Застройщиков обяжут согласовывать внешний вид зданий с мэрией Екатеринбурга

Сначала власти будут регламентировать проекты по трем параметрам, потом перечень может расшириться. Схожие требования действовали до 2020 г. и спровоцировали конфликт между девелоперами и мэрией.

С 2024 г. девелоперы начнут согласовывать облик новостроек с администрацией Екатеринбурга. Об этом на форуме 100+ TechnoBuild сообщила замначальника Главархитектуры Марина Мацкова.

На первом этапе согласование коснется трех параметров:

виды стройматериалов;

возможность размещения инженерных конструкций;

подсветка фасадов.

Соответствующие нормы и требования будут включены в Правила землепользования и застройки. Их действие будет распространяться не только на жилье, но и на ТЦ, БЦ, магазины, гостиницы, паркинги.

Напомним, что с 1 сентября 2023 г. вступило в силу постановление правительства РФ о правилах согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий. Они касаются:

объемно-пространственных характеристик (размер, форма, месторасположение домов);

архитектурно-стилистическим характеристик (элементы фасада);

цветовых решений;

отделочных и строительным материалов;

размещения технического и инженерного оборудования;

подсветки фасадов.

В соответствии с постановлением местные власти должны определить территории, где потребуется согласование облика зданий, и сформулировать требования.

В Екатеринбурге до 2020 г. существовала система согласования АГО с администрацией города. Однако ее реализация на практике привела к противостоянию девелоперов с властями. В результате Гильдии строителей Урала удалось через суд добиться исключения из Административного регламента выдачи разрешений на строительство положений, касающихся согласования архитектурного-градостроительного облика (АГО).

Ранее DK.RU сообщил, что мэрия Екатеринбурга передаст планирование строек своей структуре. Частникам придется «подвинуться».

Читайте также:

На юге Екатеринбурга появится новый район на 123 тысячи жителей

Еще больше новостроек: индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 13%