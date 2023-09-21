Улицу Вайнера в Екатеринбурге начали обновлять. Пока из нового — только скамейки и урны

Главная пешеходная улица уральской столицы давно нуждается в модернизации. 21 сентября здесь начали монтировать новые скамейки и урны. Процесс установка будет идти поэтапно.

Улицу Вайнера начали благоустраивать в рамках мероприятий по проектированию туристического кода центра Екатеринбурга. В ближайшее время здесь установят 104 трехместные скамейки без спинки с чугунным художественным литьем, 70 двухместных скамеек со спинкой и 17 одноместных сидений и 100 урн. Кроме того, там разместят парковую мебель, предназначенную для высадки растений.

Работы должны завершиться до 10 октября.

Ранее DK.RU сообщил, что в Солнечном завершили благоустройство парка. Там высадили около 300 деревьев, более 10 тыс. кустарников, летние растения и цветы. Для них предусмотрели специальную систему полива. В парке также оборудовали места для парковки велосипедов и колясок. Установили беседки, широкие качели, детские песочницы, столы для пинг-понга.

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