Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
82,64
89,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На руинах исторического здания на улице Вайнера построят гостиницу

На руинах исторического здания на улице Вайнера построят гостиницу
Иллюстрация: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Построенный в 1911–1913 гг. в стиле модерн особняк купца Ермолаева серьезно пострадал в результате пожара. Сейчас им владеет президент «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Дом купца Ермолаева (Вайнера, 64) является объектом культурного наследия регионального значения. В 1990-е годы в здании произошел пожар, и сейчас оно находится в руинированном состоянии.

По данным JustMedia.ru, в помещении хотели открыть музей. Но, поскольку ни историческая планировка, ни отделка не сохранились, а техническое состояние остатков конструкций признано аварийным, от этой идеи отказались. Собственник, бизнесмен и президент «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань, решил сделать в нем гостевой дом.

На руинах исторического здания на улице Вайнера построят гостиницу 1

Источник фото: единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации

Особняк воссоздадут по историческим фотографиям и чертежам. Согласно заключению экспертов, ремонтировать сохранившиеся конструкции нецелесообразно — их полностью заменят.

Ранее DK.RU сообщил, что компания дочери главы РМК Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной занимается реконструкцией здания середины XIX века, расположенного на набережной Исети, по соседству со штаб-квартирой РМК. Она планирует запустить там новый гастропроект. Еще один гастропроект она планирует запустить в здании павильона «Цветы» на Плотинке. Но сначала его ждет реконструкция (рендеры проекта).

Напомним, что в мае в Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкцию старинного здания на Малышева, 58. В перспективе в нем разместится Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей. Стоимость работ — 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский.

 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • К бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсменК бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсмен
  • Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повыситЦентробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повысит
  • «Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»
  • Телефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по РоссииТелефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.