Екатеринбург заплатит 24 млн руб. за ледовый городок 2023/2024

Администрация города разместила информацию о тендере на сайте госзакупок. Елку установят искусственную, а темой оформления ледового городка станет творчество Александра Сергеевича Пушкина.

Чиновники мэрии Екатеринбурга начали готовиться к встрече Нового года. На сайте госзакупок появился тендер на организацию возведения ледового городка на площади 1905 года и его техническое обслуживание. Стартовая цена — 24 млн 250 тыс. руб.

Тематикой ледового городка 2023/2024 станет творчество Александра Сергеевича Пушкина. В 2024 г. исполнится 225 лет со дня его рождения.

Александр Сергеевич остается одним из самых узнаваемых авторов для всех слоев населения, поэтому его имя послужило названием программы по популяризации культурных мероприятий», — сказано в документации.

На площади 1905 года установят ледяную стенку «33 богатыря», композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь».

Фото: сайт госзакупок

Ель будет искусственная, высотой 30 метров. Ее украсят 55 неоновыми игрушками. В пространстве ледового городка разместят шесть горок, высота ската самой большой составит 1,1 м.

Старт работ запланирован на 12 ноября.

В прошлом году возведение ледового городка обошлось бюджету Екатеринбурга в 26,2 млн руб. Контракт был заключен с компанией «Айс-проект 2000». Она возводит ледовые городки на Площади 1905 года уже много лет.

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