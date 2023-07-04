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Алексей Орлов заявил, что ремонт на ул. Вайнера начнется «со дня на день»

Алексей Орлов заявил, что ремонт на ул. Вайнера начнется «со дня на день»
Иллюстрация: 2ГИС

Сначала на пешеходной улице приведут в порядок плиточное покрытие, затем заменят скамейки, урны и вазоны. Также планируется привести в порядок вывески заведений, работающих на улице.

#НОВОСТИ

Сегодня, 4 июля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прием граждан Ленинского района города. Одной из тем, которые были затронуты на встрече, стало обновление улицы Вайнера.

ЕАН пишет, что председатель Совета территориального общественного самоуправления (ТОС) «Центральный» Елена Мартемьянова подчеркнула, что центральная прогулочная зона города пребывает в угнетенном состоянии: старые плитка, лавки, урны, вазоны, которые давно требуют замены. Мэр ответил, что и сам любит гулять по Вайнера, а улицу совсем скоро приведут в порядок:

В июле, со дня на день, начнется ремонт плиточного покрытия главной прогулочной улицы Екатеринбурга — будут заменены поврежденные элементы. К юбилею города мы планируем заменить скамьи, урны, вазоны. В настоящее время монтируются праздничная подсветка и световые конструкции. Архитекторы разрабатывают единый формат вывесок, чтобы наша главная прогулочная зона выглядела гармонично. Мы следим за улицей Вайнера, мы не можем пренебрегать, оставлять без внимания одну из наших городских достопримечательностей, — подчеркнул мэр.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что на руинах исторического здания на ул. Вайнера построят гостиницу. Дом купца Ермолаева (Вайнера, 64) является объектом культурного наследия регионального значения. В 1990-е годы в здании произошел пожар, и сейчас оно находится в руинированном состоянии.

В помещении хотели открыть музей, но, поскольку ни историческая планировка, ни отделка не сохранились, а техническое состояние остатков конструкций признано аварийным, от этой идеи отказались. Собственник, бизнесмен и президент «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань, решил сделать в нем гостевой дом. Особняк воссоздадут по историческим фотографиям и чертежам. Согласно заключению экспертов, ремонтировать сохранившиеся конструкции нецелесообразно — их полностью заменят.

Ранее на DK.RU: Как избавить город от хаотичных парковок и сделать ул. Вайнера уютной — Тимур Абдуллаев

Автор: Александра Клименко
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