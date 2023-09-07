Жители ВИЗа выступили против строительства «Правительственного квартала» у пруда

6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу Верх-Исетского пруда. Областные власти собираются построить на месте частного сектора три небоскреба (один предназначен для правительства).

В конце августа Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории района «ВИЗ-Правобережный». Согласно ему, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта появится жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал», куда переедет правительство области.

Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Они боятся, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу пруда.

Как правило, каждый ЖК хочет иметь свою зону, и, как мы видим в других элитных комплексах, ее огораживают. Поэтому создается вопрос о доступности береговой линии для жителей района. А это единственная зеленая зона, поэтому мы хотим, чтобы все следовало изначальному проекту, который был до 2021 г., — отметили участники флешмоба (цитата — «Моменты»).

Позиция Администрации города: в проекте запланированы все необходимые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Их использование исключит возможность перегрузок. Застройка существующей зеленой зоны не предполагается. В квартале, где сейчас находится частный сектор, создадут новое общедоступное озеленение. Для увеличения зоны отдыха горожан организуют пирсы площадью около 15 тыс. кв. м.

Жителям ВИЗа эти обещания не кажутся убедительными. Они предлагают уменьшить этажность высоток и гарантировать сохранение доступного для всех зеленого пространства. Горожане рассчитывают на прямой диалог с застройщиком или представителями Администрации города. Сейчас они отправляют обращения на официальный портал Екатеринбурга.

Напомним, о том, что городские и региональные власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный», стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

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