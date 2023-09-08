Уплотнение продолжается. Территорию завода «Ювелиры Урала» хотят застроить многоэтажками

На участке в границах улиц 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги к 2035 г. могут появиться Жилые дома высотой от 9 этажей, общей площадью 58 тыс. кв.м.

Территорию бывшего завода «Ювелиры Урала» экс-депутата Госдумы Валерия Язева планируют застроить многоэтажками. На сайте мэрии Екатеринбурга появилась информация о том, что под застройку передается участок в границах ул. 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Вести работы будет «Ривьера-Инвест-Екб».

По проекту, на территории экс-завода возведут четыре жилых дома высотой от девяти и более этажей, общей площадью 58 тыс. кв.м. и подземный паркинг на 200 мест. Работы должны быть завершены до 2035 г., население проектируемой территории составит 3,6 тыс. человек.

О том, что эта территория будет передана под жилую застройку, сообщалось еще в 2017 г., тогда же стало известно, что работы будет вести компания Валерия Малышева (по данным сервиса Kartoteka.ru, ему принадлежит 90% «Ривьера-Инвест-Екб»). Проект обсуждался на общественных слушаниях, сейчас планировка и межевание вновь должны пройти эту процедуру. Жители могу оставить свои предложения и замечания до 18 сентября, общественные обсуждения назначены на 29 сентября.

Напомним, ОО «УК «Ява», учредитель ОАО «Ювелиры Урала», в банкротстве с 2017 г. Банкротное дело завершено судом в мае 2023 г., в 2020 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом и самого Валерия Язева, экс-депутата Госдумы РФ и основателя корпорации «Ява». Как писал DK.RU в конце августа, коллекцию оружия Валерия Язева пытались продать с торгов, но она никого не заинтересовала. Общая стоимость лотов (пистолеты, ружья, карабины) в рамках дела о банкротстве пытались продать более чем за 2,5 млн руб.

В июле этого года на торги была выставлена продукция обанкротившегося завода «Ювелиры Урала». Начальная цена лотов — 27,8 млн руб., общий вес — более 150 кг. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 октября текущего года.

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