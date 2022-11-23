Заброшенный небоскреб в центре Екатеринбурга снесут

Арбитражный суд вынес решение о сносе верхних уровней здания, с 36 по 8-й этажи. Нижние семь этажей разрешено оставить, но компания-застройщик обязана привести их в порядок.

Недостроенный небоскреб «Призма» в центре Екатеринбурга снесут по требованию мэрии. Сносить здание, стоящее неподалеку от железнодорожного вокзала с 2004 г., будет та же компания, что и возводила его. Сделать это нужно в течение двух с половиной лет, постановил арбитраж.

Возложить обязанность на ООО «Торгово-выставочный центр «Европейский», ООО «СтройИнвест 2007», ООО «УСКН» высотную часть здания торгово-выставочного центра с 36 по 8 этаж снести; остальную часть здания снести или привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности, — говорится в решении суда.

ООО «ТВЦ «Европейский», согласно данным сервиса проверки контрагентов, банкрот с 2018 г., в компании работает конкурсный управляющий. На конец 2021 г. у компании не было прибыли, чистый убыток составлял 46 тыс. руб.

Напомним, в скором времени в Екатеринбурге появится новый небоскреб, возможно, с водопадом.

Ранее DK.RU писал, что в городе серьезно встал вопрос со сносом домов по ул. Татищева, на это не хватает средств. Однако Алексей Орлов заявлял, что рассчитывает «до конца года увидеть серьезные результаты» по изъятию земельных участков и переговорам с собственниками жилья. Сейчас в администрации заявляют, что возможность финансирования учтут при планировании бюджета Свердловской области «в последующие периоды».