Фермерский рынок, этнопарк, экстрим-зона и Диснейленд по-уральски – зачем ехать в Арамиль?

Такой разный отдых в одном турмаршруте по окрестностям Арамили: после этого тура вы точно захотите вернуться в каждую локацию отдельно. DK.RU побывал там, рассказываем и показываем, как это было.

Что может быть лучше для развития туризма, чем малые города? Малый город лишен благ большого, но он и не знает его недостатков. Например, он лучше способен сохранять историю. Здесь прошлое не подавлено современностью, и традиции живут веками.

Большие города взяли на себя модернизацию, инновации и современную культуру, а малые могут показать национальную и местную аутентичность во всей красе. Продвинутые администрации малых городов и местный бизнес пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией, понимая экономический и социальный эффект развития туризма на своей территории.

DK.RU побывал на экскурсии в Арамили. Администрация города в коллаборации с локальными предпринимателями презентовала новый туристический маршрут по пяти локациям:

арамильский фермерский рынок «Сельский привоз»;

этнопарк уральского казачества «Арамильская слобода» ;

; историческая часть города с Арамильской суконной фабрикой и Храмом во Имя Святой Троицы ;

; парк развлечений «Лесная галактика»;

«Парк Сказов» — Диснейленд Свердловской области.

Экскурсию для СМИ организовала Екатерина Мазеина, главный специалист по туризму Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа». Она также ответила на вопросы DK.RU.

Екатерина Мазеина в центре, фото: Арамильские вести

Для чего понадобилось объединять эти самостоятельные и уже состоявшиеся туристические локации в один маршрут?

— Каждый объект в Арамили — звездочка на нашем туристическом небосклоне. Мы хотели создать такой внутренний маршрут, где каждый из наших объектов мог бы солировать. Поэтому рабочее название у него «Созвездие Арамили».

Это ознакомительный тур, где каждый объект показывает свой культурный пласт истории, своеобразную ленту времени. Поверхностный однодневный маршрут дает возможность зацепиться за ту локацию, куда захочется приехать, вернуться и остаться.

У каждой локации сформирована своя целевая аудитория. Сейчас мы разрабатываем единую концепцию продвижения туристских ресурсов города, данный маршрут — один из первых ее продуктов.

В перспективе маршрут можно растянуть на несколько дней — туристские локации города предлагают интересные культурно-познавательные программы, экскурсии. Гостиничные комплексы предлагают варианты отдыха с активными развлечениями и регулярными событийными мероприятиями. Глэмпинги и небольшие гостевые дома предоставляют возможность спокойного уединенного отдыха на природе.

В ближайшей перспективе мы хотим на их базе создать свой туристический кластер и помогать операторам упаковывать и продвигать экскурсионные программы и туристические маршруты, а городу оказывать содействие в привлечении дополнительных ресурсов для развития инфраструктуры.

Сейчас мы объединяем усилия бизнеса, общественных организаций и администрации округа в координационном совете по туризму при главе Арамильского городского округа Марине Мишариной.

Арамильский фермерский рынок «Сельский привоз»

Уральский гастрономический эксклюзив и въездной туризм (со стороны Китая)

Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Фермерский рынок в Арамили — это базовый туристический объект, который поставляет вкусности местным жителям и гостям территории. По словам Екатерины Мазеиной, уровень развития потребительского рынка на территории очень высок и занимает достаточно большую долю в экономике округа, весомый вклад вносит и фермерский рынок.

Изначально рынок не планировали делать точкой притяжения туристов. Он стал ею сам. Поняв, что это так, собственники, а это семейный бизнес, приняли туризм как неизбежность и стали развивать рынок в качестве гостевой локации, а не только как объект розничной торговли.

«Мы никогда не рассматривали рынок как туристический объект, но когда это стало востребованно и стало трендом, мы начали приводить процесс торговли к определенным нормам. Сложность в том, что с каждым предпринимателем необходимо было дополнительно работать, его нужно было как бы «перепрошить». Мы столкнулись с потребностью менять устоявшееся мировоззрение местных фермеров — склонять их разобраться в таких вещах, как маркетинг, сервис», — рассказала Анастасия Климина, собственник рынка.

Справка DK.RU Анастасия Климина — основатель ООО «Парк «Арамильская слобода», владелица бизнес-галереи «Джем» и гостиничного комплекса «Максим Парк-Отель», председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Свердловского отделения ООО МиСП «Опора России», основатель благотворительного фонда, редактор газеты «Арамильская слобода», директор Группы компаний «Арамильский привоз».

