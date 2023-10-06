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Застройщиков обяжут согласовывать внешний вид зданий с мэрией Екатеринбурга

Застройщиков обяжут согласовывать внешний вид зданий с мэрией Екатеринбурга
Иллюстрация: DK.RU

Сначала власти будут регламентировать проекты по трем параметрам, потом перечень может расшириться. Схожие требования действовали до 2020 г. и спровоцировали конфликт между девелоперами и мэрией.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

С 2024 г. девелоперы начнут согласовывать облик новостроек с администрацией Екатеринбурга. Об этом на форуме 100+ TechnoBuild сообщила замначальника Главархитектуры Марина Мацкова.

На первом этапе согласование коснется трех параметров:

  • виды стройматериалов;
  • возможность размещения инженерных конструкций;
  • подсветка фасадов.

Соответствующие нормы и требования будут включены в Правила землепользования и застройки. Их действие будет распространяться не только на жилье, но и на ТЦ, БЦ, магазины, гостиницы, паркинги.

Напомним, что с 1 сентября 2023 г. вступило в силу постановление правительства РФ о правилах согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий. Они касаются:

  • объемно-пространственных характеристик (размер, форма, месторасположение домов);
  • архитектурно-стилистическим характеристик (элементы фасада);
  • цветовых решений;
  • отделочных и строительным материалов;
  • размещения технического и инженерного оборудования;
  • подсветки фасадов.

В соответствии с постановлением местные власти должны определить территории, где потребуется согласование облика зданий, и сформулировать требования.

В Екатеринбурге до 2020 г. существовала система согласования АГО с администрацией города. Однако ее реализация на практике привела к противостоянию девелоперов с властями. В результате Гильдии строителей Урала удалось через суд добиться исключения из Административного регламента выдачи разрешений на строительство положений, касающихся согласования архитектурного-градостроительного облика (АГО).

Ранее DK.RU сообщил, что мэрия Екатеринбурга передаст планирование строек своей структуре. Частникам придется «подвинуться».

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Автор: Виктория Говорковская
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