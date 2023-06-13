На руинах исторического здания на улице Вайнера построят гостиницу

Построенный в 1911–1913 гг. в стиле модерн особняк купца Ермолаева серьезно пострадал в результате пожара. Сейчас им владеет президент «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань.

Дом купца Ермолаева (Вайнера, 64) является объектом культурного наследия регионального значения. В 1990-е годы в здании произошел пожар, и сейчас оно находится в руинированном состоянии.

По данным JustMedia.ru, в помещении хотели открыть музей. Но, поскольку ни историческая планировка, ни отделка не сохранились, а техническое состояние остатков конструкций признано аварийным, от этой идеи отказались. Собственник, бизнесмен и президент «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань, решил сделать в нем гостевой дом.

Источник фото: единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации

Особняк воссоздадут по историческим фотографиям и чертежам. Согласно заключению экспертов, ремонтировать сохранившиеся конструкции нецелесообразно — их полностью заменят.

Ранее DK.RU сообщил, что компания дочери главы РМК Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной занимается реконструкцией здания середины XIX века, расположенного на набережной Исети, по соседству со штаб-квартирой РМК. Она планирует запустить там новый гастропроект. Еще один гастропроект она планирует запустить в здании павильона «Цветы» на Плотинке. Но сначала его ждет реконструкция (рендеры проекта).

Напомним, что в мае в Екатеринбурге выбрали подрядчика на реконструкцию старинного здания на Малышева, 58. В перспективе в нем разместится Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия и музей. Стоимость работ — 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский.