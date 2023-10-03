На юге Екатеринбурга появится новый район на 123 тысячи жителей

Проект разрабатывает ГК «КОРТРОС», девелопер «Академического». Общий объем застройки территории составит 4,43 млн кв. м., из них 3,7 млн кв. м отведено под жилье.

До 2035 г. на юге Екатеринбурга, по соседству с Солнечным появится Горнощитский район. Проект района на форуме 100+ TechnoBuild показала ГК «КОРТРОС».

Площадь Горнощитского района составит 804 га. На ней планируют построить 3,7 млн кв. м жилья, зрелищный и спортивный центр, многопрофильную городскую больницу, университетский кампус с образовательным центром и технопарк.

В новый район смогут заехать порядка 123 тыс. человек.

Главной рекреационно-туристической достопримечательностью Горнощитского станет парк вдоль реки Шиловки. Он пройдет через весь район и обеспечит связь между двумя крупными лесопарковыми зонами. Жилая застройка будет связана с парком сетью скверов и бульваров.

Авторы концепции рассчитывают, что со временем на основе Горнощитского будет сформирован девятый административный район Екатеринбурга. Поэтому в проекте предусмотрена административная застройка.

Напомним, что X Международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild открылись в Екатеринбурге 3 октября. Тема мероприятия 2023 г. — «Строительство человечности». В выставке участвуют больше 500 компаний. На секциях выступят более 900 экспертов, в том числе бизнесмены и представители органов власти.

Ранее DK.RU сообщил, что екатеринбургские девелоперы наращивают строительную активность в жилой сфере. За последний квартал индекс кранов (косвенный индекс строительной активности в жилой сфере) вырос на 13%. По данным УПН, он достиг отметки в 177 штук.