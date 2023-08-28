Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.08
94,71
102,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Метро, много жилья и правительственный квартал — все это собрались построить на ВИЗе

Метро, много жилья и правительственный квартал — все это собрались построить на ВИЗе
Иллюстрация: DK.RU

Общая площадь проектируемой территории — 765,9 Га. Проект по застройке района выставили на общественные обсуждения, свои предложения можно оставить до конца недели.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Общая площадь проектируемой территории — в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта — составит 765,9 Га. Здесь появится жилье для 82,6 тыс. чел.

Согласно документу, планировочный район хотят разбить на восемь планировочных кварталов. Численность жителей района составит 106 тыс. чел. Всего будет возведено 2,4 млн кв. м жилья и 149,7 тыс. кв. м коммерческих помещений. Кроме жилья, появится социальная инфраструктура — детские сады, школы, поликлиника, ФОКи, школы искусств. Через район также пройдет вторая ветка метро — должно быть построено три станции: «Янтарная», «Верх-Исетская» и «Металлургическая».

Метро, много жилья и правительственный квартал — все это собрались построить на ВИЗе 1
Источник фото: проектная документация

Предполагается, что развитием района займутся сразу несколько застройщиков. Как сообщал DK.RU, свой проект рядом с Большим Конным полуостровом реализует «Группа ЛСР».

Застройка будет проходить в три этапа. На первом этапе — до 2025 г. — возведут около 500 тыс. кв. м жилья для 16,8 тыс. чел. На втором этапе, помимо жилья, планируют построить административные здания общей площадью 160 тыс. кв. м. Как уже писал DK.RU, на пресс-конференции в прошлом году губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сейчас подразделения областного правительства работают в 27 разных зданиях, разбросанных по городу. Это неудобно, поэтому принято решение построить новый комплекс зданий для правительства в одном месте.

Напомним, о том, что городские и региональные власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный», стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • Смерть Евгения Пригожина официально подтверждена. Что известно на данный моментСмерть Евгения Пригожина официально подтверждена. Что известно на данный момент
  • Самый крупный налогоплательщик в РФ: сколько налога на сверхприбыль заплатит Сбер?Самый крупный налогоплательщик в РФ: сколько налога на сверхприбыль заплатит Сбер?
  • Суд решил, что цены на вывоз мусора в регионе все же нужно пересмотретьСуд решил, что цены на вывоз мусора в регионе все же нужно пересмотреть
  • Эффект от пандемии COVID-19: число пенсионеров в России резко сократилось всего за полгодаЭффект от пандемии COVID-19: число пенсионеров в России резко сократилось всего за полгода
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.