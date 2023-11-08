Средства на городскую елку соберут на Екатерининской Ассамблее

С просьбой к бизнесменам обратилась ранее администрация города. Напомним, на площади 1905 года уже более 10 лет устанавливают искусственную ель.

На Екатерининской Ассамблее соберут деньги для покупки новогодней елки в ледовый городок Екатеринбурга. Попечительский совет Ассамблеи принял решение собрать средства для покупки елки на благотворительном вечере, с просьбой к предпринимателям обратилась Администрация города.

Новогоднюю елку в центре Екатеринбурга ставят с 1937 г., с 2009 г. на площади 1905 года устанавливают искусственную ель, которая со временем претерпела естественные изменения и потеряла эстетическую привлекательность.

В марте этого года мы провели среди горожан голосование, какой они хотели бы видеть главную елку города. В итоге место на площади займет искусственная ель высотой 30 метров и диаметром около 12 метров, — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На дерево нужно 25 млн руб. Члены попечительского совета Екатерининской Ассамблеи решили, что сбор средств на благотворительном вечере начнется именно с этой инициативы. Остальные средства, вырученные от продажи лотов, пойдут на проекты, выстроенные согласно рейтинговому голосованию. Это программы по закупке оборудования для Свердловского областного госпиталя ветеранов войн, создания условий для комфортных прогулок и реабилитационных программ на территории вокруг отделения №1 ГКУ Свердловской области «Дом ребенка» и приобретения аппаратуры в Екатеринбургский клинический перинатальный центр.

Каждый бизнесмен, каждый участник Екатерининской Ассамблеи занимается благотворительностью. Меценатство — это давняя традиция, которая объединяет промышленников и предпринимателей Среднего Урала. Поэтому, когда от администрации Екатеринбурга поступила просьба помочь, мы, конечно, откликнулись, ведь елка – это главный символ Нового года, с детства самого любимого праздника каждого из нас, — отметил советник Президента СОСПП, заместитель председателя Попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Благотворительный вечер пройдет сегодня, 8 декабря, в Синара-Центре.

СПРАВКА Екатерининская Ассамблея – уникальный проект, который реализуется с 2011 г., самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого давно вышли за пределы региона. За все время проведения собрано почти 500 млн руб. для реализации социально значимых проектов, в 2022 г. было собрано 108,5 млн руб.

Читайте также:

Екатеринбург заплатит 24 млн руб. за ледовый городок 2023/2024

Объявлен благополучатель Екатерининской Ассамблеи 2023