Компании хоккеиста Дацюка разрешили изменить берег и дно Исети ради гостиницы

Рабочие уже вырубили большую часть деревьев на участке от ул. Декабристов до Белинского и сделали земляную насыпь, сузив русло реки. Хотя берег относится к зоне охраняемого природного ландшафта.

Минприроды Свердловской области выдало разрешение на изменение берега и дна Исети в районе пересечения улиц Декабристов — Розы Люксембург в Екатеринбурге. Рядом с набережной компания ООО «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) планирует возвести гостиницу.

О выдаче разрешения сообщило Уральское управление Росприроднадзора в ответ на запрос гендиректора «Сада Нурова» Алены Цорик, пишет ЕАН. Детали будущих изменений берега и дна реки в документе не уточняются.

Разрешение было выдано 15 августа 2023 г. Работы же на участке ведутся с конца июля 2023 г.

Сегодня посмотрел, что делают у Царского моста на Декабристов. Реально «Радиус» просто засыпает половину реки со своей стороны. Видно, что участок им дали маленький, а построить хотят что-то большое, при этом надо еще сделать благоустройство и оставить расстояние от реки. В результате более-менее широкая река на этом участке уменьшается в два раза просто потому, что мэрия разрешила застроить набережную вместе с рекой, — пишет Алексей Кофман, активист фонда «Городские проекты».

Он отмечает, что берег относится к зоне охраняемого природного ландшафта.

Недавно было обсуждение экспертизы о снятии этого статуса, но приказ об изменение зон охран так и не появился на сайте управления охраны ОКН, — подчеркивает активист.

Речь идет об экспертизе, заказчиком которой выступило ООО «Радиус Девелопмент». Документ поступил на обсуждение в управление по госохране ОКН по Свердловской области в мае 2023 г. В нем предлагалось объединить зоны охраны нескольких памятников в центре Екатеринбурга: Царского моста, Екатеринбургского земско-городского родильного дома и усадьбы Блохиной. Это позволило бы сократить зону охраны, убрав участок охраняемого природного ландшафта на набережной Исети у Царского моста.

В департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии общественникам сообщили, что не располагают информацией о возможной засыпке реки Исети у Царского моста или кардинальном изменении русла водной артерии.

Напомним, что компания «Радиус Девелопмент» приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г. Цена лота составила 22,37 млн руб.

Ранее Администрация Екатеринбурга разрешила ей строить 30-этажный отель за Домом контор.