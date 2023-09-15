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Мэрия передаст планирование строек своей структуре. Частникам придется «подвинуться»

Мэрия передаст планирование строек своей структуре. Частникам придется «подвинуться»
Иллюстрация: телеграм-канал главы города

За разработку проектов планировки и межевания участков для крупных или значимых для Екатеринбурга строек будет отвечать «Мастерская Генплана». Эта структура подчиняется Главархитектуры.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга изменила подход к планированию участков под большие девелоперские проекты: раньше эту деятельность доверяли частным игрокам, сейчас — «Мастерской Генплана» (муниципальная структура).

Ранее проектами планировок и межевания занимались частные организации. Так, компания «Гестор» за два года (с сер. 2018 г. по сер. 2020 г.) получила заказы на проектирование 3,41 млн кв. м жилья.  

Важно, чтобы строительный процесс с самого начала происходил под нашим контролем. При разработке проектов планировок силами сторонних организаций, застройщики нередко ставили свои интересы выше интересов города, что совершенно недопустимо. Поэтому было принято решение изменить вектор работы и взять общегородскую стратегию в одни руки, — говорит вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов (цитата по 66.ru).

В 2023 г. «Мастерская Генплана» подготовила планировки для нового небоскреба у БЦ «Высоцкий», квартала на месте Виншампанкомбината, территории вокруг цирка и Ледовой арены, квартала на месте завода «Каучук» на Уктусе, микрорайонов «Университетский» и «Патрушихинские пруды», а также план застройки территории «ВИЗ-Правобережный»

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Автор: Виктория Говорковская
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