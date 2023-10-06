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Екатеринбуржцы потребовали убрать с улицы Вайнера гигантского льва от «Сима-ленда»

Екатеринбуржцы потребовали убрать с улицы Вайнера гигантского льва от «Сима-ленда»
Иллюстрация: DK.RU

В ночь с 4 на 5 октября на главной пешеходной улице города появилась фигура льва с «золотыми» гривой и гениталиями. Такие «подарки городу» должны публично согласовываться, — считают горожане.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Пятиметровая фигура льва возникла на пересечении улиц Вайнера и Попова в ночь на 5 октября. Она стала одним из подарков городу от компании «Сима-ленд» Андрея Симановского

В телеграм-канале «Медиаэкран на Вайнера» объяснили появление объекта тем, что он отсылает к древним львам, которые водились на Урале 30 тыс. лет назад:

Во все времена львы были не просто хищниками, а символом храбрости, власти, твердого характера и могучего духа. А их скульптуры устанавливали во многих столицах России. Теперь и в столицу Урала вернулись гигантские львы, как несколько тысячелетий назад. Этот проект стал символом возвращения к истокам и напоминанием о силе и стойкости региона и проживающих в нем людей. 

Но пятиметровый лев с «золотыми» гривой и гениталиями понравился не всем горожанам. 6 октября на сайте Change.org появилась петиция с требованием его убрать.

Екатеринбуржцы потребовали убрать с улицы Вайнера гигантского льва от «Сима-ленда» 1

В тексте петиции подчеркивается, что «улица Вайнера одна из старейших улиц Екатеринбурга и имеет общественную, историческую и архитектурную значимость» и что «планы на установку данной скульптуры не публиковались, образ и место расположение определялось и согласовывалось без учета мнения горожан».

Подобные «подарки городу» непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом, — говорится в тексте.

Автор петиции Екатерина Петрова предлагает: 

  1. Вынести на публичное обсуждение необходимость нахождения скульптуры в таком виде и на улице Вайнера.
  2. В случае если большинство поучаствовавших в обсуждении горожан выступит против, обязать благотворителя демонтировать скульптуру.
  3. Разработать и опубликовать порядок возведения
    в городе Екатеринбурге произведений монументально-декоративного искусства городского значения.

На момент публикации новости петицию подписали 715 человек.

Напомним, что ранее компания «Сима-ленд» установила на улице Вайнера на участке от Ленина до Малышева брендированный медиаэкран.

Екатеринбуржцы потребовали убрать с улицы Вайнера гигантского льва от «Сима-ленда» 2

Он стал подарком к 300-летию Екатеринбурга. В сентябре стало известно, что конструкция останется там навсегда и перейдет на баланс Горсвета.

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Автор: Виктория Говорковская
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