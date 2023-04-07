Компании Павла Дацюка разрешили строить 30-этажный отель за Домом контор

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории под апарт-отель в квартале улиц Малышева, 8 Марта, Радищева и Вайнера. Срок строительства — до 2030 г.

«Радиус-2» разместится на участке в 7,66 га. Площадь гостиницы составит не более 27 тыс. кв. м. В 30-этажном здании будет 395 номеров.

Развитие территории, предусмотренное проектом планировки, планируется в один этап, включающий в себя строительство гостиницы со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на 39 машиномест. Срок реализации проекта — 2030 год», — говорится в постановлении мэрии.

Инвестором «Радиуса-2» выступает ООО «АЛМИ». Учредители компании — предприниматель Александр Трунтаев и хоккеист Павел Дацюк. Градсовет рассматривал проект гостиницы несколько лет назад, после завершения строительства первой части комплекса Radius Central House. Тогда он был 24-этажным, в гостинице было предусмотрено 227 номеров. Больше 8 тыс. кв. м площадей планировалось сдавать в аренду под офисы.

Напомним, что в 2021 г. Павел Дацюк и Александр Трунтаев стали героями скандала: в ночь на 6 ноября был снесен флигель усадьбы Поповичевых. Он «мешал» организации проезда к будущей высотке. После этого депутат Константин Киселев написал на своей странице в соцсети, что намерен поднять в гордуме вопрос о лишении хоккеиста и звания почетного гражданина Екатеринбурга.

Минувшей осень стало известно, что Администрация Екатеринбурга согласовала компании «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) строительство гостиничного комплекса на берегу Исети. Она приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г.