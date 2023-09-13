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Квартир столько, что не продать и за 2,5 года. В Екатеринбурге переизбыток нового жилья

Квартир столько, что не продать и за 2,5 года. В Екатеринбурге переизбыток нового жилья
Иллюстрация: DK.RU

По прогнозам, к концу года свердловские застройщики преодолеют рубеж в 3 млн кв. м жилья (большая часть объема приходится на Екатеринбург). Но на реализацию квартир потребуются годы.

#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

Специалисты bnMAP.pro проанализировали темпы и сроки реализации товарных остатков в 16 городах-миллионниках с учетом средних темпов продаж за последние 12 месяцев. Они посчитали, сколько времени потребуется девелоперам, чтобы найти покупателей.

Екатеринбург оказался в «середнячках» по срокам реализации новостроек.

Рейтинг локаций по расчетным срокам реализации товарных остатков:

  • Нижний Новгород, Красноярск: 2,3 года
  • Пермь: 2,6 года
  • Екатеринбург: 2,7 года
  • Москва, Санкт-Петербург: 2,9 года
  • Новосибирск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону: 3,3 года
  • Волгоград: 3,4 года
  • Уфа: 3,5 года
  • Воронеж: 4,1 года
  • Омск: 4,4 года
  • Краснодар: 4,5 года 
  • Самара: 5,2 года.

На момент проведения мониторинга по всем локациям доля непроданных квартир составила более 50% от общего проектного объема.

Региональный партнер платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков отмечает, что в августе 2023 г. на рынке новостроек Екатеринбурга был зафиксирован рост продаж: зарегистрировано почти 4 тысячи договоров долевого участия в строительстве.  

Число подписанных в августе договоров (которые уже прошли регистрацию) — около 3,4 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце на уровне выше 4,5 тыс. сделок, — резюмирует аналитик.

На фоне повышенного спроса девелоперы начали поднимать цены. Разбег составил от 1% до 10%. В среднем в августе новостройки подорожали на 3%.

Ранее DK.RU сообщил, что на месте КОРа возведут 120 тысяч «квадратов» жилья. Застройкой территории займется ООО «Клевер Плюс». Девелопер уже приступил к разработке документации по планировке участка.

Напомним, что многоэтажки появятся и на территорию завода «Ювелиры Урала». На сайте мэрии Екатеринбурга появилась информация о передаче под застройку участка в границах ул. 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Вести работы будет «Ривьера-Инвест-Екб».

Автор: Виктория Говорковская
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