России как цивилизации станет важной частью общей «идеологической рамки» кампании. Избирателям будут транслировать мысль о том, что Россия — это «семья семей», которая демонстрирует истинные ценности «человеколюбия».