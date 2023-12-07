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В Екатеринбурге пройдет благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи

В Екатеринбурге пройдет благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи
Иллюстрация: СОСПП

8 декабря состоится 13-й благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи — ежегодного проекта СОСПП, который проводится по инициативе его президента Дмитрия Пумпянского.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Напомним, что в 2023 г. году рейтинг благополучателей Екатерининской Ассамблеи возглавил Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. Цель проекта — увеличить количество и качество оперативных вмешательств по нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому профилю и гнойной хирургии.

Также меценаты соберут деньги для покупки новогодней елки в ледовый городок Екатеринбурга. На благотворительный аукцион выставят гитару Александра Розенбаума, картину Миши Брусиловского, бутылку вина с личного виноградника певца Стинга, бильярдный стол, скульптурный бюст Екатерины II, кирпич времен правления императрицы, бриллианты и другие уникальные лоты.

Для удобства зрителей будет организована текстовая онлайн-трансляция с мероприятия в телеграм-канале https://t.me/ekatassambleya

Начало трансляции — 18:45 (время Екатеринбурга), начало мероприятия — 19:00.

СПРАВКА

 
Екатерининская Ассамблея – уникальный проект, который реализуется с 2011 г., самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого давно вышли за пределы региона. За все время проведения собрано почти 500 млн руб. для реализации социально значимых проектов, в 2022 г. было собрано 108,5 млн руб.
 
Автор: Мария Смирнова
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