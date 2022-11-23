Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.11
60,65
62,17
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Заброшенный небоскреб в центре Екатеринбурга снесут

Заброшенный небоскреб в центре Екатеринбурга снесут
Иллюстрация: wikipedia.org

Арбитражный суд вынес решение о сносе верхних уровней здания, с 36 по 8-й этажи. Нижние семь этажей разрешено оставить, но компания-застройщик обязана привести их в порядок.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#СУДЫ#НОВОСТИ

Недостроенный небоскреб «Призма» в центре Екатеринбурга снесут по требованию мэрии. Сносить здание, стоящее неподалеку от железнодорожного вокзала с 2004 г., будет та же компания, что и возводила его. Сделать это нужно в течение двух с половиной лет, постановил арбитраж.

Возложить обязанность на ООО «Торгово-выставочный центр «Европейский», ООО «СтройИнвест 2007», ООО «УСКН» высотную часть здания торгово-выставочного центра с 36 по 8 этаж снести; остальную часть здания снести или привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности, — говорится в решении суда.

 ООО «ТВЦ «Европейский», согласно данным сервиса проверки контрагентов, банкрот с 2018 г., в компании работает конкурсный управляющий. На конец 2021 г. у компании не было прибыли, чистый убыток составлял 46 тыс. руб.

Напомним, в скором времени в Екатеринбурге появится новый небоскреб, возможно, с водопадом. 

Ранее DK.RU писал, что в городе серьезно встал вопрос со сносом домов по ул. Татищева, на это не хватает средств. Однако Алексей Орлов заявлял, что рассчитывает «до конца года увидеть серьезные результаты» по изъятию земельных участков и переговорам с собственниками жилья. Сейчас в администрации заявляют, что возможность финансирования учтут при планировании бюджета Свердловской области «в последующие периоды».

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Область не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджетаОбласть не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджета
  • Сбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистовСбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистов
  • «Может быть, импортозамещению и мешает «бухгалтерский подход». Но куда нам деться?»«Может быть, импортозамещению и мешает «бухгалтерский подход». Но куда нам деться?»
  • В Сысерти в середине декабря откроется самый большой каток на УралеВ Сысерти в середине декабря откроется самый большой каток на Урале
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.