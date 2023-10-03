Еще больше новостроек: индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 13%

Уральская палата недвижимости представила результаты ежеквартального мониторинга всех строящихся жилых домов Екатеринбурга. Резюме: девелоперы наращивают строительную активность в жилой сфере.

Индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). Он является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

По данным УПН, индекс кранов в Екатеринбурге быстро растет: в третьем квартале 2023 г. он достиг отметки в 177 штук.

Еще весной 2023 г. на жилых стройках в Екатеринбурге работало 149 кранов.

В течение последнего квартала девелоперы продолжали выводить на рынок новые проекты, наращивая конкуренцию. За последний квартал число работающих кранов выросло на 20 штук или на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 17%, — отмечает глава аналитической службы УПН Михаил Хорьков.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, летом 2023 г. объем предложения на рынке новостроек превысил отметку в 50 тыс. квартир. Никогда ранее у покупателей Екатеринбурга не было такого широкого выбора на первичном рынке. Предложение стало более дифференцированным как в территориальной, так и в качественной плоскости.

Число ДДУ в августе превысило 4,5 тыс. сделок — еще один максимум. В начале осени повышенный спрос сохранился.

После любого ажиотажа случается спад, но текущие темпы продаж позволяют выйти на исторический рекорд по итогам года. Условия кредитования на рынке жилья меняются, но у первичного рынка по-прежнему очень много привилегий. И пока они продолжают двигать цены к следующим рекордам, — подчеркивает Михаил Хорьков.

Напомним, что Екатеринбурге находится в «середнячках» по срокам реализации новостроек среди городов России. Девелоперам потребуется 2 года и 7 месяцев, чтобы найти покупателей на то, что строится сейчас.

Ранее DK.RU сообщил, что на месте КОРа возведут 120 тыс. «квадратов» жилья. Застройкой территории займется ООО «Клевер Плюс». Девелопер уже приступил к разработке документации по планировке участка.