Особенность «Арамильского привоза» в том, что здесь работает только микробизнес — семейные предприниматели, фермеры, сетевых торговых точек практически нет. Это не является бизнес-стратегией, это скорее закономерный процесс на таких локациях, отмечает Анастасия.

Когда сюда заходит сеть и ставит продавцов, тут это почему-то не работает. Через полгода или максимум год они съезжают. Видимо, маленький бизнес больше заинтересован в своем товаре, нежели в расширении торговли, поэтому на данной площадке крупный не может с ним конкурировать, — рассказала она.

80% посетителей рынка приезжают с близлежащих территорий — из Сысерти, Кадниково, Екатеринбурга. Однако его полюбили и гости из других стран, которых сейчас уже привозят сюда специально.



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

«Есть такой туроператор «Визит-Урал». Именно с ними мы отрабатывали, как подать китайским туристам продукцию, чтобы им понравилось. Здесь большое значение играют мелочи. У нас есть что купить и вывезти в качестве подарков. Самый любимый продукт гостей из Китая — это черная икра и, вы удивитесь, помидоры черри», — рассказала Анастасия.

Создатели «Арамильского привоза» говорят, что они изначально опирались на концепцию «Даниловского» и «Усачевского» рынков Москвы. Но там миллиардные инвестиции, а здесь, конечно, нет. Однако предприниматели отмечают, что вкладываются по максимуму.

Теперь рынок может похвастаться большим количеством эксклюзивной фермерской продукции, которую можно купить только здесь. Например, сыр с лимоном местного производства или сыр с лисичками, с трюфелем.

«Мне нравится сыр Co&Ко, — отмечает Анастасия, — представляете, они (фермеры) хранят его в пещерах до трех лет — такая у него выдержка. И только после этого получается такой шедевр». Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Как и многие другие предприниматели и фермеры в области, собственники арамильского рынка понимают свою социальную значимость на этой территории. Например, они помогли встать на ноги семье из Донбасса, переехавшей сюда на пустое место, не имея ничего. Теперь у них есть своя пекарня, и за их луковым хлебом ежедневно выстраивается длинная очередь.

Полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов. Фото: Арамильские вести

Кроме местных, на рынке представлена продукция фермеров и производителей из других частей России. Есть камчатская рыба, семга, тунец, всегда есть свежие ягоды и много разной птицы — перепелки, гуси, утки, индюшки.

«Я думаю, что мы будем и дальше улучшаться, расширять продуктовую линейку, работать над презентабельностью, маркетингом. Что касается собственного кафе — нет. Фастфуды здесь не приживаются. Это не Москва, здесь нет такого трафика», — заключила Анастасия Климина.

Историко-культурный центр «Арамильская слобода»

Этнотуризм, исторические реконструкции и правительственные делегации

Анастасия Климина, фото DK.RU

По сути, это этнопарк, в котором воссозданы жизнь, быт и культура казаков, призванных по долгу царской службы охранять эту территорию в XVII – XVIII вв. Здесь, на высоком берегу реки Арамилки, в месте, где она впадает в Исеть, они были одними из первых поселенцев, охраняли созданный здесь острог и южные границы Российского государства.

Идея создания этнопарка и историко-культурного центра «Арамильская слобода» принадлежит жителям Арамили и атаману местного казачьего общества Василию Стародубцеву. Основателем парка, напомним, является директор «Арамильского привоза» Анастасия Климина.

Фото: Арамильские вести

Типовая казачья крепость-острог представляла собой территорию, огороженную деревянным частоколом до 6 метров в высоту. По периметру это сооружение могло длиться сотни метров. Обычно в ограждение также вписывались четыре дозорных башни. Внутри крепости селились приказчик, церковнослужители, казаки, драгуны и пушкари, за стенами — крестьяне.

Создатели «Арамильской слободы» воссоздали фрагмент стены, башни и казацкое подворье таким, каким они были триста лет назад. Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Подворье делилось на три двора. Первый двор — чистый, или хозяйский, второй — скотный, третий — задний двор, где хранились запасы сена для животных и складывался навоз. На чистом дворе обязательно строилась казачья изба, баня и амбары — хлебно-солевые, пороховые и сараи для домашней утвари.

