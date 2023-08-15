В Солнечном завершили благоустройство парка. Посмотрите, как там красиво

За дизайн-проект по обустройству этой общественной территории жители проголосовали два года назад. В общей сложности на работы потратили свыше 232 млн руб.

Благоустроенная территория получила название «Солнечные аллеи». Парк находится рядом с Губернаторским лицеем, строительство которого завершается в этом году, с Центром художественной и эстетической гимнастики, а также детским садом «Солнечный лучик». Работы по его благоустройству велись последние два года.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в парке высадили около 300 деревьев, более 10 тыс. кустарников, летние растения и цветы. Для них предусмотрели специальную систему полива.

Здесь установили более 100 скамеек и деревянные шезлонги. Оборудовали места для парковки велосипедов и колясок. Установили беседки, широкие качели, детские песочницы, столы для пинг-понга.

Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Екатеринбурга. В ходе рейтингового голосования в рамках нацпроекта „Жильё и городская среда“, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2021 году объект набрал наибольшее количество голосов. В результате на реализацию проекта в общей сложности было направлено свыше 232,7 миллиона рублей, — отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Ранее DK.RU писал, что в центре Екатеринбурга открылся традиционный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», который в этом году посвящен юбилею уральской столицы и даже изменил название на «Екатеринбург – 300». Концепция предполагает деление тематического сада на зоны, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее города. Посмотреть экспозицию жители и гости города смогут до 20 августа.

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