Остается навсегда. Экран, переброшенный через ул. Вайнера, не будут убирать

Конструкция с огромным медиаэкраном переходит на баланс МУП «Горсвет». Власти города рассказали о своих планах по его использованию.

Медиаэкран на ул. Вайнера, появившийся минувшим летом, не будут убирать. Навес на участке пешеходной улицы от ул. Ленина до ул. Малышева, установленный компанией «Сима-Ленд» к 300-летию Екатеринбурга, перейдет на баланс Горсвета.

По словам главы города Алексея Орлова, медиаэкран является частью преображения Екатеринбурга к трехсотлетнему юбилею. В ближайшее время на л. Вайнера также появятся новые лавочки и урны, будет установлен общий дизайн-код для вывесок работающих на улице магазинов и кафе.

На медиаэкране будут транслировать в том числе медиапредставления. Например, каждое 3 сентября на нем планируется показывать клип на одноименную песню Михаила Шуфутинского, а в день рождения Юрия Шатунова на ул. Вайнера будут играть песни «Ласкового мая» с соответствующим видеорядом.

Ранее власти города заявляли, что конструкция будет временной, в дни празднования городского юбилея на ней транслировали события из истории города и световые шоу со звездами и салютами. Также сообщалось, что огромный экран, переброшенный через улицу, прошел экспертизу и не навредит объектам культурного наследия, которые находятся на ул. Вайнера.

В начале августа DK.RU сообщал, что на гигантском светящемся экране, словно переброшенном через главную пешеходную улицу города, было представлено световое шоу. Тогда тестировали два варианта, с музыкой Queen и Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом — DK.RU).

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