Фото: DK.RU

В «Арамильской слободе» есть все, чтобы и сейчас жить по законам того времени: от прялки до сбруи боевого коня. Причем все старинное — настоящее. Есть вилы, грабли, топоры, косы, принадлежности для седлания коня, верстак, полки с инструментами.

Казак все делал своими руками, никаких мастеровых и мастерских не было. Каждый хозяин был в первую очередь воином и при этом умел всем обеспечить себя сам.

Также и казачка должна была уметь готовить, прясть, шить, ухаживать за животными. Гостям показывают чапельники, ухват, вафельницы, чугунок, коромысла, корыта, скалки, рубель — всю женскую утварь. Рассказывают, что с этим делали и как. Предлагают попробовать самим.



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Электромясорубка прошлых времен — корытце и сечка. Здесь измельчали все продукты — овощи, грибы, сало и мясо. Современная девушка с непривычки едва ли сможет нарубить здесь мясо или овощи на суп.

Еду нужно было готовить каждый день. Пироги, хлеб, каша, суп-кулеш на жирном мясном бульоне с овощами и крупой или отварная картошка — все это называлось одним словом «стряпня». Кстати, для туристов здесь устраивают гастро-туры с аутентичными уральскими обедами.

А еще нужно было уметь прясть и шить одежду. Сложно представить, сколько нужно сделать ниток, чтобы потом из них получилось достаточно полотна, чтобы одеть всю семью — это работа не одного года. Девочки начинали готовить себе приданое лет с десяти.

Прясть нужно было в ритм сердца. Движения пряхи рано или поздно выравнивались с ним. Так прялка и работница становились одним целым длинными зимними вечерами, — рассказывает экскурсовод.

Этнопарк пользуется популярностью как образовательный центр для школьных и студенческих туристических групп, а также как локация для семейного туризма выходного дня.

«Часто учащиеся говорят нам, что им рассказывают только про историю России, а про собственный город — нет. Очень важно, что сюда приходит огромное количество детей, мы хотим донести до них не только культуру казачества, но также особенности менталитета, духовность, которая в нем есть. В свое время расказачивание создало массу стереотипов, с которыми мы до сих пор боремся. Нам приходится объяснять родителям, почему детям это важно знать. Часто, организовывая отдых детей, они в первую очередь выбирают развлечения. Но в целом сюда едут осознанные, экологичные люди. Поэтому можно сказать, что у нас есть своя целевая аудитория», — говорит Анастасия Климина.

Фото: DK.RU

В свое время эта территория была своеобразным форпостом России на границе с Башкирией. Поэтому история уральских казаков — это не только быт и культура, это история военных побед.

В «Арамильской слободе» ее возрождают и популяризуют с помощью исторических реконструкций боевых действий. Буквально каждый год крепость берут башкиры, а исетские казаки успешно отбиваются. И это очень зрелищное мероприятие.

На территории парка проходят показы мод в этностиле, джигитовка — шоу-программа скачек на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические упражнения.

Кроме того, здесь есть услуга «индивидуальный тур по парку в наушниках» и даже 5D-экскурсия. Это когда рассказ экскурсовода сопровождается соответствующими звуками и запахами — такое вот погружение в тему на уровне ощущений.

Мы выиграли грант в 250 тыс. руб. Купили «Алису», телевизор, дым-машину и аромамаркетинг — получилось воздействие на пять чувств. Такими маленькими грантами мы постоянно создаем себе новые продукты, — пояснила Анастасия.

Как ни странно, этнопарк стал центром и делового туризма — здесь принимают иностранных гостей и правительственные делегации. Екатерина Мазеина объяснила, как это произошло:

— В Свердловской области очень хорошо развит деловой туризм, но он не так сильно презентуется, потому что часто подразумевает закрытые делегации. Но если посмотреть информационную справку Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, более половины гостей, прибывающих в нам на территорию, — деловые туристы. Арамиль находится рядом с аэропортом Кольцово, объекты размещения практически всегда полностью загружены, а это деньги, которые остаются в нашей экономике. И мы видим перспективу в увеличении номерного фонда муниципалитета.

Важно, что в «Арамильской слободе» хорошо представлены аутентичность и локальность, атмосфера и соответствующая кухня. Гостиница и все помещения оснащены современным оборудованием для встреч и конференций, плюс логистика на нашей стороне — 10 минут езды от Кольцово. Иностранным делегациям здесь нравится — они получают заряд положительной энергии, и им на самом деле интересно все, что связано с Уралом.

