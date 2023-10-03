В Екатеринбурге открылся X Международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild

Тема мероприятия 2023 г. — «Строительство человечности». В выставке участвуют больше 500 компаний. На секциях выступят более 900 экспертов, в том числе бизнесмены и представители органов власти.

3 октября в Екатеринбург-Экспо стартовал X Международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild.

На открытии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Свердловская область обладает значительным потенциалом и компетенциями в строительстве. У нас работают крупные, проверенные временем компании, которые могут построить все — от индивидуального жилого дома до современного городского района со всей сопутствующей инфраструктурой. Мы не только много строим, но и практически полностью обеспечиваем себя строительными материалами, — сказал глава региона.

Он отметил, что в Свердловской области есть уникальные примеры применения инновационных энергосберегающих технологий и технологий «зеленого строительства», которые будут интересны участникам выставки.

Алексей Орлов подчеркнул, что за годы существования 100+ проделал большой путь: сначала это было узкоспециализированное мероприятие, посвященное высотному уникальному строительству, а сегодня 100+TechnoBuild — крупнейшее конгрессно-выставочное событие в строительной сфере.

Главными темами форума и выставки в 2023 г. станут проектирование, строительство, эксплуатация уникальных зданий и сооружений, энергоэффективность и безопасность, «зеленое» строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование. Особое внимание будут уделено теме импортозамещения и локального производства материалов и технологий.

100+ TechnoBuild продлится до 6 октября. Ключевым событием станет пленарное заседание с участием министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Ранее DK.RU сообщил, что екатеринбургские девелоперы наращивают строительную активность в жилой сфере. За последний квартал индекс кранов (косвенный индекс строительной активности в жилой сфере) вырос на 13%. По данным УПН, он достиг отметки в 177 штук.

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