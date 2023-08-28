Метро, много жилья и правительственный квартал — все это собрались построить на ВИЗе

Общая площадь проектируемой территории — 765,9 Га. Проект по застройке района выставили на общественные обсуждения, свои предложения можно оставить до конца недели.

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Общая площадь проектируемой территории — в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта — составит 765,9 Га. Здесь появится жилье для 82,6 тыс. чел.

Согласно документу, планировочный район хотят разбить на восемь планировочных кварталов. Численность жителей района составит 106 тыс. чел. Всего будет возведено 2,4 млн кв. м жилья и 149,7 тыс. кв. м коммерческих помещений. Кроме жилья, появится социальная инфраструктура — детские сады, школы, поликлиника, ФОКи, школы искусств. Через район также пройдет вторая ветка метро — должно быть построено три станции: «Янтарная», «Верх-Исетская» и «Металлургическая».



Источник фото: проектная документация

Предполагается, что развитием района займутся сразу несколько застройщиков. Как сообщал DK.RU, свой проект рядом с Большим Конным полуостровом реализует «Группа ЛСР».

Застройка будет проходить в три этапа. На первом этапе — до 2025 г. — возведут около 500 тыс. кв. м жилья для 16,8 тыс. чел. На втором этапе, помимо жилья, планируют построить административные здания общей площадью 160 тыс. кв. м. Как уже писал DK.RU, на пресс-конференции в прошлом году губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сейчас подразделения областного правительства работают в 27 разных зданиях, разбросанных по городу. Это неудобно, поэтому принято решение построить новый комплекс зданий для правительства в одном месте.

Напомним, о том, что городские и региональные власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный», стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.