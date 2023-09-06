Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.09
97,53
104,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Остается навсегда. Экран, переброшенный через ул. Вайнера, не будут убирать

Остается навсегда. Экран, переброшенный через ул. Вайнера, не будут убирать
Иллюстрация: скриншот видео

Конструкция с огромным медиаэкраном переходит на баланс МУП «Горсвет». Власти города рассказали о своих планах по его использованию.

#НОВОСТИ

Медиаэкран на ул. Вайнера, появившийся минувшим летом, не будут убирать. Навес на участке пешеходной улицы от ул. Ленина до ул. Малышева, установленный компанией «Сима-Ленд» к 300-летию Екатеринбурга, перейдет на баланс Горсвета.

По словам главы города Алексея Орлова, медиаэкран является частью преображения Екатеринбурга к трехсотлетнему юбилею. В ближайшее время на л. Вайнера также появятся новые лавочки и урны, будет установлен общий дизайн-код для вывесок работающих на улице магазинов и кафе.

На медиаэкране будут транслировать в том числе медиапредставления. Например, каждое 3 сентября на нем планируется показывать клип на одноименную песню Михаила Шуфутинского, а в день рождения Юрия Шатунова на ул. Вайнера будут играть песни «Ласкового мая» с соответствующим видеорядом.

Ранее власти города заявляли, что конструкция будет временной, в дни празднования городского юбилея на ней транслировали события из истории города и световые шоу со звездами и салютами. Также сообщалось, что огромный экран, переброшенный через улицу, прошел экспертизу и не навредит объектам культурного наследия, которые находятся на ул. Вайнера.

В начале августа DK.RU сообщал, что на гигантском светящемся экране, словно переброшенном через главную пешеходную улицу города, было представлено световое шоу. Тогда тестировали два варианта, с музыкой Queen и Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом — DK.RU).

Читайте также: Алексей Орлов заявил, что ремонт на ул. Вайнера начнется «со дня на день»

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?
  • «Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?«Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?
  • На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.
  • Екатеринбург попал в топ-3 мегаполисов страны, где жители предпочитают строить карьеруЕкатеринбург попал в топ-3 мегаполисов страны, где жители предпочитают строить карьеру
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.