Как избавить город от хаотичных парковок и сделать ул. Вайнера уютной — Тимур Абдуллаев

Глава бюро Archinform, экс-главный архитектор Екатеринбурга рассказал, почему новый небоскреб у «Высоцкого» — не лучшая идея, и рекомендовал при застройке исторических районов брать пример с Казани.

Основатель архитектурного бюро Archinform Тимур Абдуллаев высказался о ключевых моментах, связанных со строительством и благоустройством Екатеринбурга в интервью JustMedia.ru. DK.RU выбрал главное из беседы.

О благоустройстве улицы Вайнера:

— На мой взгляд, на Вайнера людям не хватает уюта. Хочется как можно быстрее пробежать по улице и забыть. Почему? Во-первых, из-за огромного количества дешевой торговли и общепита, непонятных полувременных торговых точек. Во-вторых, из-за отсутствия дизайн-кода в оформлении входных групп и вывесок. Сами здания и отдельные участки этой улицы вполне неплохие. Учитывая все это, у меня для Вайнера есть простой рецепт: запретить многие вещи, избавиться от засилья дешевой торговли и максимально озеленить. Последнее позволит исключить тоннельное просматривание улицы насквозь. Сегодня мы идем по ней, как по коридору, видя ее перспективу через три квартала, и это не очень хорошо.

Понятно, что из-за коридоров сетей, которые идут под землей, мы не сможем в прямом смысле этого слова высадить здесь деревья. Придется решать эту проблему с помощью мобильного озеленения. Есть 3D-пластика, позволяющая сделать искусственные холмы, высадить трех-, четырех-, шестиметровые деревья с раскидистыми кронами, которые создадут тень. Массив листвы поглотил бы гулкость, позволил изменить акустическое восприятие улицы и мгновенно поменять ее характер. Мы перестали бы видеть Вайнера как кричащий, шумящий, визуально замусоренный тоннель.

О визуальном единстве городской среды:

— С единством не очень хорошо. Есть много вещей, которые стоило бы привести в порядок, но не всегда есть для этого инструменты. Когда я был главным архитектором города, мы активно работали в этом направлении совместно с комитетом по товарному рынку и комитетом по благоустройству. Смогли многие вещи привести к единому знаменателю, но, спустя несколько лет, положение об Архитектурно-градостроительном облике объектов капитального строительства в городе отменили. В документе содержалось много важных вещей о паспортизации фасадов и дизайн-коде.

Всегда самым слабым звеном во всей этой истории являлось то, как потребовать соблюдения всех этих правил от собственников, особенно в условиях отсутствия правового механизма. А в ситуации, когда даже формально правил никаких нет, то непонятно, как вообще что-то требовать от владельцев. Просто сказать, что мы выпустили рекомендации и считаем, что они хорошие, — не вариант. Считать можно все что угодно. Все это субъективно. Но отказываться от этой темы однозначно нельзя. Надо дальше работать по ней.

О парковках:

— Необходимо физически не создавать возможности для паркования. По одной полосе в каждую сторону. Тогда ты либо едешь, либо тебя здесь нет. Тут даже эвакуатор не понадобится, потому что тебя твои соседи вынесут с машиной. Простой пример. У нас заузили Вайнера. Сейчас она однополосная. Я по ней стал быстрее проезжать. Ушла возможность хаотичного паркования вдоль улицы, и проехать стало проще. Если твоя цель не бросить машину где попало, а проехать, то ты от этого только выиграешь.

Далеко за примером ходить не надо. Весь центр Москвы двухполосный. И Москва стояла, а после реализации программы «Моя улица», в рамках которой заузили проезжую часть, столица поехала. А москвичи все сказали: «Ой, какой у нас город европейский стал. Мы теперь тут ходим, на самокатах катаемся, у нас кафе везде, озеленение».

Сейчас, если провести опрос, то даже все эти транспортные любители скажут, что им проще стало ездить. В пределах исторического центра никакого другого рецепта не существует. Также хорошая была история с платным паркованием, жалко, что эта система сейчас не работает.

О «Призме»:

— Вопрос с «Призмой» непростой. Если смотреть на него как на архитектурный объект в чистом виде, то приспособить его очень сложно, потому что он выполнен с нарушением строительных норм. Есть требования безопасности. Если конструкция объективно им не соответствует, то что бы ты с ней ни делал, она будет незаконна и опасна. Но можно на это смотреть не просто как на здание, а как на арт-объект. Так же как в свое время в городе обсуждали потенциал телебашни, искали разные причудливые форматы.

«Призма» могла бы стать самыми большими в мире солнечными часами, циферблатом для которых была бы вся привокзальная площадь. Это только с одной стороны может казаться шуткой, а с другой — иногда в абсолютно заурядных городах появляются необычные архитектурные объекты, и они становятся всемирно известными. Тот же испанский Бильбао. Почему бы нет? Надо расширить рамки. Смотреть не как на объект капстроительства, а как на новую необычную функцию.

О новом небоскребе рядом с «Высоцким»:

— Это уже не вторая планируемая здесь высотка. Есть еще замороженный проект Opera Tower. Но даже, если оба проекта будут реализованы, место для высотного центра сомнительное. Такие локации должны быть эпицентром городской жизни с хорошо развитой инфраструктурой, логистикой и интенсивным пересечением пешеходных потоков.

Но на территории возле «Высоцкого» появление новой высотной застройки, скорее, создаст неудобства для жителей. «Екатеринбург-сити», находясь в зоне набережной, замыкая Вайнера и выходя на набережную, имеет логические предпосылки для высотного развития.

То, что касается площадки с «Высоцким», то это более хаотичное архитектурно-градостроительное развитие. Первый высотный объект появился как здание, категорически спорное и в основном воспринимающееся людьми негативно.

О высотном строительстве в центре:

— В свое время в городе обсуждалась тема объемно-пространственных регламентов, когда отправной точкой было восприятие городских масштабов. Я считаю, что в любой квартал четырех-, пятиэтажных зданий нежелательно ставить 20-этажку. Это разрушает и девальвирует сложившуюся городскую среду. А часто эта трех-, четырех-, пятиэтажная застройка еще и имеет историческую ценность. Мы сейчас говорим не про отдаленные районы, а про центр. Это не означает, что в зоне последнего не должно быть ничего нового, но необходим высотный регламент, как, например, в Казани. Там в центре тоже есть новостройки, но они не перешагивают планку в восемь этажей, поэтому не смотрятся слишком вызывающе на фоне исторических зданий, не разрушают историческую целостность города.

Новая застройка не должна кардинально менять облик исторической части города. Но в Екатеринбурге часто все наоборот. Сегодня, когда мы движемся от Плотинки в сторону ВИЗа, то видим, что высотные объемы ЖК на Ленина, 8 наложились на силуэт центральной городской части со шпилем администрации. И это не вопрос архитектурных качеств новостроек. Сделаны они по качеству материалов, планировке, благоустройству неплохо, и люди, которые там будут жить, наверное, останутся довольны. Но мы в каком-то смысле теряем лицо Екатеринбурга. Поэтому к высотному строительству в центре надо относиться очень аккуратно. Хаотичное размещение таких объектов — как неумело сделанная пластическая операция. Стала ли девушка красивее с большими губами или с большими глазами? Воспринимается-то при этом образ целиком.

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