Центр города: прогулка по набережной, экскурсия по храму и суконной фабрике

Местный хоррор, текстильный креатив и почему Арамиль — мать уральских городов

Фото: DK.RU

Российские города строились на берегах рек. Река — естественная защита от набегов врагов. Поэтому историческое место силы — очаг будущего поселения — чаще всего набережная. Вот и Арамильский острог был построен на высоком берегу р. Арамилка.

Точное место видно до сих пор — сохранился фундамент первой деревянной церкви. Он находится в границах ныне действующего храма и на этом месте установлен крест. Арамильский острог был построен по подобию других — четыре смотровые башни соединялись высоким частоколом, периметр крепости — примерно 600 м.

Экскурсоводы говорят, что из острога к реке Исеть был подземный ход. На самом деле лаз встречается в такого рода городищах часто. Если отстоять крепость не удавалось, казаки, их жены и дети могли взять все самое ценное и уйти от врага.

Арамильский острог был заложен на полсотню лет раньше официальной даты основания Екатеринбурга — в 1675 г. К началу XVIII века Арамильская слобода стала крупнейшим на Среднем Урале населенным пунктом и административным центром огромной территории. Наличие рудных залежей на территории Арамильской слободы позволило начать возведение важнейших уральских городов-заводов: Екатеринбурга, Сысерти, Полевского, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска и Березовского. Поэтому все местные экскурсоводы скажут вам, что Арамиль — это мать уральских городов.

На набережной Арамили в память о первых городах Среднего Урала установили небольшое монументальное сооружение. Оно состоит из нескольких каменных глыб, символически обозначающих куст первых уральских городов, где каждый представлен породой, на месте добычи которой он появился. Например, камень Сысерти — малахит, Полевского — мрамор, Каменска-Уральского — гранит, Первоуральска — доломит (добывали ближе к пос. Билимбай).

Храм во Имя Святой Троицы



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Церковь была первым зданием в Арамильском остроге. Она была деревянная, и спустя какое-то время после строительства сгорела. Второй храм на ее месте постигла та же участь. В 1824 г. в Арамиль заехал император Александр I. Его визит вдохновил арамильцев на строительство каменного храма.

Храм строили на общие деньги. Мецената, который выделил бы основную сумму, не было. Поэтому строили долго — около 20 лет. Жители отчисляли из своего жалования различные суммы в течение ряда лет. До наших дней сохранились документы, где говорится, что в 1845 и 1846 гг. арамильцы решили отчислить по 1 руб. 50 коп. на украшение храма и его икон. При этом годовой заработок работника в то время составлял 20 руб. серебром.



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

В Арамили есть свой Святой и легенды, которые с ним связаны. Это Святой Праведный Петр Арамильский — местный житель, который вел праведную жизнь. Согласно легенде, которую рассказывают в храме, он и других арамильцев пытался приучить жить более праведно, за что часто был бит. Говорят, что ел он всего один раз в день, много постился и молился. В преклонном возрасте совершил паломничество в Киев. По возвращении стал популярным — все хотели послушать рассказы о его путешествии.

Про всей видимости, он был прекрасным рассказчиком, потому что после службы вокруг него собирались огромные толпы. Кроме того, он обладал феноменальной памятью — запоминал дословно все, что говорилось и пелось во время службы, и потом мог пересказать односельчанам.



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Последние 20 лет своей жизни Петр был церковным сторожем. В те времена эта должность была выборная. Народ голосовал за самого уважаемого в городе человека, которому можно было доверить самое дорогое, что есть в селе. В любое свободное время Петр вязал носки, чулки и варежки, делал серные спички и потом тайком раскладывал это на крылечки домов нуждающихся семей.



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

«Похоронен он был во дворе церкви. Существует поверье, что перед смутными временами могилы святых приподнимаются над поверхностью земли. Так было во многих городах России перед революцией, и в Арамили тоже. Даже приезжали эксперты и измеряли уровень почвы. Сейчас никто не знает, где находится эта могила. Вероятно, где-то тут», — так экскурсовод заканчивает свою историю по Храму и его подворью. Вряд ли кто-то из ныне живущих захотел бы увидеть поднявшееся из-под земли захоронение.

Арамильская суконная фабрика



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Здание Арамильской суконной фабрики построено в 1900 г. Харизматичная постройка из красного кирпича — памятник промышленной архитектуры начала ХХ в. — символизирует ту часть истории Урала, которая связана с индустриализацией. Эта фабрика — родина почти всех клечатых одеялок Советского Союза, которые были буквально в каждой семье. До революции здесь делали высококачественное сукно, раскупавшееся на Ирбитской ярмарке в первый же день.

Сейчас фабрика находится в частной собственности и сдается под небольшие производственные предприятия. Но владелец лояльно относится к возрождению истории на ее территории. Поэтому весь второй этаж отдан музею. На основе него создан креативный кластер НИТИхНИТИ.

Здесь проводится множество событийных, тематических, культурных мероприятий. Сотрудники музея города Арамиль проводят экскурсии по фабрике, на втором этаже — оформлена экспозиция Музея Шинели. Пространство бывшего ткацкого цеха принимает выставки современного и традиционного искусства. В 2022 г., прошел крупный текстильный фестиваль «Солнце в нитях», который посетило более 3 тыс. чел., в ярмарочной программе приняло участие более 100 мастеров, участников конкурсной программы оценивали эксперты международного уровня. Тогда же арт-цех стал резиденцией III-й Уральской Триеннале декоративно-прикладного искусства. Летом 2023 г. состоялся фестиваль «Узелки» — разнообразная творческая программа завершилась грандиозным концертом.

Все мероприятия, которые проводит креативный кластер, так или иначе связаны с текстилем, с историей суконной фабрики и людей, здесь трудившихся. Летом 2024 г. на площадке фабрики пройдет культурно-исторический фестиваль «Дела фабричные». Уже сейчас готовится передвижная выставка «Красный платок. История и культурные традиции Урала», которая поддерживает бренд Арамили как текстильной провинции Урала через историю платка в Арамили. В середине XIX в., фабрика принадлежала Михаилу Ушкову, в первых производственных цехах (они не сохранились) еще до выпуска сукна производили красные ситцевые платки.

Парк отдыха и развлечений «Лесная галактика»

Туризм в формате «побег из города» и творческий подход к работе



Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Здесь располагается арамильская «экстрим-зона» с веревочным парком и аттракционами, тропами для прогулок, со спортивной ареной и полосой препятствий. Для детей школьного возраста есть военная палатка времен Великой Отечественной войны с оригинальной атрибутикой. Детям младшего школьного возраста нравится первый (самый простой, нижний) уровень веревочного парка. Для взрослых есть беседки с мангалами, купольный дом и кафе.

В парке возможен отдых семейного формата, проводятся корпоративные мероприятия, свадьбы и юбилеи. Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Сейчас в окрестностях Екатеринбурга в туристических зонах подобного формата с удобствами все занято. О несформировавшемся туристическом потоке говорить уже нельзя. Мы, например, сейчас приостановили бронирование мероприятий на май. Заказывать домики на выходные также нужно заранее, — рассказал Владимир Склюев, индивидуальный предприниматель, собственник парка.

Он отметил, что большой популярностью пользуются готовые сценарии отдыха — места, где, кроме домиков, веранд и беседок, есть дополнительные активности, продумана кухня, есть аниматоры для детей. Также здесь важна доступность: «Если кто-то едет отдыхать небольшой компанией, арендовать баню целиком, допустим, дорого, мы предлагаем, как вариант, общие пространства».

Отличительной чертой «Лесной галактики» является оригинальность исполнения. Его создатели все, от зданий до скамеек-трансформеров, придумали, спроектировали и построили сами на своих производственных базах.



Фото: DK.RU

К своим изобретениям они относят loft house — брутальный двухэтажный домик с сауной, бассейном, кухней, оформление для которого приобретено у немцев на калининградской барахолке. К созданию парка не привлекают дизайнеров, хозяева — творческие люди и работают по принципу «я художник, я так вижу».

«Мы существуем уже три года. Начинали с беседок. Сейчас строим здание для активити-парка, оно будет двухэтажным. Мы стараемся уйти от сезонности. Зимой у нас можно кататься на бубликах — горка по типу слаломной, летом делать шашлыки. У нас все сделано в соответствии с правилами безопасности, поэтому МЧС не закрывало нас, когда бушевали лесные пожары. К следующему лету постараемся открыть кинотеатр на свежем воздухе», — рассказал Владимир Склюев.

По его мнению, сейчас есть смысл развивать формат отдыха «побег из города». Поэтому здесь запланировано масштабное строительство: в скором будущем планируется построить термы, бани с панорамными окнами, парилкой и комнатами отдыха, барнхаусы и ресторан.

Веревочный парк, который я построил, уникален для России. Сейчас таких всего три. Во-первых, тут четыре уровня сложности. Во-вторых, есть турбулентность — подвесная рельса для того, чтобы кататься — единственная в области, — отметил Владимир.

«Парк Сказов» — деревня для семейного отдыха

Принципиально концептуальный подход к отдыху



Терем Урал Мороза. Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

Сооснователь «Детского Бюро Путешествий» Наталья Ларионова много лет занималась детским туризмом. Она построила этот парк отдыха, потому что понимала, что таких объектов на Урале мало.

«Парк Сказов» представляет собой базу отдыха, где можно остаться на ночь, арендовать беседку или баню или просто погулять с семьей, посетить мастер-классы, экскурсии по сказкам, сходить в ресторан. На декабрь этого года запланированы иммерсивные представления — постановки, аудитория которых становится их участником.

2 декабря прошел крупный фестиваль «День рождения Урал Мороза». Сказочные герои из разных регионов России приехали поздравить главного волшебника Уральской зимы, более 6 тыс. гостей прекрасно провели время в парке.

Фото: DK.RU

Здесь множество разных локаций. Например, пещера Хозяйки Медной горы, домик Водяного, избушка Бабы-Яги, которая поворачивается к лесу задом, к гостям передом, дом Данилы-мастера, где гостям рассказывают про уральские камни, их обработку, показывают, как это делается. На территории парка есть скотный двор — контактный зоопарк.

Все, что здесь построено и строится, объединено общей концепцией. Все объекты стилизованы в фольклорном стиле, но не ограничены русской культурой. Есть немецкий дворик, который построен при поддержке консульства Германии. Есть чум манси — коренных жителей Урала. Построена детская площадка по мотивам сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Мастер-класс по приготовлению посикунчиков (уральское аутентичное). Фото: Данил Боченин, информационный портал «Моменты»

В этом году мы планируем открыть новое большое культурное пространство, состоящее из трех больших объектов — пляж, амфитеатр на 100 мест и событийная площадка на берегу реки на 250 мест. Строится у нас также домик «Хатка ондатры» с летним тропическим душем и уличным вариантом джакузи и «Домик барсука». Здесь будет Арамильский гостевой дом и Пермский гостевой дом с печками и полатями. Объем инвестиций в эти обновления около 40 млн руб., — рассказала Наталья Ларионова.

«Парк Сказов» тесно работает со школами Арамили. Аниматоры, актеры и другие работники невидимого фронта туристского объекта — жители окрестных деревень. Обучать их начинают еще со школы. Со временем они становятся полноценными сотрудниками и хорошими специалистами в сфере туризма.

Планы на будущее

Хорошо прослеживается, что в истории и судьбе Арамили, в ее современном туристическом развитии большую роль сыграли именно арамильцы, местные жители. Они занимают активную позицию — придумывают туристические объекты (единственный в мире Памятник Шинели), активно продвигают свою территорию, принимают участие в федеральных программах для привлечения финансирования.

Арамильцы очень хотят реконструировать и облагородить свою набережную. Для этого они участвовали в программе «Комфортная городская среда» и голосовали за свой город. Из 15 тыс. возможных голосов Арамиль выдала более 14 тыс. Это очень много. В битве с крупными городами, такими как Нижний Тагил, несопоставимыми с Арамилью по численности населения, в течение всего периода голосования она упорно держалась на третьем месте и вышла в финал.

Идею развития индустрии гостеприимства поддерживают местный бизнес и администрация города. В итоге это выливается в хороший пример того, как в рамках маленького города можно успешно развивать внутренний и въездной туризм.

«Дальнейшим развитием проекта «Созвездие Арамили» авторы считают формирование туристских маршрутов между Арамилью и городами-заводами, в каждом из них есть достопримечательности, интересные объекты осмотра и туристические сервисы. В разработанной стратегии малый город является центром туристической активности, как в XVIII веке Арамильский острог, в XIX Арамильское село (сквозной тракт и Торговая площадь) были центрами экономической активности. Проект демонстрирует бережное отношение жителей к истории Арамильской слободы», — заключила Екатерина Мазеина